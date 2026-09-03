Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Sánchez critica el informe Policial: "¿Por qué no remitió ninguna nota informativa a sus superiores y al Gobierno de España?

10:04

Sánchez critica el informe Policial: "¿Por qué no remitió ninguna nota informativa a sus superiores y al Gobierno de España?

Sánchez se pregunta "¿por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior? ¿por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado en este caso por parte una jueza y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado?".

"Esto también tendrá que explicarse", y vamos a pedir una "presencia permanente de FRONTEX en el puerto y en el espigón , la creación de una misión de Europa específica para monitorizar la inmigración irregular en CEuta y están revisando todos los mecanismos de coordinación con Marruecos para que la crisis del 30 de julio no vuelva a producirse.

"Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos [...] pero es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente".