El alegato de libertad de Almodóvar contra "la censura" en la cultura: "Haré lo que quiera, aunque caiga yo" | La Revuelta

Pedro Almodóvar no acostumbra a aparecer en muchos programas de televisión, pero su regreso a La Revuelta tuvo “un significado especial” para él por el “cambio de casa” del programa. En ese mismo escenario del teatro Albéniz de Madrid, el director presentó “varias veces, hace 20 o 30 años, a Chavela Vargas” e, incluso, se atrevió a bailar con ella. Quizá por eso se animó a cantar de nuevo sobre estas tablas, y después de más de 30 años sin hacerlo, la canción “Suck it to me”, de su dúo con McNamara. Precisamente, de la eterna cantante de rancheras convertida en símbolo de la cultura mexicana recuperó Almodóvar una enseñanza para un joven espectador del programa que atraviesa la fase más apasionada del amor: “Cuando eso caduque y llegue el sufrimiento, también es bueno que lo vivas. Chavela hablaba del abandono y yo lloraba con ella”, pero terminaba reconociendo que ese dolor “había merecido la pena y que no tienes que arrepentirte. La lección de Chavela es que también hay un segundo amor y puede ser igual de intenso. Vívelos”.

El otro profundo consejo que dejó Almodóvar fue para Broncano, a quien regaló de viva voz la dedicatoria de 'El hombre que solo escribía en los aviones', su primera novela: “David, has nacido para el placer, así que ponte a ello”. Y es que, según sus propias palabras, la “ideología” que recorre el libro es “una apuesta por la vida, por el placer y por la imaginación”. Hablando de ideologías, Almodóvar reconoció haberse quedado “petrificado” al escuchar que Santiago Abascal sería el siguiente invitado de La Revuelta y se ofreció a acudir como público: “El gran mensaje en estos tiempos es que hay que convivir”, subrayaba el cineasta, que dejaba momentáneamente de lado “el cabaret intelectual” para incidir en la importancia de “ir a votar. Cada uno, de acuerdo con su modo de ver la vida. Pero vayamos masivamente a votar”.

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La libertad creativa de Almodóvar

Aunque recordó que “hay un montón de gente que los vota y tienen todo el derecho a estar” en espacios como La Revuelta, Pedro Almodóvar rechazó mostrarse “equidistante” ante la inminente visita del líder de VOX al programa: “Esa palabra me suena a algo muy tibio”. El cineasta manchego se declaró “una persona de izquierdas” y mostró su oposición a algunas de las medidas propuestas por el partido de Santiago Abascal: “En Castilla y León han dicho que van a tener cuidado de no subvencionar obras ideologizadas: es puro eufemismo, es censura pura y dura”, opinaba el director. Motivo por el cual asegura que se tomará “La libertad de hacer las cosas que quiera hacer, caiga quien caiga. Aunque caiga yo”.

Una libertad creativa en la que, por el momento, no interviene la inteligencia artificial: “Desde luego la voy a utilizar, el sentido es usarla como herramienta”, asumía, teniendo en cuenta que a toda creación artística de la IA “le faltará alma y deshumanizará la cultura”. Por ejemplo, “el guion de La mala educación es imposible” que lo hiciera una IA, en su opinión, porque “no va a tener ni la paciencia, ni las vivencias, ni se va a permitir el tiempo de cocción de las ideas” que requirió su proceso creativo.

La Revuelta La Revuelta | Almodóvar: "'La bola negra' conecta con un público joven que nos había dado la espalda" Pedro Almodóvar presenta en 'La Revuelta' su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones', y analiza el éxito de 'La bola negra', coproducida por El Deseo Ver ahora

La clave del éxito de “La bola negra”

El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, ha coproducido La bola negra, “el gran fenómeno del cine español en los últimos 20 años”, según sus propias palabras. Un éxito que le pone muy contento por los Javis, pero también por el público. Y es que, según su criterio, “las comedias familiares que inundan las pantallas” con “un tufo televisivo” venían cosechado los mayores éxitos de nuestro cine. “Esto es lo opuesto a una comedia familiar y conecta con un público que hacía tiempo nos había dado la espalda: el público joven”. Algo que los Javis han logrado “con una película de guerra” que aborda “la dificultad de ser homosexual” en cualquier época: “Tiene una labor pedagógica muy interesante y emociona mucho. Es algo que hay que celebrar”, apuntaba Almodóvar sobre los directores de la película, a quienes aconsejó recientemente desde su experiencia sobre cómo gestionar el éxito masivo. De hecho, el propio cineasta manchego hizo público en La Revuelta que sufrió “un jamacuco” durante la promoción de Amarga Navidad en Italia.

Pedro Almodóvar, “de la voz angelical al punk”

El vínculo que une a Pedro y Agustín Almodóvar es tan fuerte como el enlace covalente entre las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua. Así fue como lo definió el propio productor, químico de formación académica, tras explicar que su primer recuerdo infantil es la llegada de un tren a vapor a la estación, “todo inundado de humo como en las películas de Fellini”, para ir al colegio a ver cantar a su hermano Pedro. “Le escuchaba cantar en misa y estaba todo el mundo arrobado con su voz”, recordaba Agustín. Y es que, de los 9 a los 12 años, el pequeño Pedro gozó de una voz blanca y aguda, muy parecida a la de los castrati: “A los 12 años me desapareció y fue como si de la noche a la mañana te convirtieras en alguien feo”, explicaba el director. Fue entonces cuando “pasé de ser angelical al punk”, al menos en forma de parodia, junto a McNamara, con canciones como “Suck it to me”, que interpretó en exclusiva en La Revueltapor primera vez en 30 años.