La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 10 entre Alcaraz y Elche de la Sierra

La décima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este martes 1 de septiembre, transcurre entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,5 kilómetros. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 2 y RTVE Play a partir de las 14:50 horas.

La Vuelta 2026 inicia su segunda semana de competición tras la jornada de descanso a la que Enric Mas (Movistar) llegó como líder de la clasficación general tras su victoria en el Alto de Aitana, con 1 minuto y 18 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), y 1' 39" sobre Felix Gall (Decathlon).

Etapa 10 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La décima etapa de La Vuelta 2026 se disputa el martes 1 de septiembre sobre un trazado entre las localidades manchegas de Alcaraz y Elche de la Sierra. Salida y llegada se ubican en municipios con tradición en el paso de la prueba por la Sierra de Alcaraz y el Segura. El recorrido discurre por un terreno accidentado y rompepiernas, repleto de repechos y carreteras secundarias sin un solo metro llano. A pesar de no contar con ascensiones de gran altitud, la sucesión de cotas de media montaña y el perfil revirado favorecen la formación de escapadas numerosas y complican el control del pelotón por parte de las escuadras con aspirantes a la victoria de etapa.

Claves de la etapa 10 de La Vuelta 2026 El cambio de ritmo tras el día de pausa suele pasar factura a algunos corredores, por lo que las primeras horas de carrera pueden resultar exigentes. El perfil rompepiernas por la serranía albaceteña ofrece las condiciones ideales para que una escapada le gane el pulso al pelotón y luche por el triunfo parcial. El viento lateral en los tramos más abiertos de la carretera también puede ser un factor a tener en cuenta por posibles abanicos. La llegada a Elche de la Sierra cuenta con un perfil ratonero en los kilómetros decisivos antes de encarar la línea de meta. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Tras el primer día de descanso, la provincia de Albacete acogerá una etapa sinuosa, donde la fuga podría tener alguna opción si los equipos de los velocistas no controlan bien la carrera".