El tiempo del miércoles 26 de agosto en España: tormentas fuertes en el noroeste con chubascos y granizo
- El resto del país mantendrá un tiempo estable con más de 35 grados en el este y el sur
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La llegada de un nuevo frente atlántico por el noroeste peninsular volverá a complicar el tiempo este miércoles en la mitad norte del país. La masa de aire inestable dejará un progresivo aumento de la nubosidad de oeste a este, desencadenando precipitaciones y tormentas que serán especialmente violentas en la vertiente occidental de Galicia, donde vendrán acompañadas de granizo.
Con el avance de la jornada, los chubascos se extenderán por la cornisa cantábrica y ganarán intensidad por la tarde en el Pirineo occidental y las Cinco Villas en Aragón, en una jornada donde además se activarán los avisos por rachas muy fuertes de viento de componente sur y suroeste, superiores a los 70 km/h, en puntos de la meseta norte y en los sistemas montañosos septentrionales.
Marcado contraste térmico con ambiente sofocante en el Ebro y el Levante
En marcado contraste con el ambiente desapacible del noroeste, la influencia de las altas presiones asentadas en el Mediterráneo garantizará una tónica de estabilidad en la mayor parte del centro, sur peninsular y archipiélago balear. Salvo por la presencia de polvo en suspensión que podría dejar alguna precipitación débil en forma de barro en el tercio oriental o en las islas, los cielos permanecerán en su mayoría despejados.
El mapa de temperaturas reflejará dos dinámicas opuestas: los termómetros registrarán subidas notables de las máximas en el Cantábrico oriental, Navarra y el valle del Ebro, con incrementos locales de más de seis grados respecto al día anterior. Llegarán a rebasar el umbral de los 35 grados en el prelitoral de Valencia, la vega del Segura y la cuenca del Ebro, mientras que experimentarán un moderado descenso en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz.
Por su parte, las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto. Mientras tanto, la comunidad canaria disfrutará de un día de suave transición, con cielos despejados en el sur, intervalos nubosos en el norte y vientos alisios de intensidad moderada.
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