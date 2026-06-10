El papa León XIV, a los presos de Brians: "Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona"

El papa León XIV ha ofrecido especial atención en su visita a España a los colectivos excluidos y con mayor vulnerabilidad. Lo ha hecho en sus discursos y lo está haciendo también en gestos de carácter más social.

Así, el papa ha arrancado esta segunda jornada en Barcelona celebrando un encuentro con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, a los que ha querido lanzar un mensaje: "Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona". También les ha dicho que "en nuestra vida el pasado no condena el futuro".

Se trata de una visita histórica puesto que nunca antes un papa había visitado una prisión en España.

"Lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís, además, a causa de vuestra actual condición", ha dicho el santo pontífice a los 80 internos que ha recibido en este centro penitenciario, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, para instarles a que "cuando os venga la tentación de sentiros menos y penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía".

El papa ha sido recibido en el centro penitenciario por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el 'president' de Cataluña, Salvador Illa, en la que ha sido una breve visita de unos 20 minutos en la que los presos- todos ellos refugiados en la fe durante su encierro- le han obsequiado con varios regalos, entre ellos, una cerámica realizada por ellos.

Una presa, al papa: "Gracias por estar. Nos sentimos olvidadas" Muy emocionada y nerviosa, Montse, una presa de esta cárcel, ha querido contar al papa su testimonio y le ha dado las gracias por visitar la cárcel: "Nos da alegría que esté aquí porque nos sentimos olvidadas". "La vida no me ha permitido creer en Dios", ha asegurado Montse, ante la atenta mirada de León XIV, al que ha contado cómo en la cárcel ha recuperado su fe. "He experimentado la muerte de las personas a las que más quería y me he enfrentado al silencio de Dios", ha dicho, para explicar cómo abandonó la fe tras la muerte de su hijo que "nunca" ha podido aceptar: "Me ha costado entender que Dios no era el culpable, hoy le pido perdón por todo. El resentimiento ha desaparecido". Montse y el papa se han fundido en un abrazo cuando ella ha acabado su testimonio asegurando que "gracias a la fe ahora es mejor persona". Otra presa, Josefina, que ejerce de peluquera en la cárcel, también ha contado al pontífice cómo en el encierro ha recuperado la fe en Dios, tras perder también a su hijo. Ha relatado que la Iglesia siempre fue su casa, pero comenzó a cuestionarse la fe tras el accidente de su hijo. "En la prisión no estoy sola, Jesús me da fuerzas, si no fuese así no sé cómo habría soportado todo esto", ha dicho, para mostrarse convencida de que le espera una nueva vida cuando cumpla condena. Los reclusos y reclusas procedentes de Brians 1, Brians 2 y Wad Ras, han recibido a León XIV cantando 'Ayúdame a caminar' y con 'vivas' al papa, que ha agradecido al padre Jesús, capellán de la cárcel, su trabajo con los más desfavorecidos. Ha hablado del "compromiso de los capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria diocesana de Sant Feliu de Llobregat". Jesús Bel, capellán de Brians 1, recibirá a León XIV en la prisión: "El papa nos tiene en el corazón" Santiago Riesco Pérez

León XIV: "El pasado no condena el futuro" "Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuánto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido, de manera particular, para vosotros queridos hermanos y hermanas", ha dicho el papa, que ha combinado de nuevo el castellano y el catalán, a los presos, en presencia también Les ha invitado también a mirar al futuro y no cargar con el pasado, usando palabras de San Agustín: "Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones". También les ha instado a "aferrarse" a la fe y a Dios: "Nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar".