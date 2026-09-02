Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: ayuntamientos de toda España convocan concentraciones a favor de los ceutíes

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El Gobierno insiste en que no hay indicios que apunten a la implicación de Marruecos

El Gobierno mantiene que no existen indicios de que Marruecos esté implicado en la entrada masiva de migrantes, 72.000 según el Ejecutivo el 30 y 31 de julio, sin embargo, un informe de la Policía indica que la entrada masiva de migrantes fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con "un fin distinto del migratorio".

La ministra portavoz apuntó sin embargo a una "internacional ultra" y asegura que tiene "evidencias" en distintos foros digitales de Rusia e Israel, que "amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar y polarizar Europa y por ende a la sociedad española".

“"El comienzo con Ceuta nos pone hoy ante lo que puede ser otra crisis de credibilidad del Gobierno [...] La Policía española sostiene que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes..."@JuanraLucas en Las Mañanas de RNE https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/GI3QwhZPHI“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 2, 2026

La portavoz de Exteriores rusa María Zajarova ha advertido que no hay "pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España" después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez atribuyera la crisis a bulos difundidos por Rusia e Israel para "atacar" a España y Europa.