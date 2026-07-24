Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: segunda sesión del viernes con hasta 8 finales
- Títulos en juego en concursos de saltos y lanzamientos, carreras de fondo y en velocidad con los 100 m
- Sigue en directo la segunda sesión del Campeonato de España de atletismo en Teledeporte y RTVE Play
Este viernes 24 de julio arranca en el estadio Ciudad de Málaga los Campeonatos de España absolutos de atletismo con la sesión vespertina de la primera jornada que cuenta con hasta ocho finales.
El final de la jornada estará reservado para el lucimiento de los velocistas, con las finales de los 100 metros lisos en ambas categorías.
Antes se disputarán varias finales en los concursos, entre ellos una muy de salto de longitud femenino, con el duelo entre Fátima Diame, Tessy Ebosele, Irati Mitxelena o Carmen Rosales.
Y también tendrán protagonismo los fondistas, con las finales de los 3.000 en categoría masculina y los 5.000 en la femenina, en este caso con Marta García como gran favorita.
Horario y dónde ver la sesión 2 del Campeonato de España de atletismo
La segunda sesión del Campeonato de España de atletismo 2026 puedes verla íntegra en directo, en abierto y gratis este viernes 24 de julio desde las 20:00 horas en Teledeportey la plataforma RTVE Play con la narración de Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.
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