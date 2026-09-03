Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Sánchez critica el informe Policial: "¿Por qué no remitió ninguna nota informativa a sus superiores y al Gobierno de España?
- El informe policial sobre la crisis en Ceuta que apunta a Marruecos centrará buena parte del debate
La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso marca la actualidad política de este jueves, con el foco en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y el informe de la Policía remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que apunta a Marruecos en el "guiado activo de los migrantes".
Todo ello en medio de la máxima crispación política con críticas al Gobierno por parte de Sumar y de la oposición y con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno para que se convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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10:04
Sánchez critica el informe Policial: "¿Por qué no remitió ninguna nota informativa a sus superiores y al Gobierno de España?
Sánchez se pregunta "¿por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior? ¿por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado en este caso por parte una jueza y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado?".
"Esto también tendrá que explicarse", y vamos a pedir una "presencia permanente de FRONTEX en el puerto y en el espigón , la creación de una misión de Europa específica para monitorizar la inmigración irregular en CEuta y están revisando todos los mecanismos de coordinación con Marruecos para que la crisis del 30 de julio no vuelva a producirse.
"Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos [...] pero es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente".
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9:58
El presidente del Gobierno llama a reforzar la ciberseguridad y anuncia una nueva red de cámaras y drones, espigones más largos y nuevas embarcaciones
Entre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, Sánchez señala la decisión de alargar los espigones de Tarajal y Benzú, construir un sistema permanente de contención marítima, ampliar el sistema integrado de vigilancia exterior de la Guardia Civil, instalar una nueva red de cámaras térmicas y drones y adquirir nuevas embarcaciones.
El desafío que tiene España y el sur de Europa "exige no tanto que nos centremos no tanto en Defensa sino en la seguridad" para hacer frente a los ataques híbridos, de ahí que hablen de la necesidad de la ciberseguridad después de "muchos años de recortes". Sánchez señala que han aprobado más de 2.000 millones de euros, entre ellos más de 300 para el Centro Criptológico Nacional.
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9:52
El Gobierno convocó a la embajadora marroquí el 21 de agosto por las declaraciones de dos ministros sobre Ceuta y Melilla
El presidente del Gobierno ha dicho que desde el primer día los debates en tertulias y redes sociales se llenaron de voces que señalaban a Marruecos como responsable. Y se hace cargo.
"Marruecos es evidente que juega un papel clave en la gestión de flujos migratorios para nuestro país. A lo largo de este mes hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones sin aceptables sobre Ceuta y Melilla, nuevas declaraciones que hemos rechazado tangente y por las que quiero informarles convocamos a la embajadora marroquí. El pasado 21 de agosto".
Los organismos competentes "reaccionamos cuando se produjo la amenaza y con todos los medios a nuestro alcance", los medios se vieron desbordados por la magnitud de la situación, y que, "evidentemente, tenemos que reforzar para prevenir y anticipar estas situaciones migratorias que asolan en el día de hoy a la ciudad autónoma de Ceuta".
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9:50
Sánchez apunta a la participación de cuentas vinculadas a ecosistemas informativos rusos y proisraelíes
El presidente del Gobierno explica que el Servicio Europeo de Acción Exterior ha documentado la participación de cuentas y publicaciones vinculadas a ecosistemas informativos rusos y proisraelíes a las que se sumaron algunos referentes de la ultradereha internacional y la española que aprovecharon la tragedia para azuzar el miedo y el odio
"Esto también se ha hecho durante el COVID", ha advertido, y ocurrió con la DANA y "lo han vuelto a hacer", no es una opinión es un hecho probado y es una muestra del patrioterismo traidor de estas fuerzas políticas que siempre atacan a España cuando España está en apuros", ha dicho.
Sánchez señala que el muelle del Tarajal y la valla de Melilla separan a España y a Europa de África, y la "falta de oportunidades al otro lado no dejan de aumentar y son parte de la ecuación".
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9:42
Sánchez explica que el 29 de julio hubo una comunicación entre la delegación del Gobierno y la Guardia Civil que alertaba de una convocatoria por redes sociales
El mes previo al cruzo el CNI elaboró dos informes y en ambos describía algo conocido, que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba extremar la precaución, según ha explicado Sánchez.
El 29 de julio, "pocas horas antes de la crisis se produjo una comunicación" por mensajería entre la delegación del Gobierno y la Guardia Civil que alertaba de una convocatoria por redes sociales para intentar cruzar a Ceuta el día siguiente.
La cifra de 180.000 personas era el número de integrantes del grupo de Facebook en el que circulaba la convocatoria.
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9:37
Sobre los mensajes y alertas: "Ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo"
Sánchez se cuestiona si se podría haber evitado la entrada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio en Ceuta. En este sentido, explica que el Gobierno tomó varias medidas en cuanto se emitió la sentencia del Supremo del 8 de julio, "reaccionó al único cambio real" en el escenario migratorio, se incrementó la vigilancia marítima con 70 nuevos efectivos, se empezó a tabajar en el diseño de elementos de contención física y nuevas embarcaciones en el litoral.
Además, asegura que mantuvieron reuniones de trabajo con las autoridades marroquíes y empezaron a ampliar las plazas del CETI, en caso de una aumento de la corriente migratoria.
El Gobierno "no recibió alertas ni avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después", ha asegurado Sánchez, que asegura que han revisado todos los mensajes y notas verbales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del CEntro Nacional de Inteligencia recibidos y "ninguno iba más allá de la descripción de los datos y el aviso rutinario".
"Ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo", ha asegurado Sánchez, que ha denunciado "mucho ruido y bulos" al respecto.
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9:30
"La unidad y la lealtad institucional son la receta" para salir de la crisis migratoria en Ceuta
Sánchez afirma que España es "una gran democracia un estado social y democrático de Derecho" y eso significa que hay leyes de tratados internacionales de derecho comunitario que obligan a cumplir y preservar. "Lo hacemos por convicción, pero también por empatía, dignidad", ha dicho.
"Proceder con arreglo a estas garantías no hace de nuestra democracia un sistema más débil como aseguran desde esas poltronas los reaccionarios, una democracia no es más fuerte por saltarse la ley", ha advertido Sánchez.
"Antes de expulsar a un ser humano hay que verificar quién es y de dónde es su origen", hay que "cerciorarse" de que no procede de un país en guerra.
Y ha señalado que "la unidad y la lealtad institucional son la receta que nos va a permitir superar esta crisis. Lo demás no va a traer nada bueno. Ceuta no es la frontera, Ceuta es España en la frontera".
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9:19
Sánchez defiende la "coordinación estrecha con las autoridades marroquíes"
"Sin la coordinación estrecha con las autoridades marroquíes habría sido imposible lograr lo que se produjo horas después, en menos de 24 horas se había conseguido regresar a 50.000 personas", ha señalado Sánchez.
72 horas después habían regresado más de 63.000 personas, más del 90% una cifra que convierte este proceso en uno de los procesos de retorno más rápidos en la historia de Europa".
Una vez se había estabilizado la situación en la frontera había que hacer frente a la crisis humanitaria: enviamos 500 nuevos agentes hasta alcanzar los 1.600 efectivos. En estos momentos, en Ceuta el número de guardias civiles y Policía en Ceuta es "muy superior a la media estatal".
En el ámbito sanitario, se aumentó la presencia de radiopatrullas y servicios de denuncia, y se reforzó el sistema sanitario con horarios ampliados, 100 profesionales adicionales que permitió un pico de 1.200 asistencias en tan sólo un día.
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9:16
Los agentes "eligieron defender la vida humana y creo que esto es muy importante"
Sánchez señala que entre el 10 y 25 de julio se produjeron 37 entradas diarias y el flujo fue aumentando a partir de esa fecha hasta las 194 entradas en la noche del 29 de julio, previa a la entrada masiva.
"Las autoridades detectaron ese incremento y se coordinaron para hacerle frente", ha dicho, pero no se trataba de algo "inédito".
En la mañana del 30 de julio la situación cambia de manera "radical y repentina". Sánchez insiste en que se empezaron a multiplicar los mensajes en las redes y en la tergiversación de la sentencia del Tribunal Supremo.
Por la vía del Tarajal accedieron a nado cuatro de cada cinco migrantes. "Contener a la gente hubiera provocado una tragedia aún mayor", ha dicho, "eligieron defender la vida humana y creo que esto es muy importante".
“Pedro Sánchez dice que los agentes "eligieron defender la vida humana y creo que es muy importante: "Como presidente del Gobierno de España y como ciudadano español, afirmo que hicieron lo correcto, lo más inteligente y lo más valiente"#Canal24horas pic.twitter.com/AUWIhahtyM“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2026
Como presidente del Gobierno y ciudadano español afirmo que "hicieron lo correcto, lo más inteligente y valiente", ha asegurado. "La inmensa mayoría de los españoles estamos orgullosos de esa decisión", ha dicho.
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9:11
Sánchez: Ceuta y Melilla "son españolas y por parte del Gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos"
El presidente del Gobierno inicia su comparecencia ante la Cámara Baja, a petición propia y del PP, para informar de la gestión de la crisis en Ceuta y asegura que lo hace "pensando en la ciudaania ceutí que esta padeciendo momentos difíciles" y pensando en los 141 migantes que murieron, entre ellos niños.
"Estos leones fueron fundidos en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes", ha dicho Sánchez, que recuerda que desde hace siglos estas dos ciudades son españolas y que "por parte del Gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos".
Lo que está pasando en Ceuta es algo "mucho más complejo" en lo que confluyen cuestiones "tecnológicas o políticas", entre otros factores, ha dicho Sánchez.
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9:04
Comienza la comparecencia de Sánchez en el Congreso
A esta hora la presidenta del Congreso, Françina Armengol, anuncia que va a comenzar el pleno en el que Pedro Sánchez va a comparecer a petición propia para explicar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
“DIRECTO ¿ | Sánchez comparece en le Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis en Ceuta y tras conocerse el informe policial que señala responsabilidades de Marruecos https://t.co/IbwKdTVrgE“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2026
Se espera que la comparecencia de Sánchez va a ser algo más larga de lo habitual. El informe de la Policía marcará el debate.
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9:00
Rufián advierte que pedirán responsabilidades pero no esperan "nada"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho a su llegada al Congreso que no esperan "nada" de la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la gestión de la crisis en Ceuta.
La situación es "muy jodida" y pedirán "responsabilidades, pero no las habrá", ha vaticinado. Y ha agregado: "¿La solución? Señalar a Marruecos".
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8:57
Rego denuncia el "modelo de externalización de la soberanía de nuestra frontera"
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha asegurado a su llegada al Congreso, que quedan "muchas cuestiones por averiguar aclarar, somos conscientes, pero algo sabemos con certeza, lo que ha sucedido en Ceuta es el fracaso de un modelo migratorio que se vota en Bruselas y se aplica en la frontera sur".
Ese "modelo de externacilización del alquiler de la soberania de nuestra frontera a terceros países en este caso Marruecos", según Rego, ha generado una crisis y "está votado por el PP y Vox en las instituciones europeas".
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8:50
Rusia vincula política europea de puertas abiertas a crisis migratoria de la UE
La política de puertas abiertas "de par en par" de la Unión Europea ha provocado la actual crisis migratoria, según ha asegurado este jueves el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras declaraciones de Madrid sobre la supuesta implicación de Rusia en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis de Ceuta.
"Fíjense en la crisis migratoria provocada por la política no ya de puertas abiertas, sino de puertas abiertas de par en par, que venga quien quiera", ha dicho durante una intervención en el Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.
Lavrov ha señalado que "la Unión Europea ya ha dejado de ser esa asociación económica a la que hace 20 años todos querían ir buscando beneficios". La política de 'puertas abiertas' en un principio "reflejaba el humanismo de la Unión Europea", pero ahora, "en toda una serie de países, incluyendo Alemania y Reino Unido, que en algún momento fue miembro de la UE, los migrantes se convierten en la mayoría, una mayoría física. Fíjense en muchos políticos europeos. No son de origen local".
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8:38
La Policía aporta imágenes y señala "actitudes compatibles con una conducta de facilitación"
El informe de la Policía entregado a la jueza aporta imágenes por satélite que demuestran que en el lado de la frontera marroquí una "escasa presencia policial y militar en el entorno".
En las 57 páginas del informe policial se detalla paso por paso cómo se produjo la entrada masiva provocada "entre otras cosas, como consecuencia" de los mensajes difundidos en redes y también por las indicaciones recibidas por "las Fuerzas de Seguridad de Marruecos que, en algunos casos, participan guiando el cruce a través del agua y les derivan hacia la playa".
“Este video de un camión descargando personas a la vista de un gendarme es uno de los que consta en el informe de la Policía que señala la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva a Ceuta https://t.co/YG2YEjG94v pic.twitter.com/1Rfi35hVHC“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2026
Además, la Policía considera que las imágenes analizadas "muestran desde actitudes compatibles con una conducta de facilitación de la inmigración irregular hasta escenas que apuntan a la monitorización y control del proceso de entrada y salida". No solo en la misma frontera, sino también "organizando el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes" cargados en los remolques.
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8:35
Planificación y "guiado activo" de migrantes: claves del informe que señala a Marruecos
Los detalles del informe por Félix Donate Mazcuñán
La Policía, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), alertó del riesgo de una "entrada masiva" a Ceuta antes de que más de 72.000 personas llegaran a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio. En un informe que la Policía ha remitido a la jueza que investiga lo ocurrido y al que ha tenido acceso a RTVE, apuntan a la permisividad de los agentes marroquíes y su connivencia durante un asalto "guiado" por las fuerzas del reino alauita. Todo a pesar de que el Gobierno ha negado en todo momento desde hace más de un mes la implicación de Marruecos.
En el medio centenar de páginas remitidas a la magistrada, en las que se recogen y analizan también los días previos y posteriores y se detallan imágenes de video y satelitales, los agentes aprecian una "violación masiva de la soberanía territorial de España" coincidiendo con la festividad del día del Trono en Marruecos, un hecho que "no es casual ni inocuo". A continuación, desgranamos las claves del informe policial que el Gobierno ha asegurado no tener conocimiento previo hasta su publicación este miércoles.
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8:29
El PSOE: ¿Qué propone el PP para Ceuta más allá de crispar?
El PSOE señala que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido ante la Cámara y que de nuevo este jueves dará cuenta de la respuesta del Ejecutivo en la crisis de Ceuta.
Entre las medidas que se están llevando a cabo, aseguran fuentes del partido, están 3.400 plazas de acogida temporal ya activadas y un plan de choque de 309 millones de euros, equivalente al 16% del PIB de la ciudad autónoma de Ceuta, para reforzar los servicios públicos y proteger su economía. De cualquier forma, dicen desde el PSOE que la ciudad autónoma sigue avanzando y que la afiliación a la Seguridad Social creció en más de 300 personas en agosto.
Y emplazan al PP a hacer "propuestas" en el Congreso: "¿Qué propone el PP para Ceuta más allá de crispar, alimentar discursos de odio, pedir elecciones por enésima vez y manifestarse junto a la ultraderecha? Ceuta necesita soluciones, no ser utilizada como arma política".
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8:22
El PP asegura que las concentraciones han sido un "absoluto éxito"
El PP acusa Gobierno de querer "boicotear" las concentraciones convocadas este miércoles en apoyo a Ceuta. Le ha salido mal, señalan fuentes del principal partido de la oposición, porque han sido un "absoluto éxito".
Ninguna de las concentraciones convocadas en los ayuntamientos y en las que ha participado el Partido Popular ha acabado con incidente alguno, recuerdan desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Gobierno vuelve al Congreso , "impactado por el nivel de rechazo que este país siente hacia él", aseguran, y urgen a "echar" a los migrantes de Ceuta y a Sánchez de Moncloa.
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8:18
Miles de personas se concentran en toda España en apoyo a Ceuta
La comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso estará marcada también por las concentraciones en toda España de este miércoles convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma.
A la celebrada en la madrileña plaza de Cibeles -que congregó a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid- se han sumado los líderes del PP y Vox.
En otros puntos de España se han repetido las concentraciones multitudinarias, desde Andalucía a Murcia pasando por Ceuta, donde miles de ciudadanos se manifestaron por sus calles, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.
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8:13
El informe de la Policía sobre la crisis migratoria marca esta jornada
La publicación del contenido del informe desató este miércoles una tormenta política con críticas al Gobierno por parte de Sumar y de la oposición y con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno para que se convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.
Feijóo acusó a Sánchez de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y volvió a pedir elecciones ante un Ejecutivo, dijo, que no está en condiciones de proteger la seguridad de España.
“¿¿"Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato... Probablemente sea un pato. Pero, ¿y si no lo pone en ningún sitio?"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 3, 2026
Comienza una nueva hora de información en Las Mañanas de RNE con @JuanraLucas
¿¿https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/vY6Ar5LvKX“
La comparecencia del jefe del Ejecutivo se produce además en un ambiente de tensión con Sumar, desde donde se reprocha a los socialistas su gestión tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y que eximan a Marruecos de responsabilidad, que existe, a su juicio, por acción o por omisión.
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8:10
Sánchez acude al Congreso con todas las miradas en el papel de Marruecos en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará este jueves en el pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.
El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Según el informe policial, que centrará buena parte del debate del Congreso, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó por su parte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los citados días.
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8:05
Buenos días, comienza aquí el relato minuto a minuto de una jornada clave en lo político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso, cuando se cumplen 34 días desde que se descadenara la crisis migratoria en Ceuta, con la entrada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio de forma irregular.
Esta comparecencia se produce sólo un día después de que se conociera un informe de la Policía remitido a la juez de la Audiencia Nacional que investiga las circunstancias de la entrada masiva, que apunta a Marruecos en la planificación y el "guiado activo" de los migrantes. Se espera que a partir de las 9:00, Sánchez intervenga ante la Cámara Baja y aporte nuevos datos sobre la gestión de la crisis.