El tiempo del miércoles 26 de agosto en España: tormentas fuertes en el noroeste con chubascos y granizo

La llegada de un nuevo frente atlántico por el noroeste peninsular volverá a complicar el tiempo este miércoles en la mitad norte del país. La masa de aire inestable dejará un progresivo aumento de la nubosidad de oeste a este, desencadenando precipitaciones y tormentas que serán especialmente violentas en la vertiente occidental de Galicia, donde vendrán acompañadas de granizo.

Con el avance de la jornada, los chubascos se extenderán por la cornisa cantábrica y ganarán intensidad por la tarde en el Pirineo occidental y las Cinco Villas en Aragón, en una jornada donde además se activarán los avisos por rachas muy fuertes de viento de componente sur y suroeste, superiores a los 70 km/h, en puntos de la meseta norte y en los sistemas montañosos septentrionales.