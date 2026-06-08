Hay mañanas en las que el silencio de la calle Añastro, en el madrileño barrio de Costillares, se rompe con el eco de la historia. No es un lunes cualquiera en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Los muros de hormigón y ladrillo, que este año celebran seis décadas cobijando el caminar de la Iglesia en nuestro país, se han vestido de gala para recibir al sucesor de Pedro.

León XIV ha entrado con un caminar pausado pero firme. Tras el saludo de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, el santo padre ha tomado la palabra. No ha sido un discurso de compromiso, ha abordado uno de los temas nucleares para la sociedad española: la plaga de los abusos sexuales en la Iglesia, eso sí, sin citarlos expresamente.

El papa ha calificado esta realidad como una "plaga". Sus palabras han sido de bálsamo y, al mismo tiempo, de exigencia. "Uno de los encuentros más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha sentenciado el pontífice.

Para León XIV, la respuesta no admite medias tintas: "escucha, verdad, justicia, reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado". El mensaje ha sido claro para los obispos españoles: cada víctima debe encontrar "caminos reales de sanación" y una acogida que no sea meramente formal, sino profundamente sincera.

Un momento profundo que ha suscitado algunos intercambios de miradas entre los obispos se ha dado cuando el papa ha abordado la herida abierta que supura en el costado de la Iglesia.

Soltar las estructuras que ya no sirven El papa también ha propuesto a los obispos la imagen de un viaje "sui generis", un periplo donde el destino es Dios y el equipaje debe ser ligero. Ha advertido contra la tentación de "obsesionarnos con lo que dejamos, los lugares, las cosas, las formas", pidiendo docilidad ante la novedad del Espíritu. En un tono cercano, casi pedagógico, León XIV ha recordado que "una persona sola, sin raíces y sin recursos, es alguien que sufre terriblemente", comparando esta soledad con la de tantos migrantes que cruzan nuestras fronteras. ““ Para él, la Iglesia española debe conjugar "libertad y valentía" para soltar las estructuras que ya no sirven y conservar, como un tesoro, el inmenso patrimonio cristiano que llega incluso a quien no cree. "El pan de la palabra y de la eucaristía nos son aún más necesarios que el alimento material", ha enfatizado, recordando que la vida sacramental no es una cuestión de estética, sino de necesidad vital, como el alimento que un niño recibe de su madre.

Tiempo de misión y reorganización Mirando al mapa de España, el santo padre ha evocado las "inmensas planicies castellanas, vacías a nuestros ojos", como metáfora de la soledad que se respira en muchas realidades eclesiales. Ha recordado la historia de evangelización de figuras como fray Hernando de Talavera o santo Toribio de Mogrovejo, de quien se celebra el tercer centenario de su canonización, para animar a los obispos a ser "pastores en salida" en un tiempo de misión y reorganización. El papa León XIV alerta a los obispos españoles sobre el ascenso de la ultraderecha ante su posible viaje a España RTVE.es En la era digital, el papa ha pedido aprender "el lenguaje del otro" para tejer vínculos donde sembrar el Reino. Frente a las grandes ciudades, donde el silencio es "íntimo" y la lejanía no es de kilómetros sino de corazones, propuso procesos de "escucha, comprensión, respeto, generosidad y franqueza". En un tiempo de polarizaciones, León XIV ha reclamado un "testimonio de unidad en la pluralidad", donde el obispo sea el principio visible de comunión con Cristo, con el sucesor de Pedro y con su propia comunidad.

Seminarios y vocaciones: calidad frente a cantidad Otro de los puntos clave del discurso, y que resuena con fuerza en la renovación que la CEE parece estar viviendo, ha sido el de la formación sacerdotal. Siguiendo la estela de su predecesor, el papa Francisco, León XIV ha sido muy claro: "la conservación de estructuras no puede prevalecer sobre el bien de la vocación". La nueva generación de seminaristas, el relevo de comunidades religiosas cada vez más pequeñas y envejecidas MARILÓ TARANCÓN (VÍDEO)/ RTVE.es (TEXTO) Los seminaristas, ha recordado, tienen derecho a la mejor formación posible en centros que aseguren una "adecuada experiencia de vida comunitaria" y cuenten con formadores dedicados. Para ello, ha instado a los obispos a "aunar fuerzas" y aprender a trabajar juntos, superando localismos que puedan lastrar la calidad de los futuros presbíteros. También ha tenido palabras para los laicos, cuya integración en las obras eclesiales no debe verse como un recurso ante la falta de religiosos, sino como una verdadera "llamada que Dios les hace a asumir su responsabilidad como cristianos". Los seminaristas del siglo XXI: menos candidatos y más mujeres en formación SANTIAGO RIESCO PÉREZ

Una casa con 60 años de historia La sede de Añastro es más que un edificio; es el mapa de la España católica de los últimos sesenta años. Actualmente son 123 los obispos españoles que componen la CEE entre los titulares de las 70 diócesis, los auxiliares y los eméritos. En los pasillos de la CEE, el obispo de San Sebastián, Fernando Prado nos mostraba su sorpresa al encontrarse "este precioso cuadro" con un retrato del papa León XIV obra de la autora María José Ruiz en la antesala de la plenaria. Fernando Prado, obispo de San Sebastián, junto al retrato del papa León XIV en la sede de la CEE. FOTO CEDIDA