El papa promete seguir trabajando "personalmente" contra los abusos en la Iglesia porque "son una llaga todavía abierta"
- León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia durante su visita a España
- Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo
- Sigue en directo la visita del papa a España y la última hora en RTVE Play
El papa León XIV ha prometido que seguirá trabajando "personalmente", junto a toda la Iglesia, contra los abusos porque "son una llaga todavía abierta".
Así se ha pronunciado el pontífice, preguntado por los periodistas, durante su vuelo hacia España.
"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", ha explicado el pontífice estadounidense al responder sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.
Encuentro con las víctimas
Ha confirmado a los medios, entre ellos a Efe, que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero ha añadido "que no puede reunirse con todas" las que se lo piden.
El Vaticano informó este viernes de que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero, aunque no especificó dónde o quiénes serán para "proteger su privacidad".
Hasta ahora, el papa ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como "un paso histórico y esperanzador" y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como "profundo y doloroso".
Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) apuntan a la necesidad de revisar el sistema judicial de este tipo de casos.
Oficina para indemnizaciones
Hace tan solo unos meses, el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, acordaron un sistema mixto con reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente. También se creó la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia.
Han pasado cuatro años desde que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces, no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.
León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de "tolerancia cero" ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es "esencial" para la prevención.
El pontífice ha iniciado este sábado su visita a España, donde permanecerá hasta el próximo 12 de junio y donde hará paradas también en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.