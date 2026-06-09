Y el encuentro más esperado se produjo: el papa León XIV recibió a Bad Bunny en una audiencia privada en Madrid

El encuentro más esperado ha tenido lugar en Madrid, según ha revelado en primicia RTVE y ha confirmado oficialmente después la Santa Sede. El papa León XIV recibió este lunes a Bad Bunny en una audiencia privada en el Santiago Bernabéu este lunes 8 de junio. Durante unos instantes, el pontífice y el cantante puertorriqueño pudieron saludarse y hablar, aprovechando que ambos coincidían estos días en la capital.

El papa recibió a Bad Bunny junto con su familia y otras personas a las que saludó brevemente antes de abandonar el estadio Santiago Bernabéu. Se tomaron varias fotografías con teléfonos móviles, aunque solo hay una oficial realizada por la comitiva papal. Por ambas partes se está estudiando el momento más propicio para publicarlas en las redes y plataformas sociales o en los medios que se consideren oportunos.

Después de cada uno de los eventos que ha realizado su santidad en Madrid desde que aterrizara el pasado sábado, se ha reunido con un grupo de diez personas en un contexto privado. Sería un encuentro más parecido a este que a las reuniones en solitario como las que tuvo León XIV con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, o con Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP.