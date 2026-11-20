El plan de Curro y Manuel es claro: vengar la muerte de Jana. Para ello, tienen que reunir las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de Leocadia. ¿De qué hilo pueden tirar? De la Joyería Llop. Concretamente, de Trini – una de las dependientas –. Esta es conocedora de los secretos más oscuros de la joyería y podría reconocer a la señora de Figueroa. Los intentos de Curro por llevar a la madre de su esposa al lugar no han resultado satisfactorios. Solo quedaba una opción: llevar a Trini a ‘La Promesa’. ¡Así ha reaccionado Leocadia al verla!

En busca de testigos

Curro, Manuel y Pía buscan desesperadamente la forma de demostrar la culpabilidad de Leocadia en la muerte de Jana. ¿Cuál ha sido el primer paso? Buscar todas las cartas de Mercedes del Armor. Sin embargo, necesitan algún hilo del que tirar, algún testigo que pueda reconocer a Leocadia. Y han encontrado a la persona perfecta: Trini. Esta dependienta de la Joyería Llop conoce perfectamente lo que implica comprar esmeraldas en su lugar de trabajo. Ella misma ha sido cómplice de los secretos más oscuros de la Joyería.

Curro, sin dudarlo, pidió ayuda a la joven y esta, sabiendo que era muy peligroso, decidió aceptar: “Se deshicieron de Esmeralda – su compañera - cuando vieron que podía suponer un peligro para sus planes. Quiero vengarla”, asegura.

El inesperado reencuentro

Curro hizo creer a Ángela que quería arreglar la situación con su madre, Leocadia. Y, por ello, iba a tener un detalle muy especial con ella: regalarle una joya. ¿De dónde? Estaba claro: de la Joyería Llop.Pidió a su esposa que acompañara a su madre a este lugar para poder elegir lo que más le gustara. De esta forma, Trini podría reconocer a la señora de Figueroa sin levantar sospechas. Sin embargo, el plan no salió tal y como esperaban: en el último momento, decidieron cambiar de joyería.

¿Qué podían hacer ahora? Solo les quedaba una opción, mucho más peligrosa: que Trini visitara ‘La Promesa’. ¡Y así ha sido! La dependienta se ha presentado en el palacio de los Luján con la excusa de ofrecer un servicio personalizado a Leocadia. Sin embargo, cuando las miradas de ambas se han cruzado… ¡no han hecho falta palabras! Trini y Leocadia se han reconocido mutuamente.

La Promesa La Promesa: El reencuentro de Leocadia y Trini Ver ahora

Las dudas de Trini

Trini es consciente, desde el principio, del peligro que corre ayudando a los hermanos. Sin embargo, esa sensación se ha incrementado al máximo nivel cuando su mirada se ha cruzado con la de Leocadia: “Ella también me ha reconocido y no dejaba de lanzarme indirectas que yo he entendido como amenazas veladas. Me ha dejado muy claro que tiene todo tipo de contactos y mucha influencia”. Ahora, Trini tiene mucho miedo y eso puede provocar que no quiera seguir ayudando a Curro y Manuel… ¿Aceptará continuar con la investigación?

Las sospechas de Leocadia

Leocadia no va a quedarse de brazos cruzados tras el inesperado reencuentro con Trini. Sabe que hay intenciones ocultas: “El otro día querías que fuéramos a la Joyería Llop. Al final fuimos a otra. Y ahora me traes a una empleada de la Joyería Llop para que me muestre collares. ¿Ha pasado algo que yo no sepa?”, pregunta de forma insistente a Ángela. Esta ha confesado la intención de Curro de disculparse con ella y solucionar sus problemas.

Figueroa ha agradecido a Curro el gesto, pero la conversación no ha terminado ahí: “Me ha sorprendido tu conocimiento en joyerías. ¿Cómo se te ocurrió la Joyería Llop precisamente? Lo digo porque diste directamente en el clavo. ¿Quién te habló de la Joyería Llop?”, pregunta Leocadia.

La Promesa La Promesa: Leocadia pregunta a Curro por la Joyería Llop Ver ahora

¿Descubrirá la señora de Figueroa el plan de Curro? ¿Empezará Ángela a sospechar? ¿Conseguirán mantener a salvo a Trini? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama de la ficción.

La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play

La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:35 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda. ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!

Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!