Miles de jóvenes -y no tanto-, con banderas, pancartas y entre cánticos y mucho júbilo, se concentran ya en pleno paseo de la Castellana de Madrid para ver con sus propios ojos a León XIV, que ya está en España y en la tarde-noche de este sábado presidirá una vigilia que estará acompañada de un macro festival musical, oraciones colectivas y un diálogo del pontífice con chicos y chicas que promete dejar un jugoso número de frases del líder católico.

"¡Papa León... te queremos un montón!" es solo uno de los gritos de euforia de la multitud de chicos y chicas que inundan ya la emblemática arteria madrileña. El epicentro del evento, con más poder simbólico si cabe para un pontífice nacido estadounidense pero peruano de adopción... y futbolero, es la plaza de Lima, junto al Santiago Bernabéu. El papa "es de todos los equipos", ha dicho él mismo esta mañana a la prensa a bordo del avión que le ha traído a Madrid. Pero Robert Prevost -su nombre secular-, ha añadido entre risas, "es del Real Madrid".

Precisamente en el estadio del equipo blanco encabezará el lunes otro acto con miembros del arte, la cultura y el deporte.

Como un aperitivo de lo que se va a vivir esta tarde ante la multitud de chicos y chicas -se esperan alrededor de medio millón de peregrinos-, el jefe del Estado vaticano ha querido mostrar su alegría poco antes de aterrizar: "Me parece que habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo. Creo que, compartiendo todos la alegría de la fe, podemos dar un mensaje muy bueno", ha señalado, y se ha mostrado convencido de que este viaje a España, que se alargará hasta el día 12, permitirá "vivir la fe y anunciar el mensaje del amor de dios, la caridad y el respeto por cada ser humano".

De multitud de procedencias La plaza de Lima -en la que en 1982 ya hizo Juan Pablo II una histórica misa- quedó cerrada totalmente al tráfico el miércoles pasado. El evento, pese a estar enfocado en los jóvenes, no tiene límite de edad, como queda patente por la gran cantidad de mayores de 40 presentes- y cualquier persona que quisiera participar se ha tenido que dar de alta como peregrino en la página web oficial de la visita papal. Entre ellos un grupo de agustinos recoletos ataviados con su característico hábito de color negro. Son de Argentina, Venezuela, Brasil, México o Costa Rica y están estudiando el noviciado en un monasterio de Navarra. Llegan a Madrid con la mayor de las ilusiones por ver a otro agustino, el primero que ha llegado a papa. "Yo creo que el carisma que tenemos nosotros, que es la comunidad, la interioridad, responde mucho a una necesidad del hombre de encontrarse con Dios y encontrar especialmente a Dios en el corazón y transmitirlo a los demás", cuenta a RTVE Noticias uno de ellos, David, con su característico acento argentino. "Vivimos el carisma de San Agustín, tratamos de llevarlo en el corazón lo más que se pueda y siempre de la mano de la gracia de Dios", recalca. A su lado, Edwin, de Perú, como Prevost, añade: "Para nosotros fue una alegría muy grande el día que supimos que fue electo papa". Y desvela que tuvo la suerte de ver de cerca al ahora santo padre hace tres años, en Perú, en su diócesis. "Viajamos juntos a mi pueblo, a Chota, en Cajamarca". Eso le permitió comprobar que es "una persona muy cercana". Hasta ahora, más de 600.000 peregrinos se han inscrito para asistir a la vigilia y a la misa del domingo, según datos actualizados por los organizadores del acto. En concreto, 240.000 personas para el acto de este sábado y 380.000 para la eucaristía en la plaza de Cibeles de mañana. "Hemos preparado un poco el corazón, que se dice en la parroquia, y con mucha emoción", narra Desiré, de Villaviciosa de Odón, rodeada de otros amigos de su misma parroquia. Reconoce que llegan a pasarlo bien y, por supuesto, a ver al papa. El papa León XIV inicia su viaje a España con un mensaje a favor de la paz y contra la "cultura del enfrentamiento"

Un macrofestival para recibir al papa La vigilia, concebida como un "festival de la fe", se divide en varias partes: la primera, la llegada de los asistentes por sectores. Las puertas se han abierto a las 16.30 y dos horas después dará comienzo el 'preacto' con el vídeo "No es moda, es verdad", con el que se quiere transmitir que el aumento de la práctica religiosa no va ligada a una tendencia. La música va a ser la protagonista desde el primer momento, con las actuaciones de Lola Tuduri e Ignacio Serrano -ambos saltaron a la fama como miembros de la banda católica Hakuna- ; Depol, Antonio José; Inazio; Hey Kid; Besmaya; Malmö; Beret; Mr. Rain y Siloé. Emoción promete haber también con la interpretación del Samaritano de 'Godspell', el musical dirigido por Antonio Banderas. Poco antes de las 20 horas, la entrada procesional de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, dará paso a un rezo colectivo del rosario y a testimonios de diversos fieles, con la música, esta vez del fenómeno Hakuna y de otro grupo católico que arrasa: Tuyo. Los jóvenes y el fervor religioso: ¿Cambio de tendencia o fenómeno puntual? NACHO MONRABAL (RNE)

La llegada del protagonista En tercer lugar, sin duda el corazón de la noche: el recorrido que en torno a a las 20.30 horas Robert Prevost hará en el 'papamóvil', saludando a los peregrinos, desde la calle Vitruvio hasta la plaza de Lima. Como bienvenida al santo padre, se esperan las palabras del cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo y las melodías del musical Godspell. El pontífice subirá al escenario principal -ubicado al lado de una gigante cruz blanca- junto a una treintena de jóvenes, que le harán preguntas. Ya al filo de las 21.30, León XIV se retirará a la sacristía para revestirse y encabezar la adoración eucarística con una procesión entre silencios, cantos y una oración y bendición del obispo de Roma, que se ha despedirá de los peregrinos en torno a las 22 horas. Ya sin el papa, en cuarto y último lugar, la plaza de Lima seguirá con más fiesta. La celebración la fe con más actuaciones musicales. De Beethoven a Sergio Dalma: las músicas del papa León XIV en su visita a España EVA SANDOVAL (DIRECTORA DE RADIO CLÁSICA)

El poder de la cruz El pasado 15 de mayo, día de san Isidro, patrón de Madrid, en una misa encabezada por el cardenal Cobo, se bendijo y presentó la Cruz Peregrina -diferente a la ubicada junto al escenario- que presidirá la vigilia, cuya peana y mástil han elaborado la pareja conformada por el colombiano Carlos Velásquez y la madrileña Alba Guillén, que han empleado casi un mes entero en el proyecto. Las piezas están talladas en madera africana danta o kotibé. La cruz, por su parte, la ha creado el iconógrafo Samuel González de Mingo con técnica bizantina. El icono representa un Cristo resucitado sobre la cruz. Entre otros motivos, a sus pies están la Virgen María -con representación de la Almudena-, y san Juan, el discípulo joven. En las manos de la virgen se ha sustituido al niño Jesús por una barca de la Iglesia, que representa la acogida de los fieles como hijos. Está previsto que el papa firme su reverso. En total, la pieza alcanza los 50 kilos y 2,20 metros de alto, y tanto en la base como en la propia cruz se plasman el logotipo y el lema de la visita, "Alzad la mirada", y las fechas del viaje papal. La semana La semana, con Pepa Bueno - Capítulo 6: Orgullo católico Pepa Bueno analiza el repunte de la fe católica entre los jóvenes en 'Orgullo católico', sexto capítulo de 'La semana'... Ver ahora

Puntos de escucha En la zona, masificada de gente, no faltan baños químicos y atención sanitaria para cualquier emergencia. Entre las indicaciones de la organización para los asistentes... llegar con tiempo suficiente al acto y desalojar ágilmente una vez terminado. También llevar gorra o pañuelo, crema protectora, comida y agua. Y como recomendaciones, acompañarse de mochila, silla portátil, paraguas o parasoles plegables y pancartas o banderas flexibles. Por el contrario, nada de bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas o petardos, palos largos y baterías portátiles. Montse forma parte de uno de los grupos de voluntarios que ayudan a los peregrinos a acceder a su sector. Controlan también que no se sobrepase el cupo de personas habilitadas. "Hay que inscribirse como peregrino, te asignan un sector y tienes que acceder a tu sector", detalla. Y afirma que también dan recomendaciones, más en días de calor como este, y reparten botellas de agua. "Atendemos a los pequeños, a los mayores... cuando viene un niño pequeño o alguien vulnerable, en el brazo el número de teléfono por si se pierde". Cuenta también que hicieron cursos de primeros auxilios por si acaso hay que ayudar a alguien. A su lado, la venezolana Ilse Quijada desvela cómo, además de ayudar, ansían ver de cerca al papa. "Pertenecer a este evento es grandísimo", remarca. Le preguntamos qué cree que va a dejar el papa en España. Y no lo duda: "Unión, paz y sobre todo la devoción y la fe en Jesús" En los alrededores de la plaza, durante la Vigilia se han colocado varios "puntos de escucha" atendidos por "agentes de pastoral vocacional que se han preparado específicamente para esta labor", según ha explicado la Archidiócesis de Madrid. Madrid anuncia que museos e iglesias abrirán tras la vigilia con el papa y que Niña Pastori cantará en Carabanchel Santiago Riesco Pérez