Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo hoy en vídeo: León XIV dedicará su segunda jornada en Barcelona a Montserrat y la Sagrada Familia

El papa León XIV continúa este miércoles su estancia en Barcelona con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a la Abadía de Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.

Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los reyes Felipe VI y doña Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.