El papa se estrena en Barcelona en catalán y castellano: "Que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido"

León XIV ha mezclado pasajes en catalán y en castellano en sus primeras palabras al llegar a Barcelona, donde este martes ha iniciado la segunda fase de su visita a España. "Es importante, para cada uno de nosotros, no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día", ha dicho en una homilía durante su visita a la Catedral de la ciudad condal.

Y en lengua catalana ha continuado: "Barcelona es llamada “Cap i Casal de Catalunya”. Lo que da a esta comunidad, a todos vosotros, barceloneses y catalanes, una vocación y una responsabilidad especial de convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad".

Esta ciudad, ha indicado, tiene una "gran tradición de Iglesia". Y ha añadido que así lo recordó Juan Pablo II en una visita a la capital catalana en 1982. "Os animaba a proclamar ante la Iglesia que esta ciudad y esta región son un hogar amplio y abierto a la fraternidad cristiana".

"Para nosotros, trabajar juntos no es una elección de 'estilo', sino una necesidad fisiológica", ha recalcado.

"Testigos y profetas de unidad, incluso a costa de sacrificios y renuncias" En su discurso también ha citado al papa Francisco o a San Agustín, de quien ha destacado unas palabras sobre la caridad y el abrazo a la unidad tras las que ha aseverado: "Con este espíritu es que también nosotros, en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser “mártires”, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias". "Como la virgen Eulalia y tantos otros mártires, queremos responder nuestro “sí”, dispuestos, en lo que sea necesario, a morir a nosotros mismos, a perdernos para reencontrarnos, a renunciar a lo superfluo para construir sobre lo que es esencial y dura para siempre", ha enfatizado. Procedente de Madrid, donde ha desarrollado los tres primeros días de agenda en España, el pontífice ha llegado en torno a las 13 horas al aeropuerto internacional Josep Tarradellas de Barcelona/El Prat, donde ha sido recibido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, entre otras autoridades. Seguidamente, ha sido trasladado en coche a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia -en cuyos alrededores se han concentrado miles de personas para darle la bienvenida- para encabezar su primer acto en la etapa catalana de la visita, que se extenderá hasta el jueves, cuando viajará a Canarias. ““ A las puertas de la catedral, ha accedido al templo junto al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El decano le ha entregado la cruz y agua bendita para la aspersión. Posteriormente, Robert Prevost ha entrado en la capilla del Santo Cristo de Lepanto -una de las imágenes más veneradas de la capital- para un momento de reflexión ante el Santísimo Sacramento. Luego ha recorrido la nave central, saludando a los presentes mientras sonaba el órgano mayor. Entre ellos, las autoridades de la catedral, representantes de la curia diocesana y voluntarios de la visita, seminaristas y formadores. El pontífice se ha senado en la cátedra episcopal de mármol, en el presbiterio. Tras las palabras de bienvenida de Omella, se ha celebrado en el Altar Mayor mediante la Liturgia de las Horas la oración del mediodía, compuesta por un himno y varios salmos en latín y la homilía que ha pronunciado el Santo Padre. "Queridos hermanos y hermanas: Con gran alegría inicio mi visita rezando la Hora sexta en esta Catedral junto a vosotros", ha comenzado diciendo en catalán. A su término, el papa ha bajado a la cripta para rezar ante la tumba de Santa Eulalia, patrona de la ciudad donde el coro Francesc Valls ha entonado el himno 'Hostia Solemnis'. 00.50 min La Catedral serà la primera parada del papa a Barcelona Después ha salido brevemente a la plaza de la Catedral para saludar a la multitud ante un pie de micro colocado para la ocasión: "¡Bon día! hermanos y hermanas. Buenos días. Mucha alegría, un saludo a todos vosotros, gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias por la alegría, que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos han llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adeu, ciao", ha expresado. Luego va a entrar en el claustro por la entrada de la Capilla de Santa Lucía y visitará la fuente eucarística "Ou com balla" (el huevo como baila), una tradición que se remonta al siglo XV, vinculada a la fiesta de Corpus Christi. La fuente simboliza el bautismo y el huevo la resurrección de Cristo. Y el conjunto simboliza la custodia, con la sagrada forma representada por el huevo. Seguidamente, el sucesor de Pedro saludará al Cabildo catedralicio y a varias autoridades civiles. También firmará en el Libro de Oro. Posteriormente, a través de la Puerta de Santa Eulalia irá al Palacio Episcopal -el lugar donde descansará y pernoctará durante su estancia-, donde almorzará y mantendrá una reunión privada con el presidente de la Generalitat y miembros de la Orden Agustina a la que pertenece. Entre otras medidas de seguridad, los entornos de la catedral quedaron este lunes cerrados a la circulación de vehículos, hasta la mañana del próximo jueves. 02.12 min El papa León XIV saluda a Salvador Illa y a Arcadi España, entre otros líderes políticos, en su llegada a Barcelona