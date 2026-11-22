Pisar la costa de Senegal es encontrarse con un festival de color: el de los cayucos que salpican la orilla, pintados con trazos imperfectos y nombres que guardan historias familiares.

Senegal es uno de los países del África subsahariana que ha estado en el origen de la emergencia migratoria vivida en El Hierro, convirtiendo estas playas en el punto de partida de miles de personas que buscan una oportunidad en Europa a través de la peligrosa ruta canaria.

En el barrio marinero de Thiaroye, un cayuco se mece con las olas. Lleva pintado el nombre de su propietario, Bara Kane. Su madre, Sara Guedes, sigue sin saber qué ocurrió con él desde que partió en una embarcación hace unos 20 años. Sin cuerpo localizado ni funeral que cierre la herida, cuando esta mujer mira hacia el océano y contempla la embarcación no puede contener las lágrimas.

Desde los primeros kilómetros fuera de Dakar, el viaje resume buena parte de las contradicciones del país. Recorrer los 80 kilómetros que separan la capital del pueblo pesquero de Kayar exige más de dos horas de coche por carretera debido a los atascos urbanos y el mal estado del asfalto.

A medida que la ciudad queda atrás y desaparecen el ruido, las motos y la contaminación, la pobreza se hace más visible, con los carros tirados por burros ganando protagonismo en las zonas rurales. Quienes viven allí explican una realidad compartida: no tienen un proyecto de futuro en Senegal.

En la playa la vida transcurre a otro ritmo. Muchos jóvenes pasan buena parte del día sentados sobre los grandes cayucos conversando, o reunidos bajo cobertizos de madera compartiendo té y thieboudienne, el plato tradicional senegalés.

Cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de tonos rojizos, las embarcaciones de pesca regresan a la arena de Kayar con capturas más escasas que hace unos años. Nos cuentan que se debe al agotamiento de los caladeros ante la presión de los grandes barcos pesqueros.

Sin futuro ni proyecto vital en Senegal

En la orilla nos encontramos a un joven que nos saluda en español. Hace unos años que llegó a España en un cayuco y estos días ha vuelto a su país de vacaciones para ver a su familia y amigos. Les cuenta que está ganándose la vida en un matadero de Cuenca.

La idea de intentar alcanzar Europa asumiendo el riesgo de perder la vida en la travesía se repite entre la mayoría de los jóvenes con los que hablamos. Quienes lo expresan sostienen que la falta de oportunidades equivale a no tener futuro ni proyecto vital.

En un contexto marcado por la inestabilidad política y una profunda crisis económica, muchos de los testimonios recogidos apuntan en la misma dirección: la sensación de que la esperanza se estrecha con el paso del tiempo y de que emprender la salida, pese a los peligros del Atlántico, es una de las soluciones.

Para muchos de estos jóvenes, cruzar el Atlántico supone asumir un riesgo extremo, pero quedarse tampoco parece ofrecerles una alternativa.

En las playas de Senegal, los cayucos siguen esperando. Y con ellos, las historias de quienes se marcharon, de quienes no regresaron y de quienes todavía se plantean partir.