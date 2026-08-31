Alcaraz regresa con una victoria convincente en la primera ronda del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este lunes en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al ruso Roman Safiullin en tres sets (6-4, 6-4, 6-4), un partido que supuso la vuelta a la alta competición del tenista murciano más de cuatro meses después de caer lesionado en la muñeca derecha.

Después de todo este tiempo alejado del circuito, la vuelta se presentaba delicada porque el escenario no era otro que Nueva York en el último Grand Slam de la temporada y ante un rival incómodo. Pero la vuelta del vigente campeón del torneo no pudo ser más convincente.

Más allá de unos primeros juegos en los que se le vio más fallón de lo habitual, normal por su inactividad, los aficionados que se dieron cita en la Arthur Ashe pudieron disfrutar de un buen Alcaraz, aunque con margen evidente de mejora, informa Europa Press.

La mayor de las dudas con el murciano era si la lesión de muñeca podría tener un efecto negativo en uno de sus mejores golpes, la derecha, pero se encargó de disipar dudas con más de 20 golpes ganadores en el encuentro. A eso se le sumó un altísimo nivel al resto, quebrando el saque de Safiullin hasta en cuatro ocasiones, y un 70% de primeros saques, añade la agencia.

En la segunda ronda, el murciano se enfrentar al portugués Jaime Faria, que se impuso en un maratoniano duelo de primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby en cinco sets (6-3, 7-6(4), 4-6, 1-6, 6-2) y 3 horas y 46 minutos de encuentro. Alcaraz no se ha enfrentado todavía a este jugador que ha entrado este año en el top-100 del circuito profesional.