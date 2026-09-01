Última hora de la crisis en Ceuta, hoy en directo: El Consejo aprobará un paquete de ayudas a Ceuta por valor de 168 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado por segunda semana consecutiva una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el que participarán este martes 17 ministros para analizar la gestión de la crisis migratoria que este lunes cumplió un mes y que está aún lejos de resolverse. También este martes el Consejo de Ministros aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros.

Mientras, en Ceuta sigue reinando un ambiente de tensión con protestas vecinales- las de este lunes discurrieron de forma pacífica- y con el Gobierno reubicando a los migrantes que aún siguen en situación de calle en los diferentes emplazamientos que se han habilitado en la ciudad autónoma.

Este asunto sigue marcando la actualidad política con duras críticas por parte de la oposición y también alguna de su socio, Sumar, a la gestión de esta crisis sin precedentes. Ya han finalizado las comparecencias de los ministros en el Congreso de los Diputados y este jueves lo hará el jefe del Ejecutivo en un pleno que marcará el pulso al último curso político antes de las elecciones.