El tiempo hoy 27 de agosto en España: desplome térmico con cielos cubiertos e intensas precipitaciones
- Un frente barrerá el territorio, dejando chubascos fuertes en Galicia y tormentas en el Pirineo
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La llegada de un sistema frontal asociado a una profunda borrasca atlántica situada en el entorno de las islas británicas marcará el ritmo meteorológico de este jueves en la península Íbérica. El frente barrerá el territorio de oeste a este, dejando cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas que serán especialmente persistentes en el suroeste de Galicia, donde además podrán ir acompañadas de tormentas de cierta intensidad.
Las lluvias se extenderán a lo largo de la jornada hacia Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y la cordillera Cantábrica, remitiendo a medida que la nubosidad se desplace hacia la mitad oriental y zonas del Pirineo, donde la evolución diurna facilitará chubascos vespertinos localmente fuertes.
Viento con rachas muy fuertes y desplome térmico generalizado
El paso de las masas de aire atlánticas provocará un acusado y casi generalizado descenso de las temperaturas máximas, llegando a ser notable en amplias zonas del interior peninsular, la meseta norte y las cuencas fluviales del cuadrante noroeste.
Solo se librarán de esta caída los litorales y prelitorales del Mediterráneo, donde los termómetros repuntarán y se volverán a sobrepasar los 35 grados en puntos del valle del Ebro, el prelitoral valenciano, el sudeste y la isla de Mallorca, con noches tropicales en Baleares que no bajarán de los 20 grados y episodios dispersos de calima y precipitaciones acompañadas de barro.
Las mínimas también descenderán en casi toda la península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán.
El viento se convertirá en otro de los factores adversos predominantes durante la jornada. Soplará con intensidad moderada en buena parte de la península, pero se registrarán intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las cotas altas de los sistemas montañosos de la mitad norte, alcanzando especial virulencia en zonas elevadas de la sierra de Guadarrama, el Sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica.
Por su parte, en el archipiélago canario, la cola de un frente dejará cielos nubosos en la vertiente norte, con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas, con descenso de las temperaturas máximas y viento moderado del norte, que tenderá a nordeste.
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