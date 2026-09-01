Última hora de la crisis en Ceuta, hoy en directo: El Consejo aprobará un paquete de ayudas a Ceuta por valor de 168 millones
- El Consejo de Ministros aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado por segunda semana consecutiva una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el que participarán este martes 17 ministros para analizar la gestión de la crisis migratoria que este lunes cumplió un mes y que está aún lejos de resolverse. También este martes el Consejo de Ministros aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros.
Mientras, en Ceuta sigue reinando un ambiente de tensión con protestas vecinales- las de este lunes discurrieron de forma pacífica- y con el Gobierno reubicando a los migrantes que aún siguen en situación de calle en los diferentes emplazamientos que se han habilitado en la ciudad autónoma.
Este asunto sigue marcando la actualidad política con duras críticas por parte de la oposición y también alguna de su socio, Sumar, a la gestión de esta crisis sin precedentes. Ya han finalizado las comparecencias de los ministros en el Congreso de los Diputados y este jueves lo hará el jefe del Ejecutivo en un pleno que marcará el pulso al último curso político antes de las elecciones.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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9:34
El catedrático de Derecho Constitucional subraya que una visita a Ceuta del rey no es como la visita a otros territorios de España
El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pedro Royo explica en La Hora de La 1 que solo ha habido tres visitas a Ceuta en los dos últimos siglo de un jefe de Estado: Alfonso XIII, Niceto Alcalá Zamora y Juan Carlos I.
Y admite que una hipotética visita de Felipe VI a Ceuta diferente a otras visitas de otros territorios españoles. "No es una visita cualquiera, tiene una importancia tremenda. Cuando fue Juan Carlos I hubo una protesta y se retiró al embajador. Se prepara la visita como no se prepara cualquier otra. El rey de España puede ir a cualquier parte del territorio. Ceuta es otra cosa y todo eso tiene que ser estudiado", explica.
Por eso, considera que se tiene que estudiar cómo se hace esa visita porque contiene "riesgos" no solo para el presidente del Gobierno a nivel político, y también para la monarquía parlamentaria.
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9:25
Feijóo pide a las delegaciones del Gobierno a que no prohíban las concentraciones en favor de los ceutíes
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a las delegaciones del Gobierno que dejen de prohibir concentraciones en diversos puntos de España en apoyo a los ceutíes.
"No es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a normalidad en territorio español", ha subrayado.
Y además, comparte en su perfil de la red social X la carta del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidiendo a los españoles que participen mañana en las concentraciones en apoyo a ceutíes, que siguen padeciendo en septiembre "los efectos de la invasión que se produjo en los últimos días de julio".
“Carta del PRESIDENTE.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 1, 2026
Sobre la concentración de mañana en todos los ayuntamientos de España. Allí estaremos. https://t.co/jrrH5LHtD1“
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9:19
El PP reitera su rechazo a que se envíen los menores inmigrantes a la Península
En Las Mañanas de RNE, Sémper defiende la devolución de los inmigrantes y rechaza el envío de los menores a la Península, porque señala que los servicios de atención a los menores migrantes ya están "tensionados". En este sentido, insiste en que los menores han de retornar a Marruecos.
"Creemos que el retorno, que no expulsión, debe producirse de común de acuerdo con el país de origen, que es Marruecos. Es la única solución viable para que Ceuta se parezca a lo que era antes", señala.
Sémper señala que hay muchas comunidades que se niegan a recibir a los menores porque no tienen capacidad. Y recuerda que el PP propone que se refuercen en tres turnos los equipos de extranjería para agilizar los expedientes de filiación y retorno.
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9:14
El PP cree que Marruecos "tiene una responsabilidad mayor de lo que dice el Gobierno"
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, está siendo entrevistado en Las Mañanas de RNE, donde asegura que Marruecos "tiene una responsabilidad mayor de lo que dice el Gobierno". También señala que "hay una especie de elefante blanco en la habitación que el Gobierno no se atreve a señalar".
Afea al Ejecutivo que no haya hecho ningún tipo de "autocrítica" sobre cómo se hace gestionado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Además, cree que esta crisis migratoria "está evidenciando muchas cosas del Gobierno", y apunta a que hay una "falta de coordinación" y de "falta de credibilidad".
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8:56
La Cámara de Comercio de Ceuta asegura que "es imposible que el sector productivo de la ciudad pueda mantenerse"
El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, asegura en RNE que la situación económica en Ceuta es de "descalabro" en estos momentos.
Denuncia que la fisionomía de la ciudad ha cambiado "radicalmente" por lo que la gente "no quiere consumir": "Es imposible que el comercio, que la restauración, que el sector productivo de la ciudad pueda mantenerse".
Según sus cálculos, la previsión de pérdida total en agosto para la ciudad autónoma puede ser de 33 millones de euros.
Escucha la entrevista completa:
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8:51
Sánchez convoca el Consejo de Seguridad Nacional antes de aprobar ayudas para Ceuta
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado por segunda semana consecutiva una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros y en el que participarán 17 ministros.
La nueva reunión de este órgano encargado de asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, se produce justo una semana después de la primera que mantuvo el Consejo tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta.
A ella han acudido todos los ministros excepto la titular de Defensa, Margarita Robles, de viaje oficial en Irlanda; el de Agricultura, Luis Planas, que se encuentra en la República de Palaos; la de Vivienda, Isabel Rodríguez, el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun.
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8:36
Las mujeres inmigrantes en Ceuta siguen viviendo en una situación precaria un mes después de la entrada masiva
Mujeres con sus hijos llevan un mes viviendo en tiendas de campaña. Desde la entrada masiva de hace un mes en Ceuta se han registrado en la ciudad autónoma 23 agresiones sexuales a inmigrantes.
“Mujeres con sus hijos llevan un mes viviendo en tiendas de campaña.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 1, 2026
Desde la entrada masiva de hace un mes en Ceuta se han registrado en la ciudad autónoma 23 agresiones sexuales a inmigranteshttps://t.co/gQqRzK0bem#LaHora1S pic.twitter.com/NvFAbmkrZO“
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8:32
El PP acusa a todo el Gobierno de ser "responsable de lo sucedido en Ceuta" y lamenta que "ninguno tiene a dignidad de dimitir"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, acusa a todo el Gobierno de ser "responsable de lo sucedido en Ceuta" y lamenta que "ninguno tiene la dignidad de dimitir".
En un mensaje en la red social X, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez haya "pasado de llamar pájara a Margarita Robles en privado a dejarla por mentirosa en público", en referencia a las contradicciones entre la ministra de Defensa y los de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la existencia o no de avisos de la entrada masiva de inmigrantes.
“Hoy se celebrará un nuevo Consejo de Ministros a garrotazos. Sánchez ha pasado de llamar pájara a Margarita Robles en privado a dejarla por mentirosa en público, como ya hicieron Marlaska y Bolaños.— Miguel Tellado (@Mtelladof) September 1, 2026
Pero ojo aquí no hay buenos y malos. Todos son responsables de lo sucedido en…“
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8:25
La tragedia de las mujeres y niñas migrantes en Ceuta: "Se desató una violencia sexual que no habíamos conocido nunca"
Desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, se han registrado en la ciudad autónoma 23 agresiones sexuales a migrantes. Siguen en Ceuta 760 niñas, de las que unas 300 están en entidades vecinales, según el Gobierno.
De hecho, la solidaridad vecinal ha permitido que cientos de mujeres y niñas inmigrantes que deambulaban por las calles tras llegar hace un mes a nado desde Marruecos hayan encontrado refugio.
Lee el reportaje de Rodrigo García Melero.
FOTO: Rodrigo García Melero
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8:19
Crece la tensión en Ceuta con protestas contra la gestión del Gobierno de Sánchez
Los vecinos de ceuta vuelven a salir a la calle. esta vez para rechazar la apertura de nuevos espacios de acogida de migrantes. Piden, directamente, su expulsión. El presidente de Ceuta, aquí en los telediarios ha asegurado que la suya es una Ciudad pacífica y también triste desde hace un mes.
“Crece la tensión en Ceuta con protestas contra la gestión del Gobierno de Sánchez.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 1, 2026
Los vecinos piden la devolución a Marruecos de todos los inmigrantes https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora1S pic.twitter.com/kHeStp3VyX“
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8:12
Ceuta decide no abrir dos escuelas infantiles hasta finales de septiembre
Entre tanto, el Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en dos escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.
Se trata de las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I, que no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre. En cambio, sí abrirá sus puertas el próximxo 8 de septiembre La Pecera,escuela infantil de titularidad local y las concertadas.
Del mismo modo, el Ministerio de Educación mantiene el 8 de septiembre como fecha de inicio del curso lectivo para los centros educativos a partir de tres años.
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8:08
El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla
Además, el Consejo de Ministros de este martes, tiene previsto aprobar una bonificación del 75% a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta. Es una medida que ya adelantó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a la Cadena Ser y que forma parte del paquete de ayudas urgentes que contempla, que contempla 168 millones de euros.
Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo.
Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros.
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08:02
Buenos días,
Comienza aquí la narración de la actualidad de este martes, en el que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado de nuevo una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros que aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y en el que participarán 17 ministros. A esta reunión asistirá, de forma telemática, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.