Desde el restaurante Casa Goyo hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, hay apenas cinco minutos andando. Para llegar a La Restinga, algo más. Hace falta coger el coche. Pero Mohamed no quiere volver a ninguno de esos dos lugares.

Su madre murió después de llegar a tierra, en ese mismo puerto de La Restinga, tras una larga travesía en un cayuco que volcó a finales de mayo de 2025. Murieron siete personas, todas mujeres y niñas. Ella ya estaba enferma y falleció en el hospital Nuestra Señora de los Reyes. Desde entonces, Mohamed está solo en la isla.

Ahora tiene 17 años y "muchas ganas de trabajar, nunca llega tarde". Es lo primero que nos cuenta Isabel cuando preguntamos por él. Nos sorprende la habilidad con la que el joven prepara nuestra mesa y nos detalla una carta breve, con pocos platos, pero todos oriundos. Curioso, cuanto menos, que quien nos la desgrane sea de Guinea- Conakry.

"Él se lo ha aprendido todo a la perfección en tan solo cuatro meses", apunta Isabel. Fue ella quien le contrató, a través de una entidad social, para trabajar como camarero en su casa de comidas. Venezolana, también dejó su país buscando una oportunidad en España. Por eso, dice, conoce bien lo que significa empezar de cero lejos de casa.

"Ya sabemos que el camino es duro, aunque en algunos casos, lo es mucho más", puntualiza mientras mira a Mohamed.

El desembarco no resuelve todos los problemas

Lo cierto es que, una vez en tierra, las cosas tampoco son fáciles. "Muchos piensan que nada más llegar aquí se lo dan todo: trabajo, comida, casa… Y no, la realidad no es esa". El día a día de Francis Mendoza como coordinador insular de Protección Civil en El Hierro y uno de los portavoces de la asociación Corazón Naranja, le permite asegurar que esa realidad está muy lejos de la idea que pueden hacerse quienes deciden abandonar países como Senegal, Mali o Mauritania pensando en encontrar una vida mejor.

"Si pudiera hacerles llegar mi voz, les diría que no lo hagan. Llegar es un proceso complicado que se puede dilatar mucho en el tiempo".

Solo este mes de noviembre han llegado más de 11.000 personas a Canarias. La mayoría a El Hierro. Récord histórico con más de 2.500 rescates en apenas un fin de semana. En estos momentos hay más de 3.300 menores tutelados por el Gobierno de Canarias, según su Consejería de Bienestar Social y la Dirección General de Protección a la Infancia.

Cinco meses y 17 días para llegar

"La gente se cree que es fácil, pero no lo es. No me gustaría que nadie de mi familia tuviera que pasar por lo que pasé yo". Lo dice Mahamadou Keita, de 18 años. Recuerda con exactitud el tiempo que tardó en llegar: cinco meses y 17 días. "Subí desde Mali a Senegal, pasé a Mauritania y allí me detuvieron y tuve que volver. Me llamaron de nuevo una semana antes de que mi cayuco partiera. Pero me estafaron una de las veces", explica.

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Tampoco olvida que llovía cuando desembarcó, ni que en aquel cayuco viajaban otras 48 personas. Cuarenta y nueve vidas compartiendo un mismo objetivo.

Es lo primero que nos cuenta mientras nos abre la puerta de su casa, en Valverde, la capital herreña. Puede pagar los 400 euros de alquiler porque trabaja en una tienda de electrodomésticos del municipio. "Y porque tiene documentación, algo que, en su situación, no ha sido precisamente sencillo", cuenta Raúl Álamo, vecino de Valverde que ha seguido de cerca todo ese proceso.

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"Resulta contradictorio que en Canarias no tengamos consulados o algún tipo de órgano administrativo donde nuestros migrantes puedan hacer sus trámites para ponerse al día con su NIE o con su pasaporte", sostiene. Y enseña una fotografía que se hicieron hace un par de semanas en Barcelona. Viajaron juntos para que Mahamadou pudiera gestionar su documentación. "En Madrid no quedaban citas y en Sevilla tampoco".

Raúl ya es su amigo, la persona que le ha acompañado y asesorado en todo este laberinto burocrático. Y es, también, el marido de la dueña de la tienda donde el joven trabaja de diez de la mañana a seis de la tarde. "Menos los miércoles por la tarde, que me dan permiso para ir al grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias que estoy haciendo. Quiero empezar en una ambulancia", explica.

La solidaridad también se pone a prueba

"Yo creo que hay una empatía y solidaridad inicial, pero hay veces que se ve mal reflejada por la continuidad de situaciones que nadie quiere pero ocurren y tenemos que atender, porque es aquí donde les recibimos", reflexiona Raúl sobre la respuesta social a las llegadas y las dificultades que supone atender una realidad que se repite de manera continuada en la isla. Una solidaridad que, en su opinión, convive también con el desgaste.

Por eso, entre otras razones, alcanzar la costa no garantiza alcanzar una oportunidad. Después aparecen otras barreras: la desconfianza, los prejuicios o algo mucho más básico, el idioma.

"Yo no sabía ni decir hola y eso es lo primero que hay que saber", explica Cheick Ka, de 20 años, que habla del esfuerzo que supone aprender un idioma cuando se llega a un lugar en el que apenas se entienden las palabras. Llegó desde Senegal hace algo más de 14 meses sin saber español. Ahora bromea con soltura con los clientes a los que sirve ron miel detrás de la barra de El Encuentro, el bar donde trabaja en Valverde.

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Al igual que Mohamed y Mahamadou, Cheick también compagina los estudios con el trabajo. Pero a los tres les une otra cosa más. Seguramente, la más dura de todas, algo que ni el progreso parece aliviar: la distancia con sus familias.

"Para mí, lo más difícil desde que estoy en El Hierro es no poder ver ni estar con mi madre", reconoce Mahamadou. La suya, por suerte, no ha perdido la vida por soñar, como hizo la madre de Mohamed y otros muchos, con una vida mejor.