La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 12 entre Vera y Calar Alto

La duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este jueves 3 de septiembre, transcurre entre Vera y el Observatorio de Calar Alto, de 166,6 kilómetros y final en subida. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La1 y RTVE Play a partir de las 12:40 horas.

Enric Mas (Movistar) afronta su primera jornada complicada como líder de La Vuelta con un final en alto donde el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) y el austriaco Felix Gall (Decathlon), segundo y tercero, respectivamente, a poco más de un minuto del español, podrían lanzar algún ataque.

Etapa 12 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La duodécima etapa de La Vuelta 26 se celebrará el jueves 3 de septiembre sobre un trazado de alta montaña de 166,5 kilómetros entre Vera y la estación astronómica de Calar Alto. Un recorrido exigente por la provincia de Almería que supone el primer gran examen en altitud del segundo bloque de la carrera. La jornada arrancará en la localidad costera de Vera para adentrarse rápidamente hacia la Sierra de los Filabres. El terreno irá ganando dureza de forma progresiva a través del desierto de Tabernas y las carreteras almerienses hasta encadenar la secuencia final de ascensos. El trazado presenta un perfil acumulado de exigencia máxima, donde el calor de la zona y la altitud final por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar pueden marcar diferencias significativas entre los aspirantes a la clasificación general.

Claves de la etapa 12 de La Vuelta 2026 La llegada a Calar Alto está precedida por la selección previa que provocará el paso por Velefique, configurando una de las jornadas de montaña más duras del recorrido. La anterior, de primera categoría, es una ascensión exigente con rampas sostenidas que servirá de filtro en el grupo de favoritos antes del descenso previo al puerto final, Calar Alto, una subida de más de 15 kilómetros con un desnivel medio constante y tramos expuestos al viento en la parte alta del observatorio. Las rampas más duras en ambos puertos llegan al 15%. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Andalucía recibirá al pelotón de La Vuelta 26 con una dura etapa de montaña. La tradicional dupla de ascensiones que forman Velefique y Calar Alto marcará una jornada importante para los ciclistas que luchen por la general". Será la cuarta ocasión en que se coronará esta cima, sólo apta para escaladores: Roberto Heras, Igor Antón y Miguel Ángel López, este en 2017, la última vez que se subió como meta.