Concluye el plazo para el desalojo de Casa Árabe: el Ayuntamiento de Madrid y Exteriores siguen sin acuerdo

Este martes, 1 de septiembre, se cumple el plazo que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dio a Casa Árabe para que abandonase las Escuelas Aguirre, sede de la institución desde 2008. Desde la alcaldía han asegurado que llegan a la fecha fin “sin noticias”.

Almeida ha acusado al Ministerio de Asuntos Exteriores y al propio ministro, José Manuel Albares, de una “ocupación ilegal” del inmueble que pretende alargar en el tiempo.

“En estos momentos, en mi opinión, se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Exteriores”, ha explicado el alcalde en una reunión de equipo de Gobierno municipal. Ha asegurado, además, que el Ministerio se ha negado ha convocar al Consejo Rector en el que se tiene que formalizar la salida de la Comunidad de Madrid del Consorcio, así como el desalojo del edificio.

El alcalde de Madrid también ha dejado claro que hará “responsable directo” a la cartera de Exteriores de los incidentes que puedan producirse, derivados de las malas condiciones en las que se encuentran las Escuelas Aguirre, que afecten a la “seguridad física de las personas”.

“Está jugando con la seguridad de las personas, la seguridad de los trabajadores y con la seguridad de los visitantes de Casa Árabe”, ha dicho en la reunión, donde ha recordado que el edificio ha tenido que poner redes para evitar la caída de aleros, cornisas o fragmentos de estos en la calle o en el propio edificio. “Hay un peligro real del que se está desentendiendo”, ha asegurado.

Ante esta situación, Almeida ha advertido que el Ayuntamiento madrileño tomará “las acciones legales oportunas para conseguir que se proceda a la convocatoria de ese Consejo Rector y, por tanto, poder recuperar la posesión de Casa Árabe”.

Fachada exterior de Casa Árabe en Madrid, que hoy permanece cerrada al finalizar el plazo de desalojo impuesto por el Ayuntamiento de la ciudad Erupa Press / Eduardo Parra

El Ministerio de Exteriores desmiente al Ayuntamiento "Es falso que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se haya mantenido comunicación con el alcalde Almeida sobre Casa Árabe", han asegurado por su parte fuentes de la cartera. Según el Ministerio, Albares mantuvo una conversación telefónica con Almeida el 27 de julio, una llamada descrita como “cordial” y “constructiva” en la que se abordó la permanencia de Casa Árabe en las Escuelas Aguirre y en la que también se acordó continuar con el diálogo con el fin de llegar a un acuerdo. Desde el Ministerio también han explicado que es falso que estén "ocupando" la institución "como de manera insidiosa afirma el alcalde". Han confirmado que tres días después de la primera conversación, hubo contacto entre el subsecretario y el director de gabinete de Exteriores y altos responsables del Ayuntamiento. "El Ayuntamiento solo puede legalmente retirar su contribución al Consorcio, que es el edificio, en caso de retirada de otro socio consorciado. Esa retirada, la de la Comunidad de Madrid, se ha anunciado pero aún no se ha sustanciado, ni liquidado sus haberes, lo que debe hacerse en Consejo Rector", han explicado. La cartera de Albares ha reincidido en su apoyo público que "tanto embajadores árabes como los estudiantes de árabe han manifestado a esta institución" y advierte, de nuevo, del perjuicio a la imagen internacional de Madrid como consecuencia del cierre de Casa Árabe. "El intento de cierre, así como las declaraciones insidiosas sobre Casa Árabe por parte del alcalde, intentan dañar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes, que atraviesan su mejor momento histórico", han concluido. África hoy África hoy - Exposición conmemorativa del 20 aniversario de Casa Árabe - 29/04/26 Escuchar audio El Ministerio recuerda, además, en una nota de prensa en julio, que, durante 20 años, el Ayuntamiento de Madrid “ha formado parte del Consejo Rector […] el Ayuntamiento ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas, sin haber cuestionado nunca el uso de las Escuelas Aguirre”. Han asegurado que la labor de Casa Árabe es insustituible para la “proyección de España en los países árabes y una institución que fortalece las relaciones internacionales de España con los países de la región”.

Los problemas de Casa Árabe vienen de lejos El 29 de junio de este año, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el Ayuntamiento recuperaría el edificio de las Escuelas Aguirre, el inmueble que fue cedido en 2008 a Casa Árabe, una entidad creada en 2006 para reforzar las relaciones entre España y el mundo árabe. Pero la tensa situación con la Casa Árabe se remonta a 2014, cuando el Tribunal de Cuentas, que ha mantenido a la institución en el foco durante años, elaboró un informe sobre los ejercicios de 2011 y 2012. En el documento formuló varias recomendaciones para mejorar su gestión económica, así como la financiación y el funcionamiento del consorcio, ya que el escenario no pintaba bien según la entidad fiscalizadora. En nuevos análisis sobre los ejercicios de 2023 y 2024, se alertó de la “situación financiera crítica” de la institución que ponía en peligro su viabilidad. El informe reflejaba un resultado negativo de 3,2 millones de euros en 2023 y de 3,3 millones en 2024. Una situación que se vería agravada en caso de tener que hacer frente a reformas urgentes, ya que el Tribunal avisó de la existencia de problemas en las cubiertas, el tejado, presencia de humedades y el sistema de climatización. Ante la situación económica desfavorable que sufre Casa Árabe y los problemas en gestión y conservación del entorno, además de la salida de la Comunidad de Madrid del Consorcio — formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Junta de Andalucía, la propia Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Madrid y Córdoba— porque la credibilidad de la institución estaba “dañada”, el Ayuntamiento que lidera Almeida decidió proceder al desalojo. El alcalde aseguró que el edificio tendría de nuevo un uso cultural tras las obras que necesitaba el edificio y ofreció su colaboración en la búsqueda de una nueva residencia para la Casa Árabe, pero descartó ofrecerles otro inmueble municipal. El conflicto acabó por adquirir una dimensión política. La oposición en al Ayuntamiento cuestionó la decisión y exigieron explicaciones sobre el futuro del inmueble. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió con diplomáticos de los países árabes para debatir sobre la situación y defendió la importancia de la Casa Árabe como un centro de encuentro y relaciones con el mundo árabe. Ambas partes, tanto el Gobierno municipal como el Ministerio y los estudiantes, no han cedido en sus posiciones. Fachada de Casa Árabe, que tiene su sede en las Escuelas Aguirre. El Ayuntamiento de Madrid puso como fecha fin para el desalojo el 1 de septiembre de 2026 Europa Press / Eduardo Parra

Los estudiantes protestan Tras conocerse la intención de desalojo de Casa Árabe, los estudiantes organizaron varias protestas los primeros días del mes de julio. No comprendían como en un plazo de dos meses debían trasladar toda una institución consolidada desde hacía años y una programación docente ya preparada para el nuevo curso. Lo consideraban insuficiente. Algunos de ellos recogieron firmas contra el desalojo y reclamaron al Ayuntamiento revocase la decisión y que plantease “soluciones factibles y necesarias a los problemas que pueda considerar ineludibles”. Este 1 de septiembre, coincidiendo con el fin del plazo establecido por la entidad municipal, los alumnos han convocado dos nuevas manifestaciones a las 18:00 horas en la acera del edificio y a las 19:00 en los jardines de Casa Árabe para protestar por el cierre de la institución y la recuperación del Ayuntamiento del inmueble.