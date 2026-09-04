Silvia Intxaurrondo cumple cinco años al frente de 'La Hora de La 1', el programa líder de las mañanas

Silvia Intxaurrondo cumple el 6 de septiembre cinco años al frente de ‘La Hora de La 1’, consolidando su papel como uno de los rostros de referencia de las mañanas de RTVE. La periodista ha comenzado este mes de agosto su sexta temporada al frente del magacín matinal, que afronta el nuevo curso como líder de su franja y con los mejores resultados de su historia.

Desde su incorporación al programa, ‘La Hora de La 1’ ha experimentado una gran evolución, hasta duplicar con creces su cuota de pantalla: del 8,4% registrado en su llegada en la temporada 2021-2022 al 18,8% alcanzado al cierre de la temporada 2025-2026. El dato se eleva hasta 21,2% si se tiene en cuenta el simultáneo con el Canal 24 horas.

Este resultado supone el mejor dato de La 1 en esta franja horaria desde la temporada 2008/09 y recupera un liderazgo que la cadena no alcanzaba desde la temporada 2010/11.

La última temporada ha sido especialmente destacada. ‘La Hora de La 1’ cerró el curso como líder de las mañanas, con casi cinco puntos de ventaja sobre la segunda opción. El magacín más madrugador de La 1 alcanzó en marzo su récord histórico, con un 19,6% de cuota de pantalla, y registró mejoras generalizadas en todos los targets respecto a la temporada anterior. El espacio lidera entre hombres y mujeres y en todos los grupos de edad, a excepción del público infantil.

Estos resultados reflejan la consolidación de una fórmula basada en la información, el análisis y la capacidad de ofrecer una mirada propia sobre los acontecimientos de la actualidad. A lo largo de estos cinco años, Silvia Intxaurrondo y el equipo del programa han reforzado la apuesta de RTVE por unas mañanas informativas, pegadas a la actualidad y con capacidad para profundizar en las noticias que marcan cada jornada.

‘La Hora de La 1’, referente de las mañanas Cada día, de lunes a viernes, ‘La Hora de La 1’ toma el testigo del Telediario Matinal para ampliar la actualidad y el análisis de las noticias que marcarán la jornada con conexiones en directo nacionales e internacionales, entrevistas a los protagonistas del día. Durante agosto, el equipo ha afrontado coberturas como la crisis migratoria en Ceuta. ‘La Hora de La 1’ alcanza este mes un 19,7% de cuota y 333.000 espectadores en La 1, con 1.187.000 contactos, afianzándose como el magacín más competitivo de las mañanas. La emisión simultánea con el Canal 24 horas asciende al 22,7% de cuota, 383.000 espectadores y 1.381.000 contactos. Estos datos suponen una mejora de 1,7 puntos respecto al mismo periodo del año anterior en La 1 y de 2,2 puntos en la emisión simultánea.