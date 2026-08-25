La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 5 entre Falset y Roquetes

La quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este miércoles 26 de agosto, presenta un recorrido ondulado de 173 kilómetros entre Falset y Roquetes, en la provincia de Tarragona.

A priori, un paseo en comparación con la etapa de Andorra --en la que Tadej Pogacar dio una nueva exhibición ciclista que le asienta como destacado líder--, pero será una jornada más abierta.

Etapa 5 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La Vuelta 26 se adentra en tierras catalanas con la disputa de su quinta jornada, entre las comarcas del Priorat y las Terres de l'Ebre. Un recorrido de 173 kilómetros entre Falset y Roquetas con largos tramos llanos y otros en los que se encadenan repechos, sobre todo en una parte decisiva cerca del final, por lo que seguramente se viva una lucha entre los cazadores de etapas que buscarán la escapada y los equipos de los velocistas. lavuelta.es El Alt de Paüls (3.ª categoría), situado a solo 30 kilómetros de la llegada en Roquetes, no es sólo un punto para puntuar en la montaña, sino el último obstáculo orográfico de una jornada en la que, según el libro de ruta, se acumulan algo más de 1.600 m de desnivel positivo.

Claves de la etapa 5 de La Vuelta 2026 La clave es, por tanto, la subida a Paüls, una ascensión de 3,5 km al 7,1% de desnivel medio, una pendiente suficiente para tensar la carrera y cortar a los sprinters menos dotados para la media montaña. En caso de llegada masiva, ojo al giro de 90º ya muy cerca de la meta. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Una etapa que puede ser interesante para que se metan en fuga ciclistas que ya hayan perdido tiempo en las jornadas previas. Los equipos de los hombres rápidos deberían tratar de controlar la carrera en una de las pocas oportunidades claras de llegada al sprint". Por cierto, el nombre oficial de la etapa, por motivos de patrocinio turístico, es "Falset . Costa Daurada - Roquetes. Terres de l'Ebre".