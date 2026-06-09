Actos vandálicos en las máquinas de las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros
- El Gobierno comenzó este lunes las obras para la resignificación del Valle
- Las obras forman parte del acuerdo entre el Ejecutivo y el Vaticano para "resignificar" el Valle
El Gobierno inició este lunes las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros con la entrada de las primeras máquinas perforadoras para realizar las catas del estudio previo, y este martes dichas máquinas han aparecido vandalizadas, según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a RTVE.es.
Este lunes, día en el que el Valle de Cuelgamuros permanece cerrado al público y mientras que el papa estaba en el Congreso, han llegado a la zona las máquinas para hacer las catas para hacer los estudios geotécnicos para convertir uno de los símbolos franquistas más reconocidos en lugar de Memoria Histórica.
Sin embargo, este martes, cuando han llegado los operarios, se han encontrado las máquinas reventadas y con pintadas con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "Viva España", "Franco" y asegurando que "el Valle no se toca".
Los trabajos para la resignificación del Valle de Cuelgamuros
Los trabajos iniciados este lunes forman parte del proyecto de transformación y resignificación del conjunto monumental, que incluye tanto la basílica como la explanada, y que se acordó entre el Gobierno y el Vaticano para "resignificar" el Valle de Cuelgamuros en marzo de 2025.
Este acuerdo para "resignificar" el Valle de Cuelgamuros fue el último paso dado para hacer de este lugar, ubicado en plena sierra de Guadarrama, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial, un espacio "para la Memoria Histórica".
El plan pasaba por convertir una parte del templo en museo para "contextualizar históricamente el monumento", sin que haya desacralización de la basílica, ya que se permitirá que continúe el culto. El nuevo museo se ubicará en la explanada de acceso a la basílica.