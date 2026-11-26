La selección española de baloncesto venció a Montenegro en Podgorica en la tercera jornada de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. ‘La Familia’, que llegaba con la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse la vida, se trabajó un triunfo clave que tuvo más dificultades de las que el abultado resultado puede reflejar (62-93).

Un espectacular tercer cuarto del equipo de Chus Mateo (16-31) permitió a España sofocar la rebelión montenegrina y amarrar una victoria que le otorga el liderato del grupo tras la derrota de Ucrania frente a Portugal.

'La Familia’ hizo honor a su apodo y conquistó un triunfo coral en el que todos los jugadores anotaron -a excepción de Álex Reyes- y que terminó con cuatro españoles por encima de los diez puntos. Mención especial merece Pierre Oriola, que a sus 34 años sigue demostrando por qué es tan importante en este equipo (16 puntos y siete rebotes).

Una combativa Montenegro penaliza el flojo inicio de España

España llegaba a la penúltima ventana de clasificación con la necesidad de ganar para no poner en peligro su billete para el Mundial. Los de Chus Mateo comenzaban la jornada en segunda posición con 13 puntos tras cosechar cinco victorias y tres derrotas y empatados, eso sí, con Georgia. Nuestro rival, Montenegro, llegaba última, pero con solo un punto menos en un grupo igualadísimo.

A la selección española le costó horrores arrancar. El equipo de Chus Mateo salió al Moraca Sports Centre de Podgorica muy fallón y tardó tres minutos y medio en conseguir sus primeros puntos. Para entonces Montenegro ya se había puesto por delante y había avisado de sus peligros, con Ivanovic llevando la batuta junto a Dino Radoncic, jugador del Básquet Coruña.

‘La Familia’ superó su mal inicio con un Joel Parra muy activo y consiguió apretar el final del primer cuarto. No obstante, los nuestros seguían lejos de su mejor nivel. Un airball de Brizuela en la última jugada evidenció que España seguía fría (17-15).

El segundo cuarto fue otra historia desde el inicio. España mejoró la circulación de balón, apretó en defensa y comenzó a acertar desde el triple. Saint-Supéry y Oriola lideraron la reacción con dos triples cada uno y el equipo dirigido por Chus Mateo llevó el marcador a su máxima ventaja con la aparición de Jaime Fernández: +10 (27-37). Montenegro aguantó el chaparrón y consiguió reducir la renta antes del entreacto (34-41).

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'La Familia' dinamita el partido en el tercer cuarto

El segundo acto comienza con mucho más acierto de los ataques y menos intensidad defensiva. España no conseguía escaparse en el marcador y Montenegro seguía anotando con cierta facilidad, especialmente de la mano de Marko Simonovic y Petar Popovic. Tras varios errores, Brizuela encontró su primer acierto desde el triple y espabiló definitivamente a los de Chus Mateo (44-53).

Dos canastas de Paulí y Juancho Hernangómez y un triple de Cárdenas llevaron la diferencia española hasta la máxima renta hasta ese momento: +14 (46-60). El partido entró en su momento clave y Montenegro, aturdida, no fue capaz de sostener el vendaval que España ya había desatado sobre Podgorica. Un parcial de 0-10 fruto de una exhibición coral renovó la máxima renta de ‘La Familia’ (+22) y dejó el partido visto para sentencia. El tercer cuarto finalizó con un 50-72 que se antojaba irremontable para los locales. Un tercer periodo espectacular en el que España prácticamente dobló en anotación a su rival (16-31).

El último periodo no tuvo historia. El combinado nacional consiguió controlar la ventaja con un Jaime Fernández pletórico ante una selección de Montenegro que se aferraba a la poca vida que le quedaba en el partido.

Chus Mateo aprovechó la holgura del luminoso para dar descanso a sus figuras clave y repartir minutos entre los menos habituales, como Álex Reyes, Ferran Bassas o Francis Alonso. Un triple del jugador del Breogán puso el +25 (58-83) superado el ecuador del último cuarto.

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Un último arreón permitió a España aumentar la ventaja y a Pierre Oriola, imperial todo el encuentro, engordar sus estadísticas para convertirse en el máximo anotador del duelo. El partido finalizó con 31 puntos de ventaja para 'La Familia' (62-93), que el domingo afronta en Santiago de Compostela otro partido clave para encarrilar definitivamente la clasificación para el Mundial. Será ante una Grecia que se juega la vida tras su derrota ante Georgia (88-92). El choque podrá verse en directo a las 18:00h en RTVE.