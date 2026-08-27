El tiempo hoy 27 de agosto en España: desplome térmico con cielos cubiertos e intensas precipitaciones

La llegada de un sistema frontal asociado a una profunda borrasca atlántica situada en el entorno de las islas británicas marcará el ritmo meteorológico de este jueves en la península Íbérica. El frente barrerá el territorio de oeste a este, dejando cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas que serán especialmente persistentes en el suroeste de Galicia, donde además podrán ir acompañadas de tormentas de cierta intensidad.

Las lluvias se extenderán a lo largo de la jornada hacia Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y la cordillera Cantábrica, remitiendo a medida que la nubosidad se desplace hacia la mitad oriental y zonas del Pirineo, donde la evolución diurna facilitará chubascos vespertinos localmente fuertes.