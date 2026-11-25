Desde el jueves 26 de noviembre al domingo 29 se disputa el Andalucía Costa del Sol/Abierto de España femenino de golf, que cierra la temporada del Circuito Europeo femenino, el 'Ladies European Tour' (LET). El torneo convertirá a Mijas (Málaga) en el epicentro del golf continental en el campo Europa de La Cala Resort, con la sudafricana Casandra Alexander, la española Ana Peláez y la inglesa Mimi Rhodes como grandes atractivos.

Durante cuatro jornadas se celebra la última cita del calendario 2026 del LET. Uno de los grandes alicientes será la presencia de la malagueña Ana Peláez, quien hace dos semanas logró en China su segundo título del circuito tras su triunfo en Madrid en 2022. La golfista, que jugará en su casa, afirmó durante la presentación que "es un regalo poder venir aquí".

Ana Peláez, al frente de la delegación española

La golfista de 28 años y actual número 16 del circuito europeo agradeció el apoyo de todos los que hacen posible organizar el Andalucía Costa del Sol/Abierto de España y deseó que "dure muchos años más" para que alguna de las niñas que la vean jugar esta semana pueda algún día "vivir la misma experiencia".

Peláez encabeza el plantel de catorce españolas inscritas entre las 75 participantes de 27 países. Entre las figuras que pelearán por hacerse por el último torneo de la temporada en el circuito europeo destacan la sudafricana Casandra Alexander, quien, tras tres triunfos, lidera la Orden de Mérito y tiene ya asegurado ese galardón; la canadiense Anna Huang, segunda en esa lista; la inglesa Mimi Rhodes, debutante este año en la Solheim Cup y que ha completado su primera temporada en el LPGA Tour; o la neerlandesa Anne van Dam, bicampeona de este torneo.

El director del torneo, Joao Pinto, destacó el buen estado de los greenes, calles y tees a pocos días del inicio de la competición, y recordó que vio a Ana Peláez ganar tanto en Madrid, hace cuatro años, como en China recientemente para desearle suerte en Mijas, ya que "no hay dos sin tres".

El torneo alcanza su vigésima cuarta edición, reparte un premio de 700.000 euros y contará con una gran cobertura mediática, con la retransmisión de forma gratuita de tres horas de emisión en directo cada día, de 14.00 a 17.00 horas, a través de Teledeporte y RTVE Play.

Hora y dónde ver el Open de España femenino de golf

Jueves 26 de noviembre

14:00 horas: Golf. Andalucía Costa del Sol Open de España femenino (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play

Viernes 27 de noviembre

14:00 horas: Golf. Andalucía Costa del Sol Open de España femenino (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play

Sábado 28 de noviembre

14:00 horas: Golf. Andalucía Costa del Sol Open de España femenino (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 29 de noviembre

14:00 horas: Golf. Andalucía Costa del Sol Open de España femenino (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play