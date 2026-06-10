Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo hoy en vídeo: León XIV dedicará su segunda jornada en Barcelona a Montserrat y la Sagrada Familia
- En Montserrat, el pontífice presidirá la oración con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía
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El papa León XIV continúa este miércoles su estancia en Barcelona con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a la Abadía de Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.
Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los reyes Felipe VI y doña Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Visita del papa a Barcelona, hoy en directo
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8:45
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, asegura en La Hora de La 1 que su encuentro con el papa fue "muy impresionante porue le pude dar la bienvenida en nombre de los ciudadanos", y le trasladó la "importancia" del mensaje de paz y concordia, "en contraste con otros que lanzan el mensaje del odio y la guerra".
Agradece la "responsabilidad" a la ciudadanía y afirma que ayer hubo incluso menos tráfico. "El Vaticano ha insistido en que los encuentros y paseos sean de mucho contacto con la gente", añade.
Collboni cree "muy importante" que el papa se exprese en catalán, lo que demuestra "sensibilidad, empatía y respeto" a la cultura catalana.
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8:18
Especial de RTVE: Sagrada Familia: 100 años después de Gaudí
Uno de los momentos más destacados de la visita del papa a Barcelona será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, cuando se cumple el centenario del arquitecto.
DatosRTVE publicó este especial interactivo con todo lo que hay que saber, y mucho más, sobre la Sagrada Familia.
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8:11
Las víctimas de abusos de la Iglesia protestarán por la visita del papa a Montserrat, "zona cero de la pederastia clerical catalana"
Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat y portavoz de Reparación Integral YA, ha convocado a los medios a las 11:00h en el Mirador de los Apóstoles de Montserrat. Denuncia que la visita de León XIV es un acto de "retraumatización secundaria", al ignorar el papa que la Abadía de Montserrat es la primera institución católica en España que se ha declarado insumisa moral del acuerdo de reparación Iglesia-Estado.
Las víctimas exigen "coherencia". "Si el papa habla de 'plaga', 'herida abierta' y del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, debe utilizar su visita a Montserrat para defender la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia y la obligación de la jerarquía de reparar integralmente a todas las víctimas, sin distinciones ni exclusiones", dicen en un comunicado.
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7:55
Jesús Bel, capellán de Brians 1, recibirá a León XIV en la prisión: "El papa nos tiene en el corazón"
Un reportaje de Santiago Riesco Pérez
Este miércoles las puertas del Centro Penitenciario Brians 1 se abren para un encuentro histórico. El papa León XIV, en el marco de su viaje apostólico a Barcelona, ha decidido detenerse en esta prisión antes de continuar su peregrinación hacia el monasterio de Montserrat.
(Foto: Santi Riesco)
Al frente de la recepción se encuentra Jesús Bel, capellán mercedario con cuatro décadas de dedicación a los privados de libertad, quien será el encargado de dirigir las palabras de agradecimiento al finalizar un acto de apenas veinte minutos, pero cargado de simbolismo.
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7:46
La segunda jornada de visita del papa en Barcelona coincide con la sesión de control
El papa cumple su segunda jornada en Barcelona con una visita al centro penitenciario de Brians 1, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, coincidiendo con la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. El pontífice, en su discurso del pasado lunes en la Cámara Baja pidió mesura en a política: "¿Harán caso?"
“¿"El Papa cumple su segunda jornada hoy en Barcelona... este miércoles con sesión de control al Gobierno. ¿Harán caso a su petición de mesura y huir de la descalificación?"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 10, 2026
Las Mañanas de RNE en directo con @JuanraLucas https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/0IiO7KNfTw“
Por la tarde unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en la Sagrada FAmilia, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
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7:33
Montserrat, entre la fe y la leyenda: la montaña mística que visita el papa León XIV
El reportaje de Ana Vázquez Cicujano
El 23 de octubre de 1940, Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, llegó a Monserrat con un encargo del Führer, encontrar el Santo Grial. Hitler y los nazis siempre habían tenido cierta obsesión por las reliquias sagradas. Sin embargo, la búsqueda del cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena no nacía solo del capricho.
El escritor Otto Rahn, estudioso de la mitología medieval, aseguraba en su libro ‘La Corte de Lucifer’ (1938) que la ópera de Richard Wagner ‘Parsifal’ revelaba que el lugar donde se guardaba el Santo Grial era el monte Montsegur, cerca de Pirineos. Los nazis interpretaron que dicha montaña no podía ser otra que Montserrat y que la fuente del agua de la vida tenía que encontrarse allí.
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7:29
Los reyes, Sánchez, Illa y Collboni irán a la misa de la Sagrada Familia de Barcelona
Los Reyes Felipe y Letizia; los presidentes de Gobierno y Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, serán las principales autoridades que asistirán este miércoles a la misa en la Sagrada Familia, uno de los principales actos del papa en España.
También estarán el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carles Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otros.
(Foto: EFE/Alejandro García)
Además de Sánchez irán las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen; los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, Presidencia, Félix Bolaños, Defensa, Margarita Robles, Hacienda, Arcadi España, Interior, Fernando Grande-Marlaska, Transportes, Óscar Puente, Industria, Jordi Hereu, Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Vivienda, Isabel Rodríguez, Cultura, Ernest Urtasun, Ciencia, Diana Morant e Igualdad, Ana Redondo.
Los 7 consellers del Govern que acudirán son Alícia Romero (Economía), Núria Parlon (Interior), Mònica Martínez Bravo (Derechos Sociales), Eva Menor (Igualdad), Jaume Duch (UE y Acción Exterior), Núria Montserrat (Investigación) y Berni Álvarez (Deportes).
También acudirán cardenales y obispos de España y el extranjero, entre 200 y 250, ya que estos días se celebra en Barcelona el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).
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7:23
Se prevé un descenso de temperaturas en esta quinta jornada de visita del papa a España
La estabilidad domina la península aunque las temperaturas bajan en la mitad norte y se prevén máximas de 25 grados en Barcelona este miércoles. Valores muy suaves, con mínimas de 20 grados, que van a hacer más favorable la participación en los multitudinarios actos previstos en la Ciudad Condal.
Las mínimas irán en descenso de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Puede haber chubascos en los Pirineos y, en el Cantábrico y en el alto Ebro, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, poco probables en el litoral y con tendencia a remitir por la tarde.
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7:09
La Sagrada Familia como acto central
La jornada concluirá con una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y la bendición por parte del papa de la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.
Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
El acto de bendición de la Torre de Jesús se presenta como la culminación de uno de los elementos centrales del diseño del genial arquitecto y un paso decisivo en la realización del templo tal y como él lo concibió
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7:04
Primer acto del día: visita al centro penitenciario de Brians 1
El papa León XIV empezará el miércoles con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona, donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat.
En la montaña más sagrada de Cataluña, el pontífice presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía. De regreso a la ciudad de Barcelona, el pontífice se reunirá por la tarde en la Iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, con entidades de asistencia social y personas vulnerables.
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7:00
Buenos días, comienza la quinta jornada de visita del papa León XIV, que RTVE va a contar aquí minuto a minuto. El pontífice continúa este miércoles su estancia en Barcelona con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a la Abadía de Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.