Ayuso visitó el ático de lujo en Chamberí y la Comunidad de Madrid exigió confidencialidad en la compra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría visitado el ático de Chamberí tras la compra por parte de Planifica Madrid, según ha podido saber RNE. Una visita que choca con la versión que dio la propia presidenta madrileña el pasado 5 de agostom cuando negó conocer los detalles de la compraventa por 6,3 millones de euros del inmueble.

Paralelamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha admitido este miércoles que el Ejecutivo madrileño exigió "confidencialidad", según ha afirmado el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, que asegura que así es cómo se procede.

En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de agosto, García Martín ha dicho que "en todo este tipo de operaciones hasta que se formalizan se pide confidencialidad y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita".

Sobre este asunto, el portavoz ha asegurado que "la izquierda y la ultraizquierda han estado mintiendo durante todo el mes de agosto diciendo que la Comunidad de Madrid había comprado un apartamento para la presidenta, lo cual se ha demostrado que es rotundamente falso".

Fuentes del equipo de Ayuso han asegurado a RTVE que "la izquierda y ultraizquierda creían que habían pillado la Comunidad de Madrid comprando un piso para la presidenta", pero que "se ha demostrado que es mentira" porque "la presidenta tiene su propio alquiler" y la CAM "nunca le compró un piso a la Presidenta". "Una vez más, hemos pillado a Sánchez en una mentira", han zanjado apuntando hacia el presidente del Gobierno.

La adquisición del ático está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tras recibir varias denuncias: una presentada por el partido Iustitia Europa, otra del PSOE-M y tres cursadas por particulares.

Además, el Ejecutivo autonómico ha registrado una solicitud de comparecencia a petición propia del consejero Miguel Ángel García Martín, para informar en el Pleno sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.

Según ha explicado previamente la Comunidad de Madrid, estaba previsto que el ático sirviera como despacho temporal de Díaz Ayuso mientras se acometen unas obras de reforma en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La operación se ejecutó en abril, sin hacerse pública, y solo se conoció públicamente cuando 'El País' la reveló el pasado 29 de julio. Al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio sufrido este verano.