El tiempo el domingo 30 de agosto en España: cielos despejados, salvo en Galicia y Asturias

Los cielos despejados o poco nubosos predominarán en la mayor parte de España, salvo en Galicia y Asturias, donde podrán caer precipitaciones débiles, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También se darán intervalos de nubosidad baja matinal, y por la tarde de nubes de evolución, en otras zonas del cuadrante noroeste y centro norte peninsular. También intervalos nubosos en el Estrecho y litorales del sureste peninsular.

En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en La Palma y poco nuboso o despejado en el resto.

La Aemet también espera bancos de niebla matinales en zonas del tercio noroeste peninsular y alto Ebro, con posibles brumas costeras y presencia de calima en el Estrecho, Alborán y sureste peninsular.