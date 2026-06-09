Y el encuentro más esperado se produjo: el papa León XIV recibió a Bad Bunny en una audiencia privada en Madrid
- El pontífice y la estrella se vieron en el Bernabéu, según ha confirmado RTVE en primicia. No se han las difundido imágenes
- Sigue en directo la última hora de la visita de papa a España
El encuentro más esperado ha tenido lugar en Madrid, según ha revelado en primicia RTVE y ha confirmado oficialmente después la Santa Sede. El papa León XIV recibió este lunes a Bad Bunny en una audiencia privada en el Santiago Bernabéu este lunes 8 de junio. Durante unos instantes, el pontífice y el cantante puertorriqueño pudieron saludarse y hablar, aprovechando que ambos coincidían estos días en la capital.
El papa recibió a Bad Bunny junto con su familia y otras personas a las que saludó brevemente antes de abandonar el estadio Santiago Bernabéu. Se tomaron varias fotografías con teléfonos móviles, aunque solo hay una oficial realizada por la comitiva papal. Por ambas partes se está estudiando el momento más propicio para publicarlas en las redes y plataformas sociales o en los medios que se consideren oportunos.
Después de cada uno de los eventos que ha realizado su santidad en Madrid desde que aterrizara el pasado sábado, se ha reunido con un grupo de diez personas en un contexto privado. Sería un encuentro más parecido a este que a las reuniones en solitario como las que tuvo León XIV con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, o con Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP.
El secreto mejor guardado de toda la visita
Hace varias semanas, la agencia de representación de Bad Bunny contactó con la Conferencia Episcopal para cuadrar algún tipo de cita entre el artista y el papa. Y, de hecho, se planteó que participara en la misa multitudinaria frente al Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, ante más de un millón de personas. Estaba pensado que el cantante asistiera a la eucaristía, aunque, al final, no ocurrió.
El secreto mejor guardado de toda la visita, haciendo honor al proverbial sigilo de la diplomacia vaticana, se ha hecho realidad. Los rumores sobre este encuentro inolvidable se han visto satisfechos. El propio arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, ya había insinuado que el acercamiento entre ambos durante la visita del pontífice a España no era descartable.
Así, dijo: "Madrid da para mucho. Hay personas que no se oponen, sino crean puentes y puede haber puentes. Desde luego, creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el papa, el papa seguro que le recibe, como recibe a todos. No serían cosas antagónicas", comentaba. Y añadió dos observaciones premonitorias del que sabe de lo que habla: "Las sorpresas son sorpresas" y la gestación de este tipo de reuniones con artistas "se llevan muy en sigilo".