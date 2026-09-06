¿Cómo ir de público a La Revuelta? Rellena el formulario para conseguir tus entradas gratis
- La Revuelta cambia el sistema para solicitar las entradas para el teatro
- David Broncano y La Revuelta vuelven a La 1 y RTVE Play el lunes 7 de septiembre a las 21:45
La Revuelta expandió y consolidó su audiencia desde su llegada a RTVE, con un público fiel que, además, ha formado parte integral del propio espectáculo durante las dos temporadas del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía. A partir de este esta tercera temporada, que arranca el lunes 7 de septiembre a las 21:45 en La 1 y RTVE Play, David Broncano y los suyos se trasladan al teatro Albéniz, también en el centro de Madrid, lo cual supone, entre otras cosas, un crecimiento del aforo que triplica el número de butacas disponibles. Una gran noticia para los seguidores del show, que tenían que sudar la gota gorda para conseguir una de las solicitadísimas entradas. Además, a partir de ahora cambia el sistema con el fin de facilitar el acceso y hacer todo el proceso más fluido. Te contamos cómo puedes conseguir las entradas gratis para ir de público a La Revuelta.
¿Cómo conseguir entradas gratis para ver 'La Revuelta'?
Crisis de ansiedad, sudores fríos, teclas de F5 completamente destruidas… los esfuerzos del público por hacerse con una de las escasas y codiciadas entradas para acudir como espectador a la grabación de La Revuelta ya forman parte del pasado. A partir de esta tercera temporada, cambia el sistema de solicitudes: ya no será necesario estar pendientes y cruzar los dedos por llegar a tiempo cuando se abran nuevas fechas, sino que aquellos que lo deseen pueden apuntarse a una lista de espera y será el propio departamento de público del programa quien se pondrá en contacto para ofrecer las fechas disponibles y dar todas las facilidades posibles para encontrar un hueco.
Formulario para asistir de público a 'La Revuelta'
Lo primero que debes tener en cuenta antes de solicitar tus entradas es que la citación en el teatro Albéniz es a las 15:30 horas, y la hora de finalización de la grabación se estima alrededor de las 20:30, siempre en función de los posibles adelantos o retrasos. A partir de ahí, la dinámica es la siguiente: los espectadores tendrán que rellenar un formulario con sus datos personales, como nombre y apellidos, DNI, teléfono, e-mail y dirección, y los de sus acompañantes, y esperar a que el equipo del programa se ponga en contacto a través de un correo electrónico. Para ello, hay que cumplir una serie de sencillos requisitos, como ser mayor de edad, aportar toda la información requerida y asegurarse de que sea verídica y correcta, evitar registrarse con correos electrónicos corporativos, ni de Yahoo! o Hotmail, ya que pueden dar problemas, y no hacer más de una solicitud por temporada. Además, recuerda que se trata de un evento de acceso gratuito, nadie puede pedirte que pagues por las entradas. Por último, pero muy importante, ten paciencia y recuerda que las solicitudes las gestiona un equipo humano y no una inteligencia artificial, por lo que todo el proceso lleva su tiempo.