El tiempo hoy 31 de agosto en España: calor en el Guadalquivir y desplome de temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico

Agosto se despide este lunes con un descenso notable de las temperaturas máximas (de más de 6 ºC) en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental, y calor en el valle del Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 ºC.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana comenzará con tiempo estable en la mayor parte de la Península y cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas.

Durante la mañana, se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo que tenderán a desaparecer durante el resto del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo.

Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en áreas de montaña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

La Aemet avisa de probables bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico, y de una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán.