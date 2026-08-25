Directo | El Consejo de Ministros aprueba un mando único para coordinar la gestión de la crisis en Ceuta
- El gabinete de Sánchez se reúne tras participar en el Consejo de Seguridad Nacional extraordinario
El Consejo de Ministros se reúne este martes para aprobar varias medidas para la gestión de la crisis en Ceuta a raíz de la entrada desde Marruecos de miles de migrantes el 30 y 31 de julio, entre ellas la constitución de un mando único bajo la responsabilidad del ministro Ángel Víctor Torres.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecen en rueda de prensa para explicar los acuerdos adoptados.
Una reunión del gabinete de Sánchez que ha comenzado a las 10:00, tras el Consejo de Seguridad Nacional extraordinario presidido por el jefe del Gobierno, en el que han participado los tres vicepresidentes y 17 ministros para analizar la situación en la ciudad autónoma y la progresiva recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.
En ese mando único coordinado por Torres van a participar también el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, el Centro Nacional de Inteligencia, y los ministros implicados con asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.
Medidas de atención sanitaria y reactivación económica en Ceuta
El Gobierno también tenía prevista la aprobación del Real Decreto para declarar situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, que según explicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la práctica supone el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil.
Además, el gabinete del Ejecutivo también ha autorizado el envío de 45.000 vacunas ,el refuerzo de los juzgados y una partida de 25 millones para la acogida de menores, además de la solicitud de financiación la Comisión Europea (CE) a través del fondo de emergencia (EMAS).
Estas medidas se suman a la ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.
Entrevistado en La Hora de la 1, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que espera que la creación de ese mando único permita avanzar en la puesta a disposición de nuevos espacios en los que poder alojar a más personas migrantes, después de que dos hayan sido habilitados ya en Loma Margarita y el embolsamiento de Loma Colmenar. De esta forma se puede garantizar el control de enfermedades como la gastroenteritis y la sarna.