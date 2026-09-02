Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: ayuntamientos de toda España convocan concentraciones a favor de los ceutíes
- La reubicación de los migrantes sigue siendo el principal objetivo del Gobierno
Ceuta celebra este miércoles su día, en medio de una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes, que ha llevado a la ciudad autónoma a una situación de colapso. El Gobierno reconoce que la normalidad llegará solo cuando todos los migrantes que aún están en situación de calle duerman bajo techo en una de las 6.000 plazas asistenciales que se están habilitando. Todo ello, para que todos puedan pasar el triaje y la filiación correspondiente para analizar su caso. El Gobierno afirma que la mayoría serán devueltos a Marruecos.
Mientras, ayuntamientos de toda España, a través de la FEMP, presidida por el PP, han convocado concentraciones en apoyo a los ceutíes, convocatorias de las que se desmarca la dirección del PSOE y que algunas delegaciones del Gobierno han avisado no están amparadas por el derecho de manifestación, aunque no las prohíben. Para contrarrestar estos actos de protesta, diversas asociaciones, partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales han convocado movilizaciones con lemas como 'Paremos los pies al racismo' en distintas ciudades del país.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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8:09
El Gobierno insiste en que no hay indicios que apunten a la implicación de Marruecos
El Gobierno mantiene que no existen indicios de que Marruecos esté implicado en la entrada masiva de migrantes, 72.000 según el Ejecutivo el 30 y 31 de julio, sin embargo, un informe de la Policía indica que la entrada masiva de migrantes fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con "un fin distinto del migratorio".
La ministra portavoz apuntó sin embargo a una "internacional ultra" y asegura que tiene "evidencias" en distintos foros digitales de Rusia e Israel, que "amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar y polarizar Europa y por ende a la sociedad española".
“"El comienzo con Ceuta nos pone hoy ante lo que puede ser otra crisis de credibilidad del Gobierno [...] La Policía española sostiene que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes..."@JuanraLucas en Las Mañanas de RNE https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/GI3QwhZPHI“— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 2, 2026
La portavoz de Exteriores rusa María Zajarova ha advertido que no hay "pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España" después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez atribuyera la crisis a bulos difundidos por Rusia e Israel para "atacar" a España y Europa.
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8:05
Manifestaciones en toda la geografía española por Ceuta
En toda la geofrafía española se han convocado manifestaciones este miércoles en respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta.
La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado manifestaciones en las plazas de los ayuntamientos esta tarde a las 20:00 horas.
En Madrid, Barcelona y Sevilla, la iniciativa ciudadana Por Ceuta, con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, también ha convocado bajo el lema "Ceuta nos une".
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8:02
Buenos días, comienza aquí el relato al minuto de este miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, cuando acaba de cumplirse un mes de la crisis migratoria por la llegada de miles de migrantes de forma irregular desde Marruecos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido la madrugada de este miércoles por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, "de ser cierto", desde cuándo disponía del informe que indica que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con "un fin distinto del migratorio".
El documento afirma que el fin principal era colapsar el sistema de control fronterizo y neutralizar la capacidad de respuesta española. Además, lo vincula de manera directa con las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.
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Buenos días, arranca aquí la narración minuto a minuto de toda la actualidad en la crisis migratoria de Ceuta, marcada este miércoles por las concentraciones convocadas en ayuntamientos de toda España en apoyo a Ceuta, que hoy celebra su día.