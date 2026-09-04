'La Revuelta', el mejor access prime time de La 1 en 14 años, inicia nueva temporada en el UMusic Hotel Teatro Albéniz

‘La Revuelta’, el programa de entretenimiento más transgresor y sorprendente de la televisión, y que ha sido también el más visto de TVE en sus dos temporadas, comienza su tercer curso el próximo lunes 7 de septiembre con David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y todo el equipo. El exitoso programa, una producción de RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, afronta esta etapa con una novedad fundamental: la mudanza a una nueva casa.

Después de dos temporadas en el Teatro Príncipe Gran Vía, escenario de algunos de los momentos más icónicos, inesperados y especiales del panorama televisivo, ‘La Revuelta’ se traslada en esta tercera temporada al UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid. Un espacio más grande y con más capacidad para recibir al público que cada noche forma parte fundamental del programa.

Cambia el teatro, pero no la esencia del programa. David Broncano, junto a sus colaboradores habituales, Lalachus, Candela Peña, Yunez Chaib y Pablo Ibarburu volverán a sentarse en el sofá para seguir contando “sus movidas” como si nada hubiera pasado.

También continuará Sergio Bezos, el colaborador que más se tendrá que adaptar a esta mudanza: en un patio de butacas aún más grande, tendrá que hablar con mucha más gente para elegir a quien ocupará el nuevo “asiento VIP” del público.