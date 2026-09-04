Shakira, Bad Bunny, Aitana y Karol G triunfan en los Premios Juventud 2026

Marbella ha acogido la primera gala en tierra europea de los Premios Juventud, que ha tenido entre sus principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce en una noche de celebración de la música y cultura latina con España como nexo de unión con Europa.

Los premios, que han tenido diversos escenarios a lo largo de los años como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, han dado esta edición el salto por primera vez a España gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

Shakira se ha alzado con tres galardones, entre ellos el de mejor artista femenina y el de la mejor canción pop por Bésame con Alejandro Sanz, mientras que Bad Bunny ha logrado dos premios, el de mejor artista masculino y el mejor tour por Debí tirar más fotos world tour.

Aitana ha sido distinguida con tres premios: el de Mejor Euro-Song por Superestrella; el de Mejor Álbum Pop por Cuarto Azul; y el de Couple Goals con Plex. Además, Karol G ha ganado el Álbum del Año por Tropicoqueta, así como Mejor Canción Urbano Rhythmic por Verano Rosa con Feid.

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh han sido también premiados como "Agentes de Cambio" por su impacto cultural, su labor de ayuda en su entorno y su influencia en distintas generaciones de audiencias hispanas.

El listado de ganadores se completa con otra treintena de artistas, entre los que están Beéle, Bizarrap, Quevedo, Carín León, Alejandro Sanz, Camila Fernández, Carlos Rivera, Greeicy, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee, Morat o Lola Índigo.

Las principales actuaciones de la noche Entre las decenas de actuaciones que se han sucedido en la gala, el colombiano Camilo presentó en exclusiva el lanzamiento global de Árbol, un adelanto de su álbum Para cuando sean mayores. ““ Marc Anthony, quien celebró "la raza latina" cuando recogió su premio, también interpretó algunos de sus himnos globales. El icono del reguetón Wisin repasó algunos de sus mayores éxitos y los españoles Manuel Carrasco y Ana Mena también pusieron a bailar al público. Elena Rose presentó su reciente colaboración con Silvestre Dangond, Efectos Secundarios, mientras que Farruko, Juan Magán y DJ Rous encabezaron el número de apertura con Marbella Nights, el himno oficial de Premios Juventud 2026.

Agentes de cambio Antonio Banderas ha dedicado su premio a Ceuta, "una ciudad multicultural y multirreligiosa", y a sus vecinos, quienes cree que merecen recuperar su vida y vivir en paz, dedicatoria que ha hecho tras reflexionar sobre la necesidad de conquistar la libertad personal que se enfrenta a quienes te intentan "manipular". ““ La Oreja de Van Gogh ha recordado sus treinta años de amistad y música, donde han "crecido juntos y recorrido el mundo", y han garantizado que seguirán ayudando a asociaciones y echando una mano en lo que puedan. Yandel, al que su presentador se ha referido como una leyenda viva de la música, ha agradecido el premio a la organización y a España por su cariño: "Gracias España por todo". La edición de 2026 ha contado con cincuenta categorías que han reconocido a artistas de la música, la televisión, el 'streaming', los creadores de contenido, la cultura pop y una nueva: 'Creator de España', para reconocer al talento digital español. La ceremonia ha estado presentada por el español Jesús Vázquez, la mexicana Alejandra Espinoza y la dominicana Clarissa Molina.

Premios Juventud 2026: lista completa de ganadores Artista Premios Juventud femenina -Aitana -Ana Mena -Anitta -Elena Rose -Kany García -Karol G -Natti Natasha -Rosalía -GANADORA: Shakira -Young Miko Artista Premios Juventud masculino -GANADOR: Bad Bunny -Carín León -Danny Ocean -Farruko -Maluma -Myke Towers -Quevedo -Rauw Alejandro -Romeo Santos -Xavi Grupo o dúo favorito del año -Dnd I Do Not Disturb -Gente De Zona -Jowell Y Randy -La Oreja de Van Gogh -Maná -Mau Y Ricky -Morat -Rawayana -Reik -GANADORES: Santos Bravos La nueva generación femenina -Amaia -Angela Leiva -Annasofia -GANADORA: Aria Vega -Emjay -Isadora -Judeline -Mafalda Cardenal -Mar Solís -Nic La nueva generación masculina -Bebeshito -Clarent -Damn Goldo -Dfzm -Dia -Juan Duque -Kris R. -Maisak -GANADORES: Santos Bravos -Sebas Barcenas Mi track favorito -Carita Linda – Rauw Alejandro -Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís -Corazón – Danny Ocean -La Perla – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia -GANADORES: Me Está Doliendo – Carín León & Alejandro Fernández Álbum del año -¿Dónde Es El After? – Rawayana -Babylon Club – Danny Ocean -Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce -Equilibrivm – Anitta -Lamento En Baile – Daddy Yankee -LUX – Rosalía -Palabra De To’s (Seca) – Carín León -Sinfónico (En Vivo) – Yandel -Stendhal – Ozuna & Beéle -GANADORA: Tropicoqueta – Karol G Mejor Euro-song -Com Você – Judeline & Amaia -Da Me – Bad Gyal -La Graciosa – Quevedo & Elvis Crespo -Lárgate – Ana Mena -Mojaíta – Lola Indigo -No me tires flores – Alejandro Sanz & Rels B -Oh, si pudiera —Manuel Carrasco -Si juegas conmigo (Asa25) – Juan Magán & Abraham Mateo -GANADORA: Superestrella – Aitana -Todos estamos bailando la misma canción – La Oreja de Van Gogh Girl power -Amiga Mía – Karol G & Greeicy -Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México) – Yuridia & Majo Aguilar -Choka Choka – Anitta & Shakira -GANADORAS: Fifty Fifty – Kenia Os & Lola Indigo -Gabriela (Young Miko Remix) – Katseye & Young Miko -Huir – Kany García & Lia Kali -La Rumba Del Perdón – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz -Muñeca – Bad Gyal & De La Rose -Muxaxa – Tokischa & La Mas Doll -Te Apuesto – Ha*Ash & María José Colaboración OMG -GANADORES: Dai Dai – Shakira & Burna Boy -Birthday Behavior – Bia & Young Miko -Damn I Love Miami – Pitbull & Lil Jon -East LA — Will.I.Am & Taboo -Estrellitas Y Duendes – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting -Oye Mi Amor [Live From Mexico] – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná -Thootie – Ice Spice & Tokischa -We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil – Bon Jovi & Carín León La mezcla perfecta - A medio vivir – Ricky Martin & Carín León -Carteras chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules -La del primer puesto – Reik & Xavi -La del proceso – Grupo Frontera & Manuel Turizo -GANADORES: No quiero hablar – Ángela Aguilar & Marc Anthony -Una Noche Contigo – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes Mejor dance track -Algo Tú – Shakira & Beéle -Bai-Lala – Abraham Mateo -Dando Vueltas – Rauw Alejandro -Esa Diva – Melody -Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix – Dennis, Luísa Sonza & Emilia -No Bailes Sola (Nsm25) – Juan Magán & Lucho Rk -Polaroid – Eladio Carrión -Secreto (Remix) – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa -Sorry Papi – Topic & Becky G -GANADORES: Yapaque – Farruko, Greeicy & Steve Aoki Afrobeat latino del año -Bendito – Rawayana -Botecito – Juan Duque & Hamilton -Chévere (Premium_remix) – Aria Vega & Ryan Castro -GANADORES: Enemigos – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums -La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta Mejor tema en cumbia -Celosa – Ke Personajes & J Balvin -GANADORA: Con Otra – Cazzu -Cuando Una Mujer – Mariangela -Cumbiando – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera -Prieta de mi vida – Los Mirlos & Guaynaa -Yo me lo busqué – Los Ángeles Azules & Thalia Productor del año -Andy Clay -GANADOR: Bizarrap -Casta -Edgar Barrera -Fux Beat -La Paciencia -Mag -Nico Cotton -Ovy On The Drums -Sky Rompiendo Mejor tour -Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne -Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro -De Sonora, para el mundo – Carín León -GANADOR: Debí tirar más fotos World Tour – Bad Bunny -Dinastía Tour – Peso Pluma -Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira -Latinaje Tour – Cazzu -Lux Tour – Rosalía -Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce -Vivir Sin Aire Tour – Maná