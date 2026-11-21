La amistad de Simona y Candela en La Promesa parece estar en punto de no retorno. Alentadas por Tomasa, las dos cocineras han convertido los fogones del palacio en un infierno por culpa de sus constantes discusiones hasta que Ricardo y Teresa han tomado cartas en el asunto como mayordomo y ama de llaves. Amenazaron con despedirlas si no funcionaban las cocinas como de costumbre, y esto hizo a la señora García tomar una decisión: aspirar a ser jefa de cocina en otro palacio.

La ayudante ha estado preparándose para una prueba en casa de los barones de Buena Esperanza, para la que ha estado preparando las codornices al chocolate de Lope. Sin embargo, le pidió consejo a Simona sobre cómo le había salido el guiso, y la señora Martínez decidió ayudarla a mejorar la receta con algunos detalles. Un momento que ha devuelto la alegría a las cocinas de La Promesa pero que igualmente ha dejado a las dos amigas destrozadas ante la posibilidad de separarse para siempre. Te contamos todo lo que ha pasado en los últimos episodios.

Simona ayuda a Candela a preparar el guiso para la prueba

Tras indicarle que el guiso que había preparado Candela de las codornices al chocolate podría mejorarse, Simona le ofreció a su amiga de toda la vida ayudarle a mejorarlo, por lo que estuvieron toda la noche cocinando. Unas horas en las que, como se puede ver en el vídeo de a continuación, las dos vuelven a disfrutar cocinando juntas.

"Al final vas a tener tú razón, Simona, este guiso mucha mejor pinta, huele mucho mejor y sabe mucho mejor que el que hice yo sola", le dice Candela cuando prueban el cocinado que han preparado. Las dos amigas se miran, como si echaran de menos esos momentos todos los días, para finalmente la señora García agradecer la ayuda, emocionada. "Para eso están las amigas, ¿no? Para ayudarse unas a otras a alcanzar los sueños. Tú me has ayudado a mí todos estos años y lo justo es que yo ahora te ayude a llevar tu propia cocina", responde Simona.

La Promesa La Promesa - Simona ayuda a Candela a preparar el guiso para la prueba Tras indicarle que el guiso que había preparado Candela de las codornices al chocolate podría mejorarse, Simona le ofreció ayudarle a mejorarlo Ver ahora

Simona, destroza ante la posible marcha de Candela

Teresa, Tomasa, Petra y María Fernández esperan a la señora García bien temprano para desearle suerte en la prueba, pero se sorprende cuando ven aparecer sola a Simona. "Candela se fue antes de que saliera el sol", les dice, explicándoles que no ha madrugado, solo que ni si quiera se ha dormido: "No ha pegado ojo porque ni si quiera se acostó. Estuvimos cocinando las perdices con chocolate que tenía que llevar a la prueba".

Tomasa, que no pierde oportunidad para malmeter, afirma que ya las había hecho, pero Simona cuenta que ella misma se ofreció para ayudarle a hacerlas mejor: "Y además aproveché para darle algunos consejos que le irán bien por si le piden hacer algo en el palacio. Y con la tontería, nos dieron las tantas ". Petra se muestra orgullosa de que el mal rollo entre ellas no haya conseguido romper el verdadero vínculo que las une, mientras que la señora Martínez termina de contar que como se hizo tan tarde, no merecía la pena acostarse y Candela salió bien temprano hacia el palacio de los barones de Buena Esperanza.

Contándolo, Simona termina emocionándose y llorando ante la posibilidad de perder a su gran amiga definitivamente: "Se fue a poner la primera piedra de su nueva vida", dice mientras ahora es Tomasa la que mira con orgullo a su hermana al ver sufrir a la señora Martínez, que está destrozada: "Para mí es un mal trago, un trago muy amargo. Pero es el deseo de Candela y tenemos que respetarla y apoyarla".

La Promesa La Promesa - Simona, destroza ante la posible marcha de Candela Simona termina emocionándose y llorando ante la posibilidad de perder a su gran amiga definitivamente. Mira el bonito momento Ver ahora

¿Cómo ha ido a Candela en la prueba?

Tomasa y Simona charlan al final de la jornada, y la señora Arcos anima a la cocinera a irse a descansar, pero la señora Martínez no podría dormir tranquila: "Necesito saber cómo le ha ido a Candelilla. Esto es muy importante para las dos". La criada del duque se sorprende ante esa afirmación pues no entiende en qué puede repercutir en Simona si se va. "Si la cogen, me quedaré sola en los fogones de La Promesa. Llevamos toda la vida juntas, y si Candela se marcha, me romperá el corazón", explica la cocinera.

La hermana de Petra piensa que Simona desea que a Candela le salga mal la prueba para que se quede, pero sucede todo lo contrario: "Ante todo quiero que sea feliz. A las personas que queremos, queremos que todo le vaya bien".

En ese momento, Petra llega preguntando sobre Candela cuando la señora García aparece en las cocinas de La Promesa. "¿Cómo ha ido? ¿Te han cogido?", pregunta Simona entusiasmada, pero su amiga no trae buena cara, y se queda sin responder.

La Promesa La Promesa - ¿Cómo ha ido a Candela en la prueba? La señora García aparece en las cocinas de La Promesa. "¿Cómo ha ido? ¿Te han cogido?", pregunta Simona entusiasmada, pero su amiga no trae buena cara Ver ahora

¿Cómo habrá salido la prueba? ¿Se romperá para siempre la amistad de Candela y Simona o todavía queda un hilo de esperanza? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo.