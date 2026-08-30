El tiempo el domingo 30 de agosto en España: cielos despejados, salvo en Galicia y Asturias
- Las temperaturas aumentarán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península
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Los cielos despejados o poco nubosos predominarán en la mayor parte de España, salvo en Galicia y Asturias, donde podrán caer precipitaciones débiles, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
También se darán intervalos de nubosidad baja matinal, y por la tarde de nubes de evolución, en otras zonas del cuadrante noroeste y centro norte peninsular. También intervalos nubosos en el Estrecho y litorales del sureste peninsular.
En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en La Palma y poco nuboso o despejado en el resto.
La Aemet también espera bancos de niebla matinales en zonas del tercio noroeste peninsular y alto Ebro, con posibles brumas costeras y presencia de calima en el Estrecho, Alborán y sureste peninsular.
Aumento de temperaturas en la mayor parte de la Península
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos, aumentando de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península.
Únicamente se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas y en el oeste de Galicia para las mínimas.
Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Andalucía así como localmente en interiores del este peninsular, sin descartar Mallorca.
Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en litorales mediterráneos y puntos del Guadalquivir.
El viento soplará moderado de oeste en los litorales del norte de Galicia y Cantábrico y el alisio en Canarias, en este caso con intervalos fuertes en zonas expuestas.
En el resto, soplará viento flojo con intervalos moderados por la tarde en el Ebro, Baleares y litoral este peninsular, y predominando la componente oeste salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular donde lo harán las este y sur.
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