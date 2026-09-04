Shakira, Bad Bunny, Aitana y Karol G triunfan en los Premios Juventud 2026
- Shakira y Bad Bunny han ganado los premios de mejores artistas y Karol G el mejor álbum
- Antonio Banderas, Marc Anthony y La Oreja de Van Gogh han sido premiados como "Agentes de Cambio"
Marbella ha acogido la primera gala en tierra europea de los Premios Juventud, que ha tenido entre sus principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce en una noche de celebración de la música y cultura latina con España como nexo de unión con Europa.
Los premios, que han tenido diversos escenarios a lo largo de los años como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, han dado esta edición el salto por primera vez a España gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.
Shakira se ha alzado con tres galardones, entre ellos el de mejor artista femenina y el de la mejor canción pop por Bésame con Alejandro Sanz, mientras que Bad Bunny ha logrado dos premios, el de mejor artista masculino y el mejor tour por Debí tirar más fotos world tour.
Aitana ha sido distinguida con tres premios: el de Mejor Euro-Song por Superestrella; el de Mejor Álbum Pop por Cuarto Azul; y el de Couple Goals con Plex. Además, Karol G ha ganado el Álbum del Año por Tropicoqueta, así como Mejor Canción Urbano Rhythmic por Verano Rosa con Feid.
Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh han sido también premiados como "Agentes de Cambio" por su impacto cultural, su labor de ayuda en su entorno y su influencia en distintas generaciones de audiencias hispanas.
El listado de ganadores se completa con otra treintena de artistas, entre los que están Beéle, Bizarrap, Quevedo, Carín León, Alejandro Sanz, Camila Fernández, Carlos Rivera, Greeicy, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee, Morat o Lola Índigo.
Las principales actuaciones de la noche
Entre las decenas de actuaciones que se han sucedido en la gala, el colombiano Camilo presentó en exclusiva el lanzamiento global de Árbol, un adelanto de su álbum Para cuando sean mayores.
Marc Anthony, quien celebró "la raza latina" cuando recogió su premio, también interpretó algunos de sus himnos globales. El icono del reguetón Wisin repasó algunos de sus mayores éxitos y los españoles Manuel Carrasco y Ana Mena también pusieron a bailar al público.
Elena Rose presentó su reciente colaboración con Silvestre Dangond, Efectos Secundarios, mientras que Farruko, Juan Magán y DJ Rous encabezaron el número de apertura con Marbella Nights, el himno oficial de Premios Juventud 2026.
Agentes de cambio
Antonio Banderas ha dedicado su premio a Ceuta, "una ciudad multicultural y multirreligiosa", y a sus vecinos, quienes cree que merecen recuperar su vida y vivir en paz, dedicatoria que ha hecho tras reflexionar sobre la necesidad de conquistar la libertad personal que se enfrenta a quienes te intentan "manipular".
La Oreja de Van Gogh ha recordado sus treinta años de amistad y música, donde han "crecido juntos y recorrido el mundo", y han garantizado que seguirán ayudando a asociaciones y echando una mano en lo que puedan.
Yandel, al que su presentador se ha referido como una leyenda viva de la música, ha agradecido el premio a la organización y a España por su cariño: "Gracias España por todo".
La edición de 2026 ha contado con cincuenta categorías que han reconocido a artistas de la música, la televisión, el 'streaming', los creadores de contenido, la cultura pop y una nueva: 'Creator de España', para reconocer al talento digital español.
La ceremonia ha estado presentada por el español Jesús Vázquez, la mexicana Alejandra Espinoza y la dominicana Clarissa Molina.
Premios Juventud 2026: lista completa de ganadores
Artista Premios Juventud femenina
-Aitana
-Ana Mena
-Anitta
-Elena Rose
-Kany García
-Karol G
-Natti Natasha
-Rosalía
-GANADORA: Shakira
-Young Miko
Artista Premios Juventud masculino
-GANADOR: Bad Bunny
-Carín León
-Danny Ocean
-Farruko
-Maluma
-Myke Towers
-Quevedo
-Rauw Alejandro
-Romeo Santos
-Xavi
Grupo o dúo favorito del año
-Dnd I Do Not Disturb
-Gente De Zona
-Jowell Y Randy
-La Oreja de Van Gogh
-Maná
-Mau Y Ricky
-Morat
-Rawayana
-Reik
-GANADORES: Santos Bravos
La nueva generación femenina
-Amaia
-Angela Leiva
-Annasofia
-GANADORA: Aria Vega
-Emjay
-Isadora
-Judeline
-Mafalda Cardenal
-Mar Solís
-Nic
La nueva generación masculina
-Bebeshito
-Clarent
-Damn Goldo
-Dfzm
-Dia
-Juan Duque
-Kris R.
-Maisak
-GANADORES: Santos Bravos
-Sebas Barcenas
Mi track favorito
-Carita Linda – Rauw Alejandro
-Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís
-Corazón – Danny Ocean
-La Perla – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
-GANADORES: Me Está Doliendo – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del año
-¿Dónde Es El After? – Rawayana
-Babylon Club – Danny Ocean
-Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
-Equilibrivm – Anitta
-Lamento En Baile – Daddy Yankee
-LUX – Rosalía
-Palabra De To’s (Seca) – Carín León
-Sinfónico (En Vivo) – Yandel
-Stendhal – Ozuna & Beéle
-GANADORA: Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-song
-Com Você – Judeline & Amaia
-Da Me – Bad Gyal
-La Graciosa – Quevedo & Elvis Crespo
-Lárgate – Ana Mena
-Mojaíta – Lola Indigo
-No me tires flores – Alejandro Sanz & Rels B
-Oh, si pudiera —Manuel Carrasco
-Si juegas conmigo (Asa25) – Juan Magán & Abraham Mateo
-GANADORA: Superestrella – Aitana
-Todos estamos bailando la misma canción – La Oreja de Van Gogh
Girl power
-Amiga Mía – Karol G & Greeicy
-Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México) – Yuridia & Majo Aguilar
-Choka Choka – Anitta & Shakira
-GANADORAS: Fifty Fifty – Kenia Os & Lola Indigo
-Gabriela (Young Miko Remix) – Katseye & Young Miko
-Huir – Kany García & Lia Kali
-La Rumba Del Perdón – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
-Muñeca – Bad Gyal & De La Rose
-Muxaxa – Tokischa & La Mas Doll
-Te Apuesto – Ha*Ash & María José
Colaboración OMG
-GANADORES: Dai Dai – Shakira & Burna Boy
-Birthday Behavior – Bia & Young Miko
-Damn I Love Miami – Pitbull & Lil Jon
-East LA — Will.I.Am & Taboo
-Estrellitas Y Duendes – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
-Oye Mi Amor [Live From Mexico] – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
-Thootie – Ice Spice & Tokischa
-We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil – Bon Jovi & Carín León
La mezcla perfecta
- A medio vivir – Ricky Martin & Carín León
-Carteras chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
-La del primer puesto – Reik & Xavi
-La del proceso – Grupo Frontera & Manuel Turizo
-GANADORES: No quiero hablar – Ángela Aguilar & Marc Anthony
-Una Noche Contigo – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor dance track
-Algo Tú – Shakira & Beéle
-Bai-Lala – Abraham Mateo
-Dando Vueltas – Rauw Alejandro
-Esa Diva – Melody
-Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
-No Bailes Sola (Nsm25) – Juan Magán & Lucho Rk
-Polaroid – Eladio Carrión
-Secreto (Remix) – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
-Sorry Papi – Topic & Becky G
-GANADORES: Yapaque – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat latino del año
-Bendito – Rawayana
-Botecito – Juan Duque & Hamilton
-Chévere (Premium_remix) – Aria Vega & Ryan Castro
-GANADORES: Enemigos – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
-La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor tema en cumbia
-Celosa – Ke Personajes & J Balvin
-GANADORA: Con Otra – Cazzu
-Cuando Una Mujer – Mariangela
-Cumbiando – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
-Prieta de mi vida – Los Mirlos & Guaynaa
-Yo me lo busqué – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor del año
-Andy Clay
-GANADOR: Bizarrap
-Casta
-Edgar Barrera
-Fux Beat
-La Paciencia
-Mag
-Nico Cotton
-Ovy On The Drums
-Sky Rompiendo
Mejor tour
-Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
-Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
-De Sonora, para el mundo – Carín León
-GANADOR: Debí tirar más fotos World Tour – Bad Bunny
-Dinastía Tour – Peso Pluma
-Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
-Latinaje Tour – Cazzu
-Lux Tour – Rosalía
-Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
-Vivir Sin Aire Tour – Maná
Categoría urbana
Mejor urban track
-Al Golpito – Quevedo & Nueva Línea
-Alambre Púa – Bad Bunny
-Amista – Blessd & Ovy On The Drums
-Aplicándola – Farruko
-Buenos Términos – Rauw Alejandro
-GANADORES: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
-Lleva al sol – Rels B
-Polaroid – Eladio Carrión
-Se Lo Juro Mor – Feid
-Una aventura – Ozuna
Mejor mezcla urbana
-5 Estrellas – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
-Ay Dale – Farruko & Eddy Lover
-Cholo 2 – Victor Mendivil & Eladio Carrión
-Forni – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
-Incorregible – Jory Boy & Chencho Corleone
-Me voy a la chingada —Yandel & Xavi
-Portate Bonito – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
-Ta’ Bien – Nicky Jam & Beéle
-GANADORES: Tonto – J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
-Un Polvito + – Maluma & Maisak
Mejor canción urbano rhythmic
-Apaga la luz – Røz & Peso Pluma
-Buenos Días – Eladio Carrión
-No tiene sentido —Beéle
-Perlas Negras – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
-Pongo – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
-Si estás con alguien –Omar Courtz
-Si Te Vas – J Balvin & Jay Wheeler
-Tengo Celos – Myke Towers
-GANADORES: Verano Rosa – Karol G & Feid
-Zaza – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor canción urbano trap
-Bienvenida – Clarent
-Breezy – Kidd Keo & Neutro Shorty
-Buti Call – Kendo Kaponi & Omar Courtz
-Chica atractiva – Floyymenor & Lewis Somes
-Gout – La Pantera
-GANADORES: Qué Sensación (Remix) – Jezzy & Arcángel
-Ricky Boby – Eladio Carrión
-Topshelf – Kris R. & Myke Towers
-Yeh! – J Noa
-Yogurcito Remix – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor canción dembow
-Dem Bow – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
-Hace calor – Maria Becerra, El Alfa & Xross
-Me muevo – Fariana & Kiko El Crazy
-Miami – Tokischa
-Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) – Lomiiel
-Pelo – Dj Pereira & Blue Diamond
-GANADORES: Saca Punta – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
-Un gatito me llamó – Karol G
Mejor álbum urbano
-Afrolova 25′ – Rels B
-Corsa – Eladio Carrión
-GANADORA: Do Not Disturb – Young Miko
-El Baifo – Quevedo
-El Sobreviviente WWW – Wisin
-Hopi Sendé – Ryan Castro
-Island Boyz – Myke Towers
-La 8va Maravilla – Arcángel
-Manda La Plena Moh – Farruko
-Stendhal – Ozuna & Beéle
Categoría pop
Mejor canción pop/urbano
-Babylon – Venesti & Nicky Jam
-GANADOR: Bronceador – Maluma
-Canción Para Regresar – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona
-Cosita Linda – Elena Rose & Justin Quiles
-Menos El Cora – Ryan Castro & Manuel Turizo
-Paris – Boza & Sech
Mejor canción pop/rhythmic
-Cambiaré – Luis Fonsi & Feid
-Chamita – Mari La Carajita
-Inglés en Miami – Rawayana & Manuel Turizo
-Las Guapas – Alejandro Sanz
-Pinterest (Spanish) – Anitta
-Tututu – Elena Rose & Alleh
-GANADORES: Yo Y Tú – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor canción pop
-Bebiendo Lágrimas – Mar Solís
-GANADORES: Bésame – Alejandro Sanz & Shakira
-La del primer puesto – Reik & Xavi
-La Pelirroja – Sebastián Yatra
-Mal escrito – Carlos Rivera & Malú
-Mi historia entre tus dedos – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
-Si tuviera que elegir – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
-Te acuerdas? – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
-Tierra mía – Kany García
-Un Abrazo – Gloria Trevi
Mejor canción pop rock
-¿Es en serio? —Ela Taubert
-Muérdeme – Juanes & Bomba Estéreo
-GANADORES: Sin ti – Morat & Jay Wheeler
-Vivir sin aire – Maná & Carín León
-Vuelve – Black Guayaba
Mejor canción pop – nueva generación
-Com Você – Judeline & Amaia
-Hecho para ti – Latin Mafia & Omar Apollo
-GANADOR: Morfina – Humbe
-Nunca me lo esperé – Piso 21 & Lasso
-Tus iniciales – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor canción pop balada
-+ Te vale – Yami Safdie & Emilia
-Aquí en la arena – Reik & Leo Rizzi
-Conmigo sin ti – Matisse & Cristian Castro
-Huir – Kany García & Lia Kali
-KMO – Pablo Alborán
-GANADORES: Sin despedida – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor álbum pop
¿Qusignifica el amor?r? – Carlos Rivera
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
Apambichao – Manuel Turizo
Bendito Verano – Elena Rose
GANADORA: Cuarto Azul – Aitana
Juanesteban – Juanes
KMO – Pablo Alborán
La Llave – Mau Y Ricky
Puerta Abierta – Kany García
TQ+ – Reik