León XIV encomienda a La Moreneta la "misión de la Iglesia" en un mundo que pide "justicia y paz"

El papa León XIV ha encomendado este miércoles a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente “La Moreneta”, la "misión" de la Iglesia en un mundo que "clama pidiendo justicia y paz". Ha sido durante su visita al corazón espiritual de Cataluña, la Abadía, a 30 kilómetros del centro de Barcelona, en la que se venera a su patrona, y donde, en catalán, el pontífice ha reclamado aprender a "custodiar y a cultivar el amor" en la familia o entre amigos pero también en las redes sociales o en los debates políticos.

La visita a este monasterio, de la Orden de San Benito y donde actualmente residen unos 50 monjes benedictinos, no está exenta de controversia por las críticas de Miguel Hurtado, primer denunciante de un caso de abusos sexuales en la abadía, ha hecho a que el pontífice acuda a este lugar, al considerarlo "la zona cero de la crisis de la pederastia clerical catalana".

En la segunda jornada de la fase catalana de su viaje a España, Robert Prevost ha encabezado una oración en el interior de la basílica, tras la que ha pronunciado un discurso en el que, como viene haciendo desde que llegó a la región, ha alternado el castellano con la lengua catalana. Y aunque no se ha referido al escándalo de los abusos, León XIV sí ha hecho referencia al camino de la "misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre" mostrado, ha dicho, por Jesús.

"Al mismo tiempo, desenmascara la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide. Esa violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias", ha afirmado.

"Renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato y a las calumnias" La imagen de la Virgen de Montserrat es una talla románica policromada de finales del siglo XII. Su color oscuro se debe a las alteraciones químicas del barniz que ha provocado el humo de los cirios que los peregrinos han quemado a lo largo de la historia al mostrarle su devoción. El pontífice se ha mostrado "contento" de poder estar "a los pies de la Moreneta" para encomendarle, "lleno de confianza en su intercesión maternal", su "servicio petrino y la misión de la Iglesia en el mundo que clama pidiendo justicia y paz". "Alcemos la mirada a María y supliquémosle que nos ayude a revestirnos únicamente con las armas de Dios", ha agregado. Y ha destacado cómo la virgen, en su mano derecha, sostiene la esfera del mundo: "signo de su cuidado materno, porque el mundo entero tiene cabida en su corazón. Ella nos invita a reconocernos hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido". "Pidamos a María, reina de la paz, que nos enseñe a renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias. Y que aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la esperanza y la paz. El Santo Padre ha recordado con "emoción" que durante su etapa como misionero en Trujillo (Perú) en la década de 1990, ejerció de rector de la parroquia de la Virgen de Montserrat, de cuya construcción fue uno de los impulsores. "La Moreneta siempre me ha acompañado. Gracias, Cataluña, por vuestra fe", ha exclamado. ““

Mil años de monasterio La visita del papa se da con motivo de la conmemoración del milenario de la fundación del monasterio, que ha vivido importantes capítulos históricos. Fue destruido por el ejército de Napoleón en 1811 y 1812. En 1881, el papa León XIII declaró a la virgen patrona de Cataluña y le concedió su coronación canónica. Durante la última guerra civil española (1936-1939) los monjes se vieron obligados a marcharse y 23 fueron asesinados. Ya de nuevo habitado por los religiosos, en 1940 el jefe de las SS de la Alemania nazi, Heinrich Himmler, visitó la abadía en busca del Santo Grial. En 1970, durante la dictadura franquista, 300 intelectuales se encerraron en el monasterio para reclamar el respeto por los derechos humanos, y la abadía fue asediada durante dos días por la policía y la guardia civil. Ya en democracia, en 1982 recibió la visita de otro papa, Juan Pablo II, en una jornada muy recordada por la fuerte lluvia y viento que asoló el lugar. Y en 2023, con motivo de los 800 años de la Cofradía, Francisco obsequió a la virgen la "Rosa de oro". "Los muros de este recinto podrían narrarnos las innumerables historias de devoción, gratitud y esperanza que han contemplado a lo largo de los siglos en torno a la Mare de Déu de Montserrat y también han sido testigos de la sangre derramada por amor a Jesucristo", ha afirmado este miércoles León XIV. Asimismo, en ellos, ha continuado, "han quedado custodiadas las alegrías y las penas, los gozos y las lágrimas de tantos fieles, y han escuchado también las voces celestiales del canto infantil de la Escolanía más antigua de Europa". El papa se refiere al coro litúrgico de voces blancas que ha cantado durante el acto y está al servicio del santuario, que es a su vez un centro de enseñanza y de formación humana y cristiana. ““ Llegada en helicóptero Tras su primer acto del día en Barcelona -la visita a la cárcel de Brians 1, donde ha tenido un encuentro con unos 70 reclusos- León XIV ha sido trasladado a la Abadía, donde multitud de personas le esperaban para darle la bienvenida, que debían inscribirse previamente. Y todas las reservas de sitio correspondían a las plazas exteriores del monasterio, desde donde se puede seguir mediante pantallas gigantes. El Santo Padre ha recorrido en carrito de golf el trayecto hasta la abadía, saludando a todos los ciudadanos. "Con mucha ilusión de recibir al santo padre. Estuve ayer también en el estadio y fue muy emocionante, valió la pena. Ya estuve con Juan Pablo II, con Benedicto XVI (que también visitó Barcelona, he tenido mucha suerte", cuenta a la periodista de RNE Alma Izquierdo una de las ciudadanos que ha querido ver con sus propios ojos la llegada del pontífice al monasterio. Algunas de ellas se han pegado un buen madrugón para poder acceder, por la distancia del monasterio a la ciudad. "He decidido venir porque siempre que ves a un papa, para un católico es una renovación interior que vale la pena aprovechar", agrega la mujer. ““ Al llegar al atrio frente a la Basílica, con las campanas sonando, el pontífice ha sido recibido por el obispo de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, y el padre abad del Monasterio de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, con aproximadamente 1.000 niños han estado presentes en el atrio. En la entrada de la basílica, en torno a las 12.15 horas, el papa ha besado un crucifijo. Luego, se ha dirigido a la Capilla del Santísimo Sacramento para un momento de reflexión. Después, ya en el altar mayor y tras una breve introducción del obispo y unas palabras de bienvenida del padre abad, se ha rezado el rosario y la oración final que ha precedido al discurso de Prevost. Tras la bendición, se espera que se entone el canto de la Salve Regina, el himno mariano de Virolai y el Santo Rosario, y que el papa se retire brevemente a la Capilla de la Virgen para rezar. También se prevé que salga al balcón para saludar brevemente a los fieles reunidos en la plaza. En torno a las 13 horas, almorzará con la Comunidad Benedictina de Montserrat, tras lo que se trasladará en coche a la Iglesia de San Agustí, en el barrio del Raval, en la ciudad condal, para reunirse con organizaciones benéficas y de asistencia diocesanas. León XIV se estrena en Barcelona en catalán: "Que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido" Rodrigo García Melero