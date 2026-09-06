¿Cómo ir de público a La Revuelta? Rellena el formulario para conseguir tus entradas gratis

La Revuelta expandió y consolidó su audiencia desde su llegada a RTVE, con un público fiel que, además, ha formado parte integral del propio espectáculo durante las dos temporadas del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía. A partir de este esta tercera temporada, que arranca el lunes 7 de septiembre a las 21:45 en La 1 y RTVE Play, David Broncano y los suyos se trasladan al teatro Albéniz, también en el centro de Madrid, lo cual supone, entre otras cosas, un crecimiento del aforo que triplica el número de butacas disponibles. Una gran noticia para los seguidores del show, que tenían que sudar la gota gorda para conseguir una de las solicitadísimas entradas. Además, a partir de ahora cambia el sistema con el fin de facilitar el acceso y hacer todo el proceso más fluido. Te contamos cómo puedes conseguir las entradas gratis para ir de público a La Revuelta.

¿Cómo conseguir entradas gratis para ver 'La Revuelta'? Crisis de ansiedad, sudores fríos, teclas de F5 completamente destruidas… los esfuerzos del público por hacerse con una de las escasas y codiciadas entradas para acudir como espectador a la grabación de La Revuelta ya forman parte del pasado. A partir de esta tercera temporada, cambia el sistema de solicitudes: ya no será necesario estar pendientes y cruzar los dedos por llegar a tiempo cuando se abran nuevas fechas, sino que aquellos que lo deseen pueden apuntarse a una lista de espera y será el propio departamento de público del programa quien se pondrá en contacto para ofrecer las fechas disponibles y dar todas las facilidades posibles para encontrar un hueco.