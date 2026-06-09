El vuelo de León XIV a Barcelona: en la cabina de mando con los pilotos y con escolta de honor

Es una de las imágenes más sorprendentes que deja la visita de León XIV a España: el papa sentado en la cabina de mando junto a la tripulación de un Airbus A320 de Iberia.

Allí pasó buena parte del vuelo entre Madrid y Barcelona que realizó la mañana de este martes, según le ha explicado al Canal 24 Horas de RTVE el comandante de la aeronave, Pablo Martínez Núñez.

"Dos tercios del vuelo los ha hecho en la cabina con nosotros", ha señalado el piloto tras la llegada a la capital catalana. Martínez Núñez ha relatado que la invitación a la cabina fue coordinada previamente con la representación vaticana.

"El ofrecimiento lo hemos coordinado previamente con el representante del Vaticano. Él me ha dicho que si tenía a bien invitarle, que se lo dijese directamente al santo padre, y es lo que hemos hecho", ha explicado.

Y eso hicieron. "Le hemos preguntado que si le apetecía realizar el despegue con nosotros en el A320, y él ha comentado que nunca había despegado en la cabina de un avión de pasajeros, y le hemos invitado".

La experiencia incluyó además una sorpresa especial para el pontífice: una vez alcanzada la altitud de crucero, la tripulación le informó de la incorporación de una aeronave militar que despegó desde la base aérea de Zaragoza para acompañar al vuelo en una escolta de honor.

El avión militar permaneció junto al aparato de Iberia hasta las proximidades de Barcelona. "En el último tramo él se ha retirado a su asiento", ha concluido el piloto la entrevista concedida al Canal 24 Horas.

Además, durante el recorrido, el avión sobrevoló uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad, la Sagrada Familia, que el pontífice visitará el miércoles.

Desde el aeropuerto, donde fue recibido por el president de la Generalitat, Salvador Illa, León XIV ha sido trasladado en coche a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia —en cuyos alrededores se concentraban miles de personas para darle la bienvenida— para oficiar un rezo mezclando pasajes en catalán y en castellano.

El papa pasó más tarde al Palacio Episcopal, donde se aloja estos días, y donde recibirá algunas visitas privadas, antes de participar en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración con miles de personas.