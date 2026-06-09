Actos vandálicos en las máquinas de las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros

El Gobierno inició este lunes las obras para la resignificación del Valle de Cuelgamuros con la entrada de las primeras máquinas perforadoras para realizar las catas del estudio previo, y este martes dichas máquinas han aparecido vandalizadas, según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a RTVE.es.

Vandalizadas las máquinas encargadas de las catas del estudio previas a las obras de resignificación del Valle (16:9) RTVE

Este lunes, día en el que el Valle de Cuelgamuros permanece cerrado al público y mientras que el papa estaba en el Congreso, han llegado a la zona las máquinas para hacer las catas para hacer los estudios geotécnicos para convertir uno de los símbolos franquistas más reconocidos en lugar de Memoria Histórica.

Sin embargo, este martes, cuando han llegado los operarios, se han encontrado las máquinas reventadas y con pintadas con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "Viva España", "Franco" y asegurando que "el Valle no se toca".