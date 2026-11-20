El videojuego Grand Theft Auto VI ha pulverizado los récords de taquilla en el sector del entretenimiento con 3.790 millones de dólares (unos 3.455 millones de euros al cambio actual) en ventas durante su primer día en las tiendas.

"Rockstar Games, un sello de Take-Two Interactive, se enorgullece de anunciar que las ventas minoristas de Grand Theft Auto VI durante su primer día alcanzaron los 3.790 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord en el sector del entretenimiento —en cualquier formato— y convirtiéndose en el mayor lanzamiento de entretenimiento de la historia", ha celebrado la compañía en un comunicado.

El estreno de Grand Theft Auto VI había generado una gran expectación, como así lo demuestran los 32,5 millones de unidades vendidas, y según el aglutinador de valoraciones Metacritic, las 100 críticas iniciales arrojan una media de un 99 sobre 100.

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Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, ya había anticipado que las reservas del videojuego estaban superando "con creces" sus expectativas iniciales.

La saga ha vendido más de 475 millones de unidades

La saga, que comenzó en 1997, ha vendido más de 475 millones de unidades en todo el mundo, mientras que su anterior entrega, GTA V, lanzada en 2013, acumula cerca de 235 millones de copias, según datos de la compañía.

GTA V generó alrededor de 800 millones de dólares (unos 730 millones de euros) en ingresos durante sus primeras 24 horas a la venta.

Rockstar Games celebrará este sábado en Miami Grand Theft Auto VI: The Festival, un evento que girará en torno a la música usada en el videojuego y que contará con algunos de los artistas que forman parte de la banda sonora, como Cardi B, Travis Scott o los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.

El mayor lanzamiento de la industria del entretenimiento

Este es el mayor lanzamiento en la historia de la industria del entretenimiento, resaltó la empresa -en un comunicado-.

Las ventas del GTA VI superan los ingresos recaudados por la película más taquillera del año, 'Spider-Man: Brand New Day', que obtuvo 2.520 millones de dólares en su paso por los cines.

Además, también superó al largometraje más taquillero de la historia, 'Avengers: Endgame', que recaudó 2.900 millones de dólares.