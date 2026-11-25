Fase final de la Copa Davis Cuartos de final: República Checa 2-0 Canadá (martes) Italia - Corea del Sur (miércoles) Gran Bretaña - Alemania (jueves a las 10.00 h.) Austria - España (jueves, no antes de las 17.00 h.) Semifinales: República Checa - Italia/Corea del Sur (viernes) Gran Bretaña/Alemania - Austria/España (sábado) La final se disputará el domingo.

España, liderada por Carlos Alcaraz, buscará en Bolonia su séptima Copa Davis, en una fase final en la que parte entre una de las selecciones favoritas a levantar el trofeo de la Ensaladera.

El equipo dirigido por David Ferrer debutará este jueves frente a Austria en cuartos de final. La selección llega a la cita después de alcanzar la final en la pasada edición, en la que cayó ante Italia, y con el objetivo de volver a pelear por un trofeo que no ha levantado en esta década.

La principal novedad del combinado español es la incorporación de Alcaraz, que no estuvo presente en la eliminatoria clasificatoria frente a Chile ni en la edición del año pasado, en la que fue baja de última hora tras lesionarse en la final del torneo de Maestros.

Ahora, el murciano ha llegado a Bolonia después de conquistar precisamente el domingo las Finales ATP, donde se impuso al alemán Alexander Zverev, y después de sobreponerse a molestias físicas en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El estado físico del número 3 del mundo es la mayor incógnita de esta Copa Davis, ya que por lo demás el nivel de juego de Alcaraz en las últimas semanas es extraordinario. Encadena 14 victorias seguidas en el circuito y la pasada semana ganó uno tras otro a los mejores tenistas de esta temporada.

Los avales del equipo español

El resto del equipo español lo componen Rafael Jódar --la gran irrupción del tenis en 2026, actual nº 10 del ranking-- Daniel Mérida --nº 42, que fue llamado de urgencia la semana pasada por la baja de Alejandro Davidovich--, Pedro Martínez --nº 120 en individuales y que llega tras ganar el título de dobles en Metz, Francia-- y Marcel Granollers --que es el gran especialista en dobles--.

Ferrer, que dejará el cargo de capitán después de esta fase final para entrenar al noruego Casper Ruud, no esconde las aspiraciones de España: "Creo que es una buena oportunidad para ganar la Copa Davis, y Carlos es fundamental para nosotros", dijo el capitán en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El combinado español ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación mundial de selecciones y cuenta con seis títulos de Copa Davis, conquistados en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

Su primer obstáculo, según determinó el sorteo, será Austria, liderada por Jurij Rodionov, que ocupa una modesta 118ª posición en la clasificación de la ATP. Completan el equipo Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler y los doblistas Neil Oberleitner y Lucas Miedler.

Italia y Alemania, también favoritas

En caso de superar los cuartos de final, se enfrentará al vencedor del duelo entre Gran Bretaña y Alemania. Los alemanes, liderados por Zverev, cuentan también con la solidez de su dúo de dobles Kevin Krawietz y Tim Puetz, informa Efe. Enfrente, un equipo británico donde destaca Cameron Norrie.

Por la otra parte del cuadro el foco está puesto en Italia. La selección anfitriona ha ganado las tres últimas ediciones y defiende el título ante su público... aunque lo hace sin Jannik Sinner, ausente por lesión. Su baja supone un contratiempo importante para el equipo de Filippo Volandri, que cuenta no obstante con la potente selección formada por Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini y Andrea Vavassori.

La fase final entre las ocho selecciones clasificadas se disputa hasta el domingo 29 de noviembre en el SuperTennis Arena de la Feria de Bolonia y mantiene el formato de eliminatorias directas. Cada enfrentamiento se resolverá al mejor de tres partidos, con dos individuales y un dobles, si fuera necesario. La selección que consiga dos victorias avanzará a la siguiente ronda.