Esta semana Fútbol de Calle volvía por sus fueros habituales después del parón de selecciones por la Nations League. El programa presentado por Antoni Daimiel, Javi Nácher, La Sotanita y Pedro El Ingeniero analizó en su sección 'El Rondito' la 13ª jornada de Liga.

Había mucha chicha, empezando por la vuelta de Vinicius después de sus cuatro partidos de sanción. Todos coincidían en que la primera parte del Real Madrid contra el Celta fue muy mala, hasta que Carlos Espí volvió para firmar la remontada.

El Barcelona tuvo que remontar contra el Villarreal y el holandés Frenkie de Jong jugó de central, como ya había vaticinado en este programa Pedro El Ingeniero. La jornada también se caracterizó por los penaltis fallados por Mbappé y Lamine Yamal, bautizados como los "Panunka".

El que sí se marcó un buen partido fue el Atlético de Madrid contra el Getafe. Álex Baena marcó un golazo y Simeone batió el récord de más victorias en la Liga. También hubo derbi sevillano con un regalito al final del partido del portero del Betis. Una jornada que también dejó algunas rajadas importantes como la de Santi Comesaña, jugador del Villarreal, sobre la presión de los árbitros cuando pitan al Real Madrid o al Barça.

En su afán por innovar o directamente por copiar formatos, el programa estrenó un espacio nuevo aprovechando que era día de debate a ocho en RTVE. Un 'Cara a cara' entre La Sotanita y Pedro El Ingeniero. Dos escuelas, dos maneras de entender el fútbol: la pizarra frente al instinto; la razón frente a la pasión... o algo asi. Cada candidato tenía 30 segundos para defender sus ideas y sentar cátedra. El cara a cara más loco futbolísticamente hablando que nadie pidió.

Fútbol de calle Debate de Calle, Sotanita vs. Pedro el Ingeniero, en Fútbol de Calle Este lunes es jornada de Debate en RTVE y en Fútbol de Calle no nos íbamos a quedar al margen. Dos escuelas, dos maneras de entender el fútbol: la pizarra frente al instinto; la razón frente ... Ver ahora

Antoni Daimiel volvía a las andadas sentando cátedra con su sección "Esto no lo vimos venir". Esta vez se adentró en el onírico mundo de los ciclos circadianos para analizar cómo llegan a influir en los equipos de Primera. Por ejemplo, dos de los descendidos la temporada pasada, Oviedo y Mallorca, jugaron 13 y 10 partidos en horario de las 14 horas y 16:15 horas y perdieron casi todos esos partidos, horas en las que sus cuerpos debían estar haciendo la digestión porque suelen entrenar entre la 10 y 12 de la mañana.

Pedro El Ingeniero sacó a pasear su pizarra digital para intentar adivinar los onces con los que van a salir el FC Barcelona y el Real Madrid en Champions teniendo en cuenta la baja de Lamine Yamal contra el Sabah. El Real Madrid recibe al PSV y Pedro plantea una delantera con Mbappé, Vinicius y Diomandé. ¿Será posible?

En Los notas de voz de La Sotanita le envió un audio al seleccionador Luis de la Fuente pidiéndole que le convoque para la selección. Obviamente no le contestó pero sí le firmó el cómic de la selección "Érase una vez en América" y La Sotanita tuvo a bien sortearlo entre el público del programa. Y para cerrar el loco capítulo de este lunes llegó la "Pausa de hidratación" con los kamikazes de MarcaScroll y sus titulares más gamberros con Lamine, Nicolás Pépé, Endrick, Simeone, Rafa Nadal, Casillas y el derbi sevillano.

¿Quieres asistir como público?

Envía un email a publicofutboldecalle@gmail.com (con ASUNTO: Público Fútbol de calle) indicando tu nombre completo, DNI y un email de contacto y te contactaremos para confirmarte fecha y hora del programa. Puedes venir solo o con colegas. Indícanos también cuánta gente vendría y qué día os gustaría asistir.

Puedes acudir por tu cuenta, en vehículo propio o en transporte público. El programa se realiza en los estudios de Torrespaña: Calle Sainz de Baranda, 92. Madrid.

Una vez allí, sólo queda disfrutar. El espacio de grabación cuenta con un aforo aproximado de 10 personas.

* RTVE no se hará cargo de los gastos derivados de participar como público (desplazamientos, alojamiento, alimentación...).