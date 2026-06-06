La visita del papa a España, un viaje apostólico entre el poder de Madrid, la belleza de Gaudí y la herida canaria

El 6 de junio de 2026 marcará el inicio de un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. El papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Prevost, aterrizará en el aeropuerto de Madrid-Barajas para dar comienzo a su cuarto viaje apostólico, el primero que realiza al continente europeo.

Este periplo no es fruto del azar, sino el cumplimiento de una promesa de cercanía con las "periferias" que ya latía en el corazón de su antecesor, Francisco, quien insistió en viajar a Canarias por la crisis migratoria.

Prevost, el primer papa estadounidense y primer miembro de la Orden de San Agustín en sentarse en la silla de Pedro, llega a España con una mochila cargada de experiencias multiculturales tras décadas de misión en Perú y una reciente e intensa gira por el continente africano.

El tríptico de León XIV: el encaje de tres Españas ante la mirada de Roma La visita se ha diseñado como un gran tríptico que busca abrazar la diversidad geográfica y social de España. Según el itinerario oficial, el viaje se divide en tres etapas fundamentales: Madrid, del 6 al 9 de junio; Barcelona, del 9 al 11; e Islas Canarias, del 11 al 12 de junio. Esta estructura permite que el papa dialogue con los centros de poder, con la belleza del arte sacro y con el drama humano de la inmigración en la frontera sur. El Vaticano define el viaje de León XIV a España como un mensaje clave sobre migración para Europa RTVE.es / EFE La llegada de León XIV es vista por el Vaticano como un mensaje clave para toda Europa. Como ha señalado el secretario de Estado, Pietro Parolin, la elección de España como primer destino europeo es un reconocimiento a la relevancia de su Iglesia y a su posición estratégica como puente entre mundos. La organización ha sido un reto mayúsculo, cerrándose en apenas tres meses lo que habitualmente requiere años, pero con una respuesta social "brutal" que ya suma cientos de miles de inscritos en los actos públicos.

Madrid y el tablero político: la tregua institucional y la foto del Bernabéu Madrid será el escenario donde la dimensión de jefe de Estado de León XIV cobrará mayor protagonismo. El 8 de junio se producirá un hecho histórico: por primera vez, un papa hablará ante la sede de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados. Este encuentro se interpreta como un brote verde en medio de una sociedad polarizada, donde los políticos han aceptado escuchar a una voz que clama incesantemente por la paz y la unidad. El papa León XIV asistirá a una sesión conjunta del Congreso de los Diputados durante su visita a España RTVE.es Además de la política institucional, Madrid vivirá momentos de gran calado popular. El fin de semana del 6 y 7 de junio está diseñado para que fieles de toda la geografía española puedan congregarse en la capital. El acto central será la misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, para la que se han preparado 460.000 formas consagradas y donde se espera que hasta un millón y medio de personas inunden el paseo de la Castellana. La misa del Corpus de León XIV en Madrid: 460.000 formas consagradas, presbiterio en Cibeles y procesión a Gran Vía RTVE.es La jornada madrileña se completará con una vigilia juvenil en la plaza de Lima y un encuentro masivo en el Estadio Santiago Bernabéu, donde la fe se mezclará con la música de artistas como David Bustamante y Diana Navarro. Este despliegue busca mostrar el "músculo" de una Iglesia que sigue viva a pesar de los desafíos de la secularización.

El hito estético de Barcelona: arte, fe y la culminación del siglo de Gaudí Tras su paso por la capital, el papa se desplazará a Barcelona el 9 de junio. La Ciudad Condal será el escenario de un hito que trasciende lo religioso para convertirse en un acontecimiento cultural mundial: la bendición de la Torre de Jesucristo, el elemento más alto de la Sagrada Familia. Este acto coincide con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. El arquitecto que aprendió de la naturaleza Jaime Gutiérrez, Carlos del Amor El significado de este momento es inmenso. El papa no solo pondrá en valor la belleza del arte sacro, sino que su presencia podría dar un impulso definitivo al proceso de beatificación del llamado "arquitecto de Dios", cuyas virtudes están en fase de estudio avanzado. En este contexto, se producirá otra imagen para la historia: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá por primera vez como mandatario a una misa católica, rompiendo su tradicional norma laica para participar en la eucaristía del 10 de junio en la basílica. Pedro Sánchez asistirá por primera vez como presidente a una misa católica durante la visita del papa a Barcelona Santiago Riesco Pérez

La frontera sur: Canarias como el "Lampedusa español" de León XIV El viaje culminará en el archipiélago canario, una parada que justifica por sí sola todo el periplo. León XIV recoge así el deseo incumplido del papa Francisco de visitar la frontera sur de la Europa rica a la que llegan los pobres de África. El pontífice descenderá en la base de Gando para mirar directamente a los ojos al drama migratorio en el puerto de Arguineguín, conocido por muchos como el "muelle de la vergüenza" por las crisis vividas años atrás. El papa León XIV sitúa Canarias en el mapa global de la migración en plena caída de las llegadas por mar Ebbaba Hameida La realidad que encontrará el papa en Canarias es compleja. Aunque las llegadas por mar han caído un 72% en los primeros meses de 2026, el desafío estructural persiste. El papa visitará el centro de acogida de Las Raíces en Tenerife y se reunirá con jóvenes exmenores tutelados, buscando humanizar unas cifras que a menudo ocultan historias de supervivencia agónica. Tumbas sin nombre: la última travesía de los que llegan sin vida a Canarias ELISA CARDENAL / Tenerife Para quienes trabajan en primera línea, como los policías portuarios o los sepultureros de tumbas sin nombre en el cementerio de Santa Lastenia, la visita de León XIV es una oportunidad para que el mundo no olvide a los que no llegaron vivos a tierra.

Radiografía espiritual de una España secular: ¿a qué país llega el papa? León XIV pisa una España donde conviven sentimientos encontrados. Según los últimos datos del CIS el 93% de los ciudadanos están bautizados, pero solo un 18,2% se define como católico practicante. El avance de la secularización es evidente, y organizaciones laicas han criticado el despliegue de recursos públicos y el trato de jefe de Estado brindado al pontífice, bajo el lema "Su viaje, tus impuestos". Ateos, ante la visita del papa a España: críticas al "trato privilegiado" y a la "falsa aconfesionalidad" del Estado María Menéndez Sin embargo, el papa llega con un perfil que busca el equilibrio. Es un hombre de escucha, metódico e introspectivo, que no teme chocar con líderes como Donald Trump cuando se trata de defender la paz o la dignidad de los migrantes. Su reciente encíclica "Magnifica Humanitas", dedicada a la Inteligencia Artificial, demuestra que su mensaje no solo mira al pasado, sino que busca ser una brújula moral ante los retos tecnológicos del futuro.

La Iglesia de las periferias: el contraste entre las élites y el proyecto Cedia Fiel a su espiritualidad agustiniana, León XIV ha insistido en incluir en su agenda visitas a las realidades más crudas de la sociedad española. En Madrid, visitará el proyecto Cedia 24 horas de Cáritas en Carabanchel, un centro de acogida para personas sin hogar que funciona los 365 días del año. En Barcelona, el contraste será total: tras la magnificencia de la Sagrada Familia, el papa se adentrará en el Raval para visitar la parroquia de San Agustín, una "iglesia humilde en un barrio difícil" atendida por religiosos de Filipinas y Tanzania. Agustinos del Raval: "El papa no sólo va a la Sagrada Familia, pasará por una iglesia humilde en un barrio difícil" Santiago Riesco Pérez Incluso habrá espacio para la esperanza intramuros. El papa dedicará tiempo a visitar la cárcel de Brians 1, donde se encontrará con internos y especialmente con mujeres presas, algunas de las cuales confeccionaron las estolas que le regaló el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "El papa viene a recordarnos que los presos son nuestros hermanos más pequeños", afirma José María Carod Santiago Riesco Pérez Estos gestos buscan visibilizar a los olvidados y recordar que la Iglesia debe estar presente allí donde hay sufrimiento.