Elena Anaya y Emma Suárez nunca habían trabajado juntas hasta que lo hicieron en Hermanas, el primer largometraje dirigido por Ione Hernández. Una película “seria” y “muy necesaria” que aborda el drama de los abusos sexuales dentro del propio núcleo familiar, algo “muy silenciado durante mucho tiempo” en la sociedad, según las actrices invitadas, que subrayaron la importancia de establecer límites en el amor de cualquier tipo. No todo fueron conversaciones profundas en su primera visita a La Revuelta, donde también hablaron con David Broncano de sus canciones favoritas para el karaoke, jugaron al “qué prefieres” y ensalzaron el deseo como “coeficiente multiplicador” de la vida.

Empatía, diálogo y sanación

Los abusos sexuales dentro del vínculo familiar “llevan mucho tiempo ocurriendo”, pero “se han silenciado y está bien darles voz”, reflexionaban las protagonistas de Hermanas. Una película que “genera diálogo y conversación” y que puede “ayudar a curar muchas heridas” y que “la gente pueda expresar cosas que se han quedado enterradas en el pasado”, una especie de catarsis necesaria porque “si no las sanas, se transmiten a las generaciones siguientes”, expresaba Elena Anaya. Y es que, tal y como añadía Emma Suárez, “no hace falta que te haya pasado para que te remueva”, ya que la empatía puede ayudar al espectador “a pensar y saber qué se puede hacer” ante una situación como la planteada: “Hay que saber poner límites”, porque “el amor es tan importante como los límites, van de la mano”, subrayaban las actrices.

El deseo como multiplicador

Ver películas es una de las cosas que más le gusta hacer a Elena Anaya, sin importar cuál sea su duración, incluso “sin saber nada de ellas”. Para ella, en esto como en cualquier otra cuestión, también en las relaciones, existe un factor fundamental, “un coeficiente multiplicador” que propuso a David Broncano para modificar el baremo de sus preguntas clásicas: el deseo. “Descubres algo fascinante que no conocías antes, multiplicas x2. Si lo has deseado muchísimo, multiplicas x5. Si te enamoras locamente de nuevo, multiplicas x10”, sugería la actriz, que se postuló como “presidenta de la comisión” evaluadora: “El deseo multiplica y modifica la vida”.

La Revuelta La Revuelta | Elena Anaya: "El deseo es un coeficiente multiplicador de la vida" Elena Anaya y Emma Suárez visitan 'La Revuelta' para presentar su primera película juntas, 'Hermanas', dirigida por Ione Hernández, sobre los abusos sexuales en la familia Ver ahora

Emma Suárez y Elena Anaya, por primera vez juntas

Emma Suárez (Madrid, 1964) ha participado en más de un centenar de películas desde que debutase en el cine antes incluso de cumplir los 15 años. Ganadora de tres premios Goya, dos de ellos en la misma edición, y con un total de siete nominaciones, la actriz ha sido reconocida con numerosos galardones entre los que destaca la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Por su parte, Elena Anaya (Palencia, 1975) también ha desarrollado una trayectoria fructuosa con más de 40 películas, habiendo dado el salto a Hollywood con superproducciones como Van Helsing o Wonder Woman. En 2011 ganó el premio Goya a la mejor interpretación femenina protagonista por su papel en La piel que habito, de Pedro Almodóvar, en una de las cuatro nominaciones que ha recibido.

Dos actrices con carreras prolíficas y prolongadas que, curiosamente, no habían coincidido nunca en un mismo proyecto hasta la fecha. Y han trabajado juntas por primera vez en Hermanas, la ópera prima de Ione Hernández Sáenz como directora, en la que comparten reparto con Carlota Keiko, León Martínez, Josean Bengoetxea, Aritz Kortabarria y Nora Otxoteko. En dicha película interpretan a Chelo y Marta, dos hermanas inseparables cuya relación corre peligro después de que el hijo de una de ellas abuse sexualmente de la hija de la otra. Un hecho traumático que remueve los cimientos de la familia y que saca a la luz sucesos que habían permanecido ocultos durante décadas.