RTVE accede en primicia a las criptas de Cuelgamuros donde yacen más de 33.800 víctimas

Esta no es una crónica de datos, aunque alguno daré. Es una crónica de sensaciones. He tenido la suerte de entrar a un lugar excepcional, oculto. Un lugar del que llevamos toda la vida oyendo hablar. Un lugar con una enorme carga histórica, política, ideológica: las criptas del Valle de los Caídos, ahora Cuelgamuros, en Madrid. El gran símbolo de la dictadura franquista.

Lo he hecho junto al gran equipo técnico de RTVE, liderado por el realizador Manu Diéguez, encargado de la imagen y el sonido del documental, Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible, del que he escrito el guion. No hay ningún lugar en el mundo con tantas víctimas. Allí se encuentran más de 33.800. La mayoría combatientes de la Guerra Civil, más franquistas que republicanos, llegados a partir de 1959, 20 años después del conflicto, desde fosas comunes y cementerios de todos los puntos de España.

Un espacio prohibido durante décadas Es un lugar tapiado, cerrado a cal y canto desde hace casi seis décadas. Nadie, absolutamente nadie, puede acceder. Con una única excepción: el equipo forense que trabaja dentro desde 2023. Nadie más. Ni los monjes benedictinos que residen allí desde siempre. Alguna visita han organizado los forenses para algunas de las 214 familias que han solicitado, por ahora, recuperar los restos de sus seres queridos enterrados allí. También el presidente, Pedro Sánchez, y algún otro cargo institucional. Pero siempre de forma excepcional y con el máximo control y cuidado. Nada de fotos, por ejemplo. Los familiares tuvieron que dejar sus móviles en las taquillas de la entrada. Desde hace años, han sido varias las televisiones y productoras del mundo que han pedido insistentemente entrar a grabar, sin conseguirlo. Esta es la primera vez, la única por ahora. Por eso creo que merece la pena contar cómo fue y, sobre todo, contar dónde y cómo están esas más de 33.800 víctimas. Exterior del Valle de Cuelgamuros Documenta RTVE Igual que los forenses, nosotros también llegamos a pensar que era imposible, que al final no entraríamos. Era lunes, el día que el valle no abre al público. El día pactado con la Secretaría de Memoria Democrática. Pero seguíamos sin obtener el permiso oficial; no nos había llegado a pesar del cruce de llamadas desesperadas del domingo. Nos dio igual, madrugamos, cargamos todo el material, camión incluido, y subimos. Había que intentarlo. Una hora estuvimos en la puerta principal, dentro de la furgoneta, con los dedos cruzados, preguntándonos si al final tendríamos documental o habría que cambiar de tema. Hasta que entró el WhatsApp, permiso activado. Lo cuento porque creo que demuestra que el sitio sigue siendo tan controvertido, siempre en el ojo del huracán, que su gestor, Patrimonio Nacional, mira y remira todo con máxima prudencia; saben que incluso con los deberes hechos, es un lugar donde a la mínima, salta la polémica, cualquier cosa se utiliza. No fueron los únicos. Algunos de los familiares de las víctimas allí enterradas con los que hablamos en el documental también dudaron. Están cansados y tienen miedo; les han denunciado, nos cuentan, les han intentado amedrentar por intentar sacar a los suyos del valle. Aguantar la presión no es fácil. Les escucho y me duele que, casi 90 años después, la Guerra Civil siga generando ese ambiente tóxico, esa división, como si no hubiéramos aprendido nada. Desde la puerta principal, tomamos la carretera de curvas y doble sentido. Por ella subimos los seis kilómetros que hay hasta la Basílica. El recorrido, entre un enorme pinar, es precioso, en plena sierra madrileña, la de Guadarrama. Hay águilas, jabalíes, ciervos. Y son un talismán para los forenses. Si empiezan el día viendo uno, es que van a tener buena suerte. Aparcamos. El aire es puro, pero entre las enormes columnas de piedra de la entrada me siento todavía más pequeña. No sé si es el silencio, absoluto, mis nervios o todo lo que he oído sobre este lugar; el caso es que el sitio me pesa, me impone. Los siete integrantes del equipo de RTVE vamos sin hablar, expectantes. El primer día, al ir cargados, entramos por otro acceso que tiene ascensor, pero las diez jornadas que estuvimos grabando accedimos, como los forenses, por la entrada principal, la misma por la que pasarás si visitas, y te animo a hacerlo, la basílica. Nada más entrar, esperándonos para llevarnos al laboratorio, el antropólogo y médico forense, Paco Etxeberria, coordinador del proyecto. Le seguimos. Aunque antes el personal de Patrimonio anota nuestro DNI. Ese y todos los días restantes, daba igual que siempre fuéramos los mismos. Vista de la Basílica del Valle de Cuelgamuros

Y tras las paredes quedan las víctimas Viendo la altura, parece mentira que estemos debajo de una montaña de granito. Seguimos en silencio. Nada más entrar, en el vestíbulo, algo no casa. Una gran placa de mármol blanco recuerda que el dictador Francisco Franco inauguró este sitio en 1959, y que el cardenal italiano, Gaetano Cicognani, lo consagró un año después, y nada más. Ni una palabra sobre las víctimas que hay allí enterradas. Llegamos al pasillo central; hay seis capillas pequeñas, tres a cada lado. Paco nos da el nombre de todas ellas: la de la Virgen de África, en recuerdo del inicio de la guerra; la del Carmen, patrona de la Marina; la de Loreto, patrona del Ejército del Aire... Y detrás de las imágenes de todas ellas, tras la pared, nos cuenta, están las víctimas. No busquéis tumbas en el suelo. Las víctimas están emparedadas, escondidas. Solo en este pasillo hay más de 7.000, aunque no hay rastro, ni un cartel, ni nada sobre ellas. Tampoco un lugar donde poder llevarlas flores, nos dirán después algunas familias. Llegamos al altar. Paco nos enseña la cúpula dorada de estilo bizantino. Tiene 41 metros de alto, y 40 de diámetro. Sube el brazo y nos señala con el dedo, la bandera con el yugo y las flechas de la Falange, el único partido de la dictadura. Al lado, la bandera carlista, la de "Dios, Patria, Fueros y Rey". Ningún cartel cuenta a día de hoy lo que significa todo ese mosaico. Ahí, nos indica Paco, es donde más víctimas hay, detrás de esa capilla, la del Santo Sepulcro. Si os ponéis mirando al Cristo, es justo la capilla de la derecha. No se puede entrar. Está cerrada porque justo es ahí donde se ha montado el laboratorio forense. ¿Por qué ahí?, nos pregunta Paco, siempre didáctico, porque este, además de ser el sitio con más víctimas, más de 18.000, es el lugar en el que supuestamente están casi la mitad de las 214 personas que debemos, dice, localizar e identificar. Justo enfrente, al otro lado del crucero, la capilla del Santísimo, la segunda con más víctimas, más de 10.000, y a la que aún los forenses no han podido acceder. Esperan poder hacerlo en una segunda fase del proyecto, pero para eso deben terminar la primera. Paco abre la reja del coro, detrás del altar; venid, por aquí está el laboratorio, nos dice. Toma el túnel de piedra que se abre a la derecha. En las paredes, las manchas blanquecinas, la humedad, y el ruido de las gotas cayendo sobre algún cubo amarillo nos recuerdan que estamos a 100 metros por debajo de la base de la cruz católica más grande del mundo. Una puerta reciente, de hierro, nos corta el paso. Es la entrada al laboratorio. En el techo, una cámara registra quién entra y quién sale. Entre ellos, en su día, los restos de las 24 personas que hasta ahora han logrado identificar, y que han sido entregados ya a sus familiares. El forense Paco Etxeberria ante el laboratorio forense en Cuelgamuros DOCUMENTA RTVE

Un laboratorio forense a oscuras Etxeberria nos enseña el juego de llaves. Las lleva colgando de una enorme arandela de plástico. No caben en un bolsillo. Solo el equipo forense tiene acceso al laboratorio. Nadie más, nos recuerda. Nada más entrar, vemos cómo han convertido el túnel de acceso a la capilla en una sala repleta de maderas nuevas, de todos los tamaños. Son de Raúl, el trabajador de Tragsa, la empresa pública que se encarga allí de todas las pequeñas obras; ya contaré más adelante para qué las usa. Después viene otra puerta; aquí han aprovechado para poner unas taquillas y unas estanterías con todo el material de protección. Si queremos seguir, tenemos que ponernos calzas para los zapatos, monos blancos, mascarillas FFP2, guantes y gorro. En el laboratorio son recomendables, pero no imprescindibles, a no ser que Inma o algún antropólogo esté puliendo, limpiando huesos. Ahí, en ese polvo que sube al ambiente, está el peligro. Igual que en las criptas, donde además hay hongos, así que mejor no bajarse la mascarilla para nada. Por algo el presidente Sánchez se llevó un tirón de orejas de más de uno cuando visitó al equipo forense al poco de comenzar sus trabajos en 2023, y entró a las criptas sin mascarilla. Hay fotos. El riesgo biológico es de nivel 2 en una escala de cuatro, es decir, si pasas, puedes coger una enfermedad respiratoria, pero leve, y no contagiarías. Por ello, antes de comenzar a trabajar, instalaron unos aparatosos tubos llenos de filtros que suben hasta el exterior de la montaña para ventilar y renovar el aire. Laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros DOCUMENTA RTVE Ya estamos todos de blanco; pasamos, por fin, al laboratorio. El mosaico del techo y la cruz que sobresale por una pared dejan claro que eso antes era la capilla del Santo Sepulcro. En el centro, dos mesas estrechas pero largas, donde Inma Alemán, antropóloga de la Universidad de Granada, despliega los cientos de huesos a emparejar, a estudiar. Hasta aquí llegan solo los que tienen indicios, los que podrían ser de una de las personas que buscan. El resto se queda en las criptas. Hay cráneos, fémures, coxales y muchas dentaduras, con casi todos sus dientes. Llama la atención el montículo de costillas. ¿Qué es eso?, le pregunto. Los huesecillos del oído. Por el estado de los restos es casi imposible componer el esqueleto completo de una persona, nos explica, pero sí podemos saber cuántas había en una caja, si eran hombres, mujeres, su estatura y, cómo no, cómo les mataron. Si a sangre fría, por la espalda, de frente, en un pelotón de fusilamiento. Llega el momento. Ajustamos bien la mascarilla y nos abren una esclusa, la primera puerta, después la segunda. Esperad, no paséis, no paséis, volved. Son las 11 de la mañana. ¿Qué pasa? De fondo, desde el otro lado de la pared, llega el sonido de un órgano, y los niños de la Escolanía del Valle empiezan a cantar. Son los únicos del mundo que lo hacen a diario en gregoriano con pautas musicales del siglo X. Hay que esperar. Durante la misa, los forenses no pueden activar la ventilación que limpia el aire en las criptas para no hacer ruido. Hay que aguardar a que acaben. Aprovechamos para preguntar. De repente, se apagan las luces. En la Eucaristía, el laboratorio, como toda la basílica, se queda a oscuras. Los forenses sonríen con nuestras caras de asombro. Vuelve la luz a los apliques con forma de antorcha, cogemos, por fin, las cámaras y vamos hacia las criptas. Volvemos a abrir la esclusa. En esta mesa, nos dicen, con una pequeña sierra eléctrica cortan los huesos para sacar las muestras con las que se hacen las pruebas de ADN. Enfrente, la habitación es muy pequeña, la segunda puerta. Una vez hemos pasado todos, la cierran para cortar las corrientes. Todo está muy oscuro, iluminado solo con pequeños focos en las esquinas. A la derecha, una puerta y, nada más pasarla, a la izquierda, está la primera cripta. Es el momento más importante de esta crónica, pero no sé muy bien cómo describir el lugar. Es como un pequeño recibidor, estrecho. Un poco agobiante si están dentro más de dos o tres personas. Esta parte no es nada monumental. Está alicatada, de arriba abajo, con azulejos blancos, pero antiguos y sin gracia. Nos giramos y en la pared frontal, un ventanal rectangular, abierto, nos muestra por primera vez a las víctimas. El cerco de PVC hace de marco del sórdido cuadro. Cuesta pensar que eso pueda ser real. No quiero ni imaginar cómo habrá sido estar ahí para esas familias que tienen a alguien querido ahí dentro, a un padre, a un abuelo, y quieren sacarlo. Interior de una de las criptas de Cuelgamuros