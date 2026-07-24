Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: segunda sesión del viernes con hasta 8 finales

Este viernes 24 de julio arranca en el estadio Ciudad de Málaga los Campeonatos de España absolutos de atletismo con la sesión vespertina de la primera jornada que cuenta con hasta ocho finales.

El final de la jornada estará reservado para el lucimiento de los velocistas, con las finales de los 100 metros lisos en ambas categorías.

Antes se disputarán varias finales en los concursos, entre ellos una muy de salto de longitud femenino, con el duelo entre Fátima Diame, Tessy Ebosele, Irati Mitxelena o Carmen Rosales.

Y también tendrán protagonismo los fondistas, con las finales de los 3.000 en categoría masculina y los 5.000 en la femenina, en este caso con Marta García como gran favorita.