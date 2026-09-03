Marcos Llorente anuncia su retirada de la selección española

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección española, ha anunciado este jueves su retirada del equipo nacional, una decisión "personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida".

El jugador, de 31 años, ha hecho este anuncio un tanto sorprendente un mes y medio después del Mundial y con la nueva temporada recién empezada en un mensaje en Instagram.

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Llorente, un futbolista polivalente, ha disputado un total de 27 partidos como internacional absoluto con España y ha participado en dos mundiales, el de Catar 2022 --cuando fue eliminada en octavos-- y el Estados Unidos, México y Canadá 2026 --cuando se proclamó campeona--.

Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique Martínez, ahora en el París Saint-Germain. Su último encuentro data del pasado 14 de julio de 2026, cuando disputó el tramo final del duelo de las semifinales del Mundial ante Francia, con Luis de la Fuente como seleccionador, recuerda Efe.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", comienza su publicación, presidida por una foto suya con la Copa del Mundo.