La visita del papa a España, un viaje apostólico entre el poder de Madrid, la belleza de Gaudí y la herida canaria
- El pontífice estadounidense llega a nuestro país, tras su gira por África, para cumplir el deseo del papa Francisco
- León XIV hablará en el Parlamento español y Pedro Sánchez asistirá a misa, como presidente, en la Sagrada Familia
El 6 de junio de 2026 marcará el inicio de un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. El papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Prevost, aterrizará en el aeropuerto de Madrid-Barajas para dar comienzo a su cuarto viaje apostólico, el primero que realiza al continente europeo.
Este periplo no es fruto del azar, sino el cumplimiento de una promesa de cercanía con las "periferias" que ya latía en el corazón de su antecesor, Francisco, quien insistió en viajar a Canarias por la crisis migratoria.
Prevost, el primer papa estadounidense y primer miembro de la Orden de San Agustín en sentarse en la silla de Pedro, llega a España con una mochila cargada de experiencias multiculturales tras décadas de misión en Perú y una reciente e intensa gira por el continente africano.
El tríptico de León XIV: el encaje de tres Españas ante la mirada de Roma
La visita se ha diseñado como un gran tríptico que busca abrazar la diversidad geográfica y social de España. Según el itinerario oficial, el viaje se divide en tres etapas fundamentales: Madrid, del 6 al 9 de junio; Barcelona, del 9 al 11; e Islas Canarias, del 11 al 12 de junio.
Esta estructura permite que el papa dialogue con los centros de poder, con la belleza del arte sacro y con el drama humano de la inmigración en la frontera sur.
La llegada de León XIV es vista por el Vaticano como un mensaje clave para toda Europa. Como ha señalado el secretario de Estado, Pietro Parolin, la elección de España como primer destino europeo es un reconocimiento a la relevancia de su Iglesia y a su posición estratégica como puente entre mundos.
La organización ha sido un reto mayúsculo, cerrándose en apenas tres meses lo que habitualmente requiere años, pero con una respuesta social "brutal" que ya suma cientos de miles de inscritos en los actos públicos.
Madrid y el tablero político: la tregua institucional y la foto del Bernabéu
Madrid será el escenario donde la dimensión de jefe de Estado de León XIV cobrará mayor protagonismo. El 8 de junio se producirá un hecho histórico: por primera vez, un papa hablará ante la sede de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados.
Este encuentro se interpreta como un brote verde en medio de una sociedad polarizada, donde los políticos han aceptado escuchar a una voz que clama incesantemente por la paz y la unidad.
Además de la política institucional, Madrid vivirá momentos de gran calado popular. El fin de semana del 6 y 7 de junio está diseñado para que fieles de toda la geografía española puedan congregarse en la capital.
El acto central será la misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, para la que se han preparado 460.000 formas consagradas y donde se espera que hasta un millón y medio de personas inunden el paseo de la Castellana.
La jornada madrileña se completará con una vigilia juvenil en la plaza de Lima y un encuentro masivo en el Estadio Santiago Bernabéu, donde la fe se mezclará con la música de artistas como David Bustamante y Diana Navarro. Este despliegue busca mostrar el "músculo" de una Iglesia que sigue viva a pesar de los desafíos de la secularización.
El hito estético de Barcelona: arte, fe y la culminación del siglo de Gaudí
Tras su paso por la capital, el papa se desplazará a Barcelona el 9 de junio. La Ciudad Condal será el escenario de un hito que trasciende lo religioso para convertirse en un acontecimiento cultural mundial: la bendición de la Torre de Jesucristo, el elemento más alto de la Sagrada Familia.
Este acto coincide con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía.
El significado de este momento es inmenso. El papa no solo pondrá en valor la belleza del arte sacro, sino que su presencia podría dar un impulso definitivo al proceso de beatificación del llamado "arquitecto de Dios", cuyas virtudes están en fase de estudio avanzado.
En este contexto, se producirá otra imagen para la historia: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá por primera vez como mandatario a una misa católica, rompiendo su tradicional norma laica para participar en la eucaristía del 10 de junio en la basílica.
La frontera sur: Canarias como el "Lampedusa español" de León XIV
El viaje culminará en el archipiélago canario, una parada que justifica por sí sola todo el periplo. León XIV recoge así el deseo incumplido del papa Francisco de visitar la frontera sur de la Europa rica a la que llegan los pobres de África.
El pontífice descenderá en la base de Gando para mirar directamente a los ojos al drama migratorio en el puerto de Arguineguín, conocido por muchos como el "muelle de la vergüenza" por las crisis vividas años atrás.
La realidad que encontrará el papa en Canarias es compleja. Aunque las llegadas por mar han caído un 72% en los primeros meses de 2026, el desafío estructural persiste.
El papa visitará el centro de acogida de Las Raíces en Tenerife y se reunirá con jóvenes exmenores tutelados, buscando humanizar unas cifras que a menudo ocultan historias de supervivencia agónica.
Para quienes trabajan en primera línea, como los policías portuarios o los sepultureros de tumbas sin nombre en el cementerio de Santa Lastenia, la visita de León XIV es una oportunidad para que el mundo no olvide a los que no llegaron vivos a tierra.
Radiografía espiritual de una España secular: ¿a qué país llega el papa?
León XIV pisa una España donde conviven sentimientos encontrados. Según los últimos datos del CIS el 93% de los ciudadanos están bautizados, pero solo un 18,2% se define como católico practicante.
El avance de la secularización es evidente, y organizaciones laicas han criticado el despliegue de recursos públicos y el trato de jefe de Estado brindado al pontífice, bajo el lema "Su viaje, tus impuestos".
Sin embargo, el papa llega con un perfil que busca el equilibrio. Es un hombre de escucha, metódico e introspectivo, que no teme chocar con líderes como Donald Trump cuando se trata de defender la paz o la dignidad de los migrantes.
Su reciente encíclica "Magnifica Humanitas", dedicada a la Inteligencia Artificial, demuestra que su mensaje no solo mira al pasado, sino que busca ser una brújula moral ante los retos tecnológicos del futuro.
La Iglesia de las periferias: el contraste entre las élites y el proyecto Cedia
Fiel a su espiritualidad agustiniana, León XIV ha insistido en incluir en su agenda visitas a las realidades más crudas de la sociedad española. En Madrid, visitará el proyecto Cedia 24 horas de Cáritas en Carabanchel, un centro de acogida para personas sin hogar que funciona los 365 días del año.
En Barcelona, el contraste será total: tras la magnificencia de la Sagrada Familia, el papa se adentrará en el Raval para visitar la parroquia de San Agustín, una "iglesia humilde en un barrio difícil" atendida por religiosos de Filipinas y Tanzania.
Incluso habrá espacio para la esperanza intramuros. El papa dedicará tiempo a visitar la cárcel de Brians 1, donde se encontrará con internos y especialmente con mujeres presas, algunas de las cuales confeccionaron las estolas que le regaló el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Estos gestos buscan visibilizar a los olvidados y recordar que la Iglesia debe estar presente allí donde hay sufrimiento.
El hito de la piedra definitiva: significado teológico de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia
El momento culminante en Barcelona será la bendición de la cruz de Jesús que remata la torre central de la Sagrada Familia. Con sus 172,5 metros, se convertirá en la iglesia más alta del mundo.
Gaudí proyectó esta altura para que el templo se quedara solo medio metro por debajo de la montaña de Montjuïc, pues creía que la obra del hombre no debía superar a la de Dios.
La cruz que corona la torre, de 13 metros de ancho y realizada en vidrio y cerámica blanca, se iluminará cada noche, siendo visible a kilómetros de distancia. Para el papa agustino, esta piedra definitiva simboliza la culminación de una fe que se hace belleza y que invita a todos, creyentes y no creyentes, a "alzar la mirada" hacia lo trascendente en un mundo a menudo ciego ante el dolor ajeno.
Este viaje de siete días dejará, según las previsiones, un beneficio económico de 150 millones de euros frente a un gasto de 25 millones sufragado íntegramente por fondos privados.
Pero más allá de las cifras y los récords arquitectónicos, la visita de León XIV busca dejar una huella espiritual en una España que, 15 años después de la última visita papal, vuelve a ser el centro de atención del Vaticano. Es, en definitiva, el viaje de un papa que quiere ser puente entre el primer mundo y el sur global, uniendo la riqueza de las catedrales con la pobreza de los cayucos.