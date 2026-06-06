El papa promete seguir trabajando "personalmente" contra los abusos en la Iglesia porque "son una llaga todavía abierta"

El papa León XIV ha prometido que seguirá trabajando "personalmente", junto a toda la Iglesia, contra los abusos porque "son una llaga todavía abierta".

Así se ha pronunciado el pontífice, preguntado por los periodistas, durante su vuelo hacia España.

"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", ha explicado el pontífice estadounidense al responder sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.

Encuentro con las víctimas Ha confirmado a los medios, entre ellos a Efe, que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero ha añadido "que no puede reunirse con todas" las que se lo piden. El papa León XIV llega a Madrid para su primera visita apostólica a España María Menéndez El Vaticano informó este viernes de que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero, aunque no especificó dónde o quiénes serán para "proteger su privacidad". Hasta ahora, el papa ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como "un paso histórico y esperanzador" y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como "profundo y doloroso". Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) apuntan a la necesidad de revisar el sistema judicial de este tipo de casos.