En los últimos 10 años, el precio medio de la vivienda en España se ha multiplicado casi por dos. Baleares, Madrid, Cantabria, Cataluña y Andalucía lideran las subidas, con incrementos en el caso de las dos primeras superiores al 100%, según el Instituto Nacional de Estadística. Y aunque la escalada de precios no es un fenómeno exclusivamente español, aquí es más virulento por la poca elasticidad de la oferta.

La crisis habitacional ha marcado gran parte de la campaña del 29N. El pleno del Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts, tumbó los dos decretos de vivienda y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por subirse a la ola de la movilización social que desató el desahucio de Maricarmen Abascal con la convocatoria de elecciones.

El grueso de formaciones ha entrado al debate para intentar dar respuesta a un problema que se ha situado esta legislatura como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Ahora bien, los factores que han contribuido a disparar los precios son múltiples, según los expertos, y no se pueden afrontar, remarcan, con recetas simplistas y políticas cortoplacistas.

Lo que sigue son las principales causas que, a juicio de tres economistas, han contribuido a disparar los precios de la vivienda.

No hay vivienda de obra nueva

"El precio es la fiebre y la escasez es la enfermedad", define Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol). No hay viviendas de obra nueva suficientes para cubrir la demanda existente y tampoco hay pisos en alquiler que satisfagan las necesidades de la población. Son las dos caras de una misma moneda y el fenómeno que condiciona todo el mercado, acelerado por el incremento de la población y la formación de nuevos hogares.

"Hay más gente que compra vivienda de segunda mano porque hay menos de obra nueva. Tenemos un saldo migratorio positivo muy alto en nuestras ciudades y eso añade una demanda todavía mayor de las viviendas que normalmente se destinaban a alquiler… Todo hace que la vivienda de segunda mano, ya sea para compraventa o para alquiler, se convierta en un bien escaso y suban los precios y, como el bien de primera mano, la vivienda de nueva construcción, también es escaso, pues sube igualmente", describe Galindo.

En la última década, la población española ha aumentado en 3,2 millones de personas hasta situarse en un total de 49,6 millones. El crecimiento ha sido especialmente significativo en los últimos años. Desde 2022, la población ha subido a razón de 500.000 personas cada año y en ese periodo se han creado casi un millón de hogares nuevos, según datos del INE. Sin embargo, en estos últimos cuatro años, solo se han construido 373.495 casas, según el Ministerio de Vivienda.

"En la literatura internacional se dice que por cada punto de aumento en la población inmigrante, el precio de la vivienda se incrementa entre el 2 y el 2,5% y el precio del alquiler, entre eln 1 y el 1,2%. Cuando pasa lo que ha sucedido en España, que de repente ha recibido a muchos trabajadores inmigrantes, el efecto se multiplica y, si la oferta es incapaz de responder, el impacto es todavía más grande", destaca José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra.

La política y los votos

García Montalvo sitúa en la gestión política el origen del problema de la vivienda por como han respondido las administraciones a la presión de los votantes con pisos en propiedad. "Los propietarios de viviendas en aquellas zonas donde ha subido mucho el precio no quieren que sus casas pierdan valor. Y construir más viviendas en una ciudad, en un área metropolitana, eleva mucho la probabilidad de que en el futuro las ya construidas pierdan valor. El político responde a ese propietario votante y, en una situación de alta demanda, como es el caso de España, produce una situación insostenible", defiende.

Para García Montalvo esta es la razón profunda que explica el problema y que en el caso español se agrava con el hecho de que la elasticidad de la oferta de vivienda -es decir, la capacidad de adaptar la producción de un sector a un cambio en los precios- es "muy baja". Y ahí entran en juego otros elementos (la burocracia o la falta de mano de obra, por poner dos ejemplos) que explican la incapacidad de dar respuesta al problema.

El papel de los ayuntamientos

Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía por la UAM e investigador colaborador en Funcas, coincide con García Montalvo en que el origen del problema es de voluntad política, pero pone el foco en el suelo. En España hay terreno disponible con potencial para construir 3 millones de viviendas en zonas urbanas, pero no se está movilizando en gran parte por la inacción de los ayuntamientos, según Ezquiaga. "No es que haya escasez y ya está. Hay escasez de viviendas asequibles. Este es el gran punto y el origen está en el suelo", destaca el experto.

De esos 3 millones de viviendas potenciales, un tercio, un millón, se podrían levantar en suelos de titularidad municipal, el nivel administrativo que más terrenos tiene, a una distancia considerable del Gobierno central y de las comunidades autónomas. "¿Por qué? Porque reciben parcelas por parte de los promotores privados cada vez que se hace una promoción. La ley dice que en esos suelos tienen que hacer prioritariamente vivienda protegida, pero no la han hecho", defiende Ezquiaga.

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El experto recuerda cómo en los 80 y en los 90 los ayuntamientos construían vivienda o se usaban esos suelos públicos para que el sector privado levantase pisos, pero de esas políticas apenas queda rastro hoy. "Los ayuntamientos tienen todo para hacer vivienda, no les hace falta el gobierno central, no les hacen falta elecciones generales para hacer vivienda. Los ayuntamientos no están haciendo prácticamente nada y son los únicos que tienen suelo gratis. Es gravísimo", remarca Ezquiaga.

La burocracia

"Hay normas urbanísticas que son relevantes, pero hay otras que son una auténtica locura", sostiene García Montalvo. "La planificación urbanística puede tardar entre ocho y 12 años, el desarrollo de esta con los planes parciales puede tardar entre tres y cinco años. La licencia que se tendría que resolver en tres meses puede tardar un año, dos, tres… Empiezas a sumar y puedes llegar a 20 años…", añade el catedrático de la Pompeu Fabra. Tampoco ayuda, según el experto, la capacidad para paralizar proyectos urbanísticos por cuestiones nimias.

Coincide con él Galindo, que achaca a la burocracia el principal escollo que explica por qué se construye tan poca vivienda en España. "El proceso es muy incierto para todos los actores involucrados y, si es incierto, es caro. Es caro en inversión previa, en la cantidad de tiempo que tienes que esperar… Esa incertidumbre existe por exceso regulatorio. Se piden muchos informes y te pueden parar un proyecto en cualquier momento", añade Galindo, que considera que la administración debería revisar todos los procedimientos y anular los que resulten ineficaces.

No hay mano de obra

Además, las secuelas de la burbuja inmobiliaria todavía golpean al sector de la vivienda en España. "Se destruyeron un montón de empresas de advenedizos que solamente habían entrado para hacer dinero rápido, pero también se destruyeron grandes empresas. Cuando alguien pregunta cómo es posible que en el año 2006 fuésemos capaces de iniciar 700.000, 800.000 viviendas y ahora no seamos capaces de poner en marcha 100.000, es por la desaparición de esas empresas", remarca García Montalvo.

Como referencia, 2025 terminó con 1,5 millones de trabajadores en el sector de la construcción, frente a los 2,4 millones de 2008, justo cuando estalló la burbuja, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

Otro de los efectos de la crisis de 2008 que todavía persigue al sector y lastra su capacidad de acción es el acceso a la financiación. "El suelo ya no te lo financian, lo tienes que comprar y, si no sabes cuándo vas a poder tener listas las viviendas para venderlas, pues no asumes el riesgo. Es difícil que los empresarios quieran entrar en un sector con una rentabilidad baja y con una incertidumbre alta", añade García Montalvo.