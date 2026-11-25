La selección española masculina de baloncesto disputa dos nuevos partidos de clasificación para el Mundial que se disputa en 2027 en Catar con la mentalidad de lograr dos victorias que se antojan vitales para acercarse al objetivo de sacar el billete para el torneo universal. La selección dirigida por Chus Mateo tiene ante sí dos rivales muy complicados en los encuentros de esta nueva ventana. El jueves 26 de noviembre viaja a Podgorica para medirse a Montenegro, a partir de las 19 horas (hora española). Y el domingo 29 de noviembre recibe en Santiago de Compostela a Grecia a las 18 horas. Ambos partidos serán retransmitidos en directo y de forma gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, como todos los encuentros de la selección española en su camino hacia el Mundobasket 2027.

Las cosas se han torcido para el combinado nacional en su camino hacia el próximo Mundobasket, aunque sigue bien colocado y dependiendo de sí mismo. El arranque con Chus Mateo como nuevo seleccionador fue prometedor, con cinco triunfos en sus primeros cinco partidos, pero todo se ha torcido un tanto y ahora tiene más urgencias en sus dos próximos partidos. De hecho, todo comenzó a ir mal en el último duelo de la primera fase en Georgia, donde parecía que pasaría con el pleno a la segunda cuando mandaba por más de 20 puntos. La doble campeona del mundo entró en colapso entonces y acabó cayendo en la prórroga para pasar con un buen balance de 5-1.

La segunda fase comenzaba en agosto y la mejor noticia para Chus Mateo es que ahí podía contar con jugadores más experimentados, también de la NBA y de la Euroliga. El primer paso era con un doble choque contra Portugal, en casa, y con una Grecia muy urgida, en Atenas. Sin embargo, el guión fue el peor posible con derrota inesperada en Zaragoza ante los lusos (89-95), en el debut del joven pívot Aday Mara, y ante los griegos, de nuevo después de una prórroga (108-106).

Las cuentas de España

Por todo ello, estos dos choques han cobrado una especial relevancia. En esta fase de clasificación, logran billete directo a Catar 2027 los tres primeros de cada grupo y España está ahora segunda en su grupo con un balance de 5 victorias y 3 derrotas. Mientras, Montenegro y Grecia cuentan con el mismo balance de 4-4. Por delante se sitúa Ucrania con 6 victorias y solo 2 derrotas.

El mejor escenario que se le plantea a España es sumar las dos victorias contra Montenegro y Grecia, lo que situaría con un saldo de 7-3 que prácticamente dejaría cerrada la clasificación. Esos triunfos, de lograrse, sobre todo si se diesen por un average favorable, supondrían un gran balón de oxígeno para encarar los últimos enfrentamientos de clasificación en febrero contra Portugal fuera y Montenegro en casa con mucha tranquilidad. Cosechar una victoria y una derrota complicaría la situación, ya que permitiría a la selección que derrotase a España igualarla a victorias. Si se pierde contra Grecia en Santiago, con la que ya se cayó en tierras helenas, sería un tropiezo muy importante porque podría perjudicar los intereses de España si se produjeran múltiples empates. Y, obviamente, el escenario de no sumar ninguna victoria sería dramático porque haría comprometer seriamente la clasificación.

El seleccionador español, Chus Mateo, habla a los jugadores concentrados en Guadalajara para preparar sus dos próximos compromisos de clasificación para el Mundial de Catar 2027.ALBERTO NEVADO / EFE

El seleccionador Chus Mateo ha convocado a 15 jugadores, con la presencia de tres campeones del mundo en 2019 y seis campeones de Europa en 2022. En la lista están incluídos Mateo ha optado por contar con ocho jugadores cuyos clubes disputan la Euroliga, además de otros siete que participan en la Liga Endesa. Los jugadores que disputan esta semana partidos de Euroliga se incorporarán directamente para el partido en Montenegro o para enfrentarse a Grecia. Así, los jugadores del Real Madrid Alberto Abalde y Jaime Pradilla y el alero de Anadolu Efes Santi Yusta no podrán jugar el primer duelo de este jueves. Mientras que los del Barça Darío Brizuela y Joel Parra, los del Valencia Basket Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry y el ala-pívot de Panathinaikos Juancho Hernangómez sí podrán viajar a Podgorica.

El jugador de la selección española y de La Laguna Tenerife Jaime Fernández ha reconocido la tremenda importancia de esta ventana: "Son dos partidos clave, es una 'ventana' muy importante, un poco atípica, pero lo que tenemos que hacer es estar con el foco a tope e intentar hacer las cosas bien desde el principio, sabernos los sistemas, construir un equipo desde ya. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a por todas".

Convocatoria de España

Alberto Abalde (Real Madrid), 27 internacionalidades

Francis Alonso (Río Breogán), 11 internacionalidades

Ferran Bassas (Kids&Us Manresa), 14 internacionalidades

Darío Brizuela (FC Barcelona), 75 internacionalidades

Álvaro Cárdenas (Valencia Basket), 9 internacionalidades

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 47 internacionalidades

Juancho Hernangómez (Panathinaikos AKTOR Athens, Grecia), 88 internacionalidades

Willy Hernangómez (Unicaja), 119 internacionalidades

Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), 44 internacionalidades

Joel Parra (FC Barcelona), 58 internacionalidades

Oriol Pauli (iLERNA Lleida), 18 internacionalidades

Jaime Pradilla (Real Madrid), 53 internacionalidades

Álex Reyes (Asisa Joventut), 4 internacionalidades

Mario Saint-Supéry (Valencia Basket), 17 internacionalidades

Santi Yusta (Anadolu Efes Istanbul, Turquía), 31 internacionalidades

Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España de clasificación para el Mundial 2027

Jueves 26 de noviembre

19:00 horas: Baloncesto. Clasificación Campeonato del Mundo masculino. 9ª jornada. Montenegro - España (Podgorica, Montenegro). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 29 de noviembre

18:00 horas: Baloncesto. Clasificación Campeonato del Mundo masculino. 9ª jornada. España - Grecia (Santiago de Compostela). Teledeporte y RTVE Play