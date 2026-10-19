Marc López sustituirá a David Ferrer al frente del equipo de Copa Davis a partir de 2027 hasta 2029

Marc López será el sustituto de David Ferrer al frente del equipo español de la Copa Davis, según ha anunciado este lunes la Real Federación Española de Tenis (RFET) en un comunicado. El ex tenista catalán asumirá la capitanía a partir de 2027 y firma hasta 2029, informa la federación.

Ferrer anunció días atrás que dejaba el banquillo español al concluir la presente temporada, renunciando al año más que tenía de contrato en la Davis. España disputa la próxima Final a 8 en Bolonia, en lo que será el último gran objetivo del de Jávea (Alicante) al frente del equipo.

Por su parte, López ya ejercía como asistente de Ferrer desde 2025 y a partir del 1 de enero de 2027 será el primer técnico. Como tenista profesional se retiró en 2022 dejando un gran palmarés sobre todo en el cuadro de dobles.

Como pareja de Rafa Nadal alcanzó la gloria olímpica en 2016 con un oro, pero también ha sido campeón del torneo de maestros en 2012 junto a Marcel Granollers y campeón de Roland Garros en 2016 con Feliciano López.

En clave de Davis, el tenista catalán ha disputado un total de 13 eliminatorias con la selección española. El equipo disputa este noviembre la Final a 8 de Bolonia, jugando la eliminatoria de cuartos frente a Austria el día 26.