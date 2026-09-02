Arranca la Mostra de Venecia que premia a George Clooney por toda su carrera

La edición número 83 de la Mostra de Venecia arranca este miércoles para estrenar las obras de directores de todo el planeta del 2 al 12 de septiembre y reconocer la carrera del actor estadounidense George Clooney, que recibirá un premio honorífico.

Este año, la carrera por el León de Oro tendrá grandes nombres del séptimo arte, como Nanni Moretti, que regresa a la Mostra después de casi cuarenta años de ausencia; el maestro Werner Herzog, los británicos Danny Boyle y Martin McDonagh, el japones Hirokazu Koreeda, el francés Stéphane Brizé o el surcoreano Lee Chang-dong.

En concreto, Boyle estrena en el Festival Internacional de Cine de Venecia Ink, sobre la compra del tabloide británico The Sun por parte del magnate Rupert Murdoch, que compite en la sección oficial.

La sección Horizontes de la Mostra veneciana abre el telón con La ragazza con la Leica, una cinta sobre la vida de la fotógrafa alemana Gerda Taro.

Estrellas en el Lido El protagonista indiscutible para el público es George Clooney, León de Oro de honor de esta edición por toda su trayectoria y que, además de agradecer el galardón al conocer la concesión del premio, bromeaba con que "probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada". Entre las estrellas que pasarán por el Lido, dos de las más esperadas son Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos como protagonistas, en la última película de Florian Zeller, Bunker, en la competición de la Mostra. Los interpretes españoles son queridos en el festival, Cruz fue la primera actriz española en lograr la Copa Volpi en 2021, por su papel en Madres Paralelas, de Almódovar y Bardem ha visto reconocido su trabajo en Venecia en dos ocasiones por Antes que anochezca (2000) de Julian Schnabel y Mar adentro (2004) de Alejandro Amenábar. También brillará bajo los focos, la presidenta del jurado, la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal, pero la presencia femenina en el festival es del 5%, de las 20 películas que componen la sección oficial solo una está dirigida por una mujer, la danesa-egipcia May-el-Toukhy, que debuta en Venecia con Woman Unknown.