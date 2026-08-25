Directo | El Consejo de Ministros aprueba un mando único para coordinar la gestión de la crisis en Ceuta

El Consejo de Ministros se reúne este martes para aprobar varias medidas para la gestión de la crisis en Ceuta a raíz de la entrada desde Marruecos de miles de migrantes el 30 y 31 de julio, entre ellas la constitución de un mando único bajo la responsabilidad del ministro Ángel Víctor Torres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el responsable de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecen en rueda de prensa para explicar los acuerdos adoptados.

Una reunión del gabinete de Sánchez que ha comenzado a las 10:00, tras el Consejo de Seguridad Nacional extraordinario presidido por el jefe del Gobierno, en el que han participado los tres vicepresidentes y 17 ministros para analizar la situación en la ciudad autónoma y la progresiva recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.

En ese mando único coordinado por Torres van a participar también el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, el Centro Nacional de Inteligencia, y los ministros implicados con asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.