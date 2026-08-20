El Rey concede a Curro el apellido Luján en ‘La Promesa’

Curro y la mayor parte de la familia Luján han luchado por conseguir la ratificación del título de conde de Linaja para el muchacho. ¡La espera ha merecido la pena! Una carta ha llegado al palacio con esta buena noticia. Pero no es todo lo que aparecía en el comunicado: el Rey también concede a Curro el apellido Luján. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa!

La lucha por el título Hace mucho tiempo que Curro y parte de la familia Luján, entre ellos Manuel y Alonso, intentan conseguir que el Rey vuelva a otorgar a Curro el título de conde de Linaja: “Voy a iniciar todas las gestiones oportunas para recuperar mi título”, aseguraba hace tiempo al marqués y al capitán de la Mata, dejando a este último sin palabras. La carta que todos estaban esperando ha tardado en llegar, pero, finalmente, ha sido entregada en el palacio de La Promesa. Curro, esperanzado, ha abierto el comunicado y ha comenzado a leer ante las expectantes miradas de Alonso, Leocadia, Lorenzo y Máximo. “Me otorgan el condado de Linaja, me conceden todas sus tierras y propiedades asociadas y…”, leía Curro con soltura hasta que ha parado en un punto clave de la carta. Mirando con absoluto asombro y lleno de felicidad, ha continuado: “Título de Conde de Linaja a favor de don Francisco de Luján”. ¡Le han concedido el apellido de su padre! Alonso no puede contener la emoción. ¿Cómo lo han conseguido? El marqués lo tiene claro: a través de Manuel. “Su empresa le ha abierto puertas en la corte y hemos sabido aprovecharlo. Partiendo de tu propia solicitud, no solo han ratificado el título, también han reconocido oficialmente lo que eres, mi hijo”, expresaba orgulloso. El muchacho no ha podido contener las lágrimas ante estas palabras por parte de su padre. Leocadia y Máximo han dado la enhorabuena a Curro nada más conocer la noticia. El capitán de la Mata, sin embargo, no puede creer que el muchacho lo haya conseguido. Curro ya es, oficialmente, un Luján.

La inminente boda Curro no ha dudado, lógicamente, en informar lo antes posible a Ángela de la gran noticia. Una vez solucionado el problema del título, ya no hay obstáculos que los impidan convertirse en marido y mujer. “Después de todo lo que ha pasado, te lo mereces tanto…”, asegura la muchacha. “Ahora que ya es oficial, ya no hay nada que impida que nos casemos. Así que, Ángela, ¿quieres casarte conmigo de una vez por todas?”, ha preguntado arrodillado el muchacho. La respuesta de la joven ha sido clara: “Claro que sí. Una y mil veces sí”. La Promesa La Promesa: La inminente boda de Curro y Ángela Ver ahora Ahora que Curro ha recuperado el título de barón de Linaja… ¡La boda con Ángela es inminente! Muy atentos a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.