'La Revuelta', el mejor access prime time de La 1 en 14 años, inicia nueva temporada en el UMusic Hotel Teatro Albéniz
- Con David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y Sergio Bezos, y colaboradores como Lalachus, Candela Peña, Yunez Chaib y Pablo Ibarburu
- A partir del 7 de septiembre, a las 21:40 horas en La 1 y en RTVE Play
- El programa le ha dado a La 1 casi 5 puntos de crecimiento en su franja, es líder del target comercial y referente del público joven y el contenido con mayor impacto en las redes sociales de RTVE
‘La Revuelta’, el programa de entretenimiento más transgresor y sorprendente de la televisión, y que ha sido también el más visto de TVE en sus dos temporadas, comienza su tercer curso el próximo lunes 7 de septiembre con David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y todo el equipo. El exitoso programa, una producción de RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, afronta esta etapa con una novedad fundamental: la mudanza a una nueva casa.
Después de dos temporadas en el Teatro Príncipe Gran Vía, escenario de algunos de los momentos más icónicos, inesperados y especiales del panorama televisivo, ‘La Revuelta’ se traslada en esta tercera temporada al UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid. Un espacio más grande y con más capacidad para recibir al público que cada noche forma parte fundamental del programa.
Cambia el teatro, pero no la esencia del programa. David Broncano, junto a sus colaboradores habituales, Lalachus, Candela Peña, Yunez Chaib y Pablo Ibarburu volverán a sentarse en el sofá para seguir contando “sus movidas” como si nada hubiera pasado.
También continuará Sergio Bezos, el colaborador que más se tendrá que adaptar a esta mudanza: en un patio de butacas aún más grande, tendrá que hablar con mucha más gente para elegir a quien ocupará el nuevo “asiento VIP” del público.
El mejor access prime time de La 1 en 14 años
Desde su estreno en septiembre de 2024, ‘La Revuelta’ ha conseguido un Premio Ondas, cuatro Premios Iris y el premio FesTVal por su cercanía al público joven y su enfoque innovador, entre otros galardones. Reconocimientos a la revolución que supuso su llegada a la televisión generalista, con un gran cambio en las dinámicas de la audiencia.
En sus dos primeras temporadas, ‘La Revuelta’, con una media del 12,6% de cuota, 1.519.000 seguidores y 4.106.000 espectadores únicos por noche, se ha convertido en el programa más competitivo del access prime time de La 1 en 14 años y ha supuesto un salto para la cadena de casi cinco puntos en su franja de emisión.
Es líder indiscutible en el target comercial (16 a 59 años) con un 18,2% de cuota desde su estreno, a 5.4 puntos de distancia de la siguiente opción y firma pleno de victorias mensuales en su franja en sus dos primeras temporadas. Asimismo, se confirma como un referente para los públicos jóvenes e intermedios (17,1% en 13 a 24 años y 21,2% en 25 a 44 años).
‘La Revuelta’ es el contenido de RTVE con mayor impacto en redes sociales, con casi el 40% del total de las visualizaciones de RTVE. En sus dos temporadas, el programa acumula 10.470 millones de visualizaciones y casi 368 millones de interacciones. Solo en su segunda temporada alcanzó 5.150 millones de visualizaciones y sumó 2,1 millones de nuevos seguidores que refuerzan su comunidad de fieles: en total superan los 6,48 millones y alcanzan más de 173 millones de interacciones.