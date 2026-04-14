León XIV, tras su polémica con Trump: "El corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios"

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, se ha convertido en las últimas semanas en una de las figuras más críticas con la gestión bélica de la Casa Blanca y con el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este martes, en el contexto de su visita a Argelia, el máximo responsable de la Iglesia Católica ha publicado en su perfil oficial de X que "el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes ni los soberbios", sino con los "pequeños y humildes".

Una declaraciones que vienen tras las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había asegurado que "no le gustaba en absoluto" el nuevo papa por ser "demasiado liberal" y por estar "a favor del crimen".

"El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras", ha apostillado el pontífice.

Un intercambio de golpes Desde que el pasado domingo Donald Trump expresase su desagrado hacia León XIV frente a los periodistas, el Sumo Pontífice, que hasta el momento se había mostrado prudente con el republicando, ha defendido su postura pacifista frente a la guerra. En declaraciones a los periodistas en su vuelo al continente africano, en el que viaja RNE, el papa dejó claro que "no tiene miedo" a Trump: "No le temo, ni a su administración ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del evangelio, que es para lo que estoy aquí". No ha sido el único método empleado por el papa para responder a los ataques de su compatriota. En una carta enviada este martes por el Vaticano a los obispos a los que convoca a una reunión en junio, León ha afirmado que las democracias solo se mantienen saludables cuando están arraigadas en valores morales, y que sin este fundamente, corren el riesgo de convertirse en una "dictadura de la mayoría". ““ Donald Trump ha criticado en los últimos días la actitud del papa, tanto en declaraciones a los periodistas como en su red social Truth Social, donde lo catalogaba de "débil ante el crimen, y terrible para la política exterior". El pasado domingo, el republicano publicó una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) que le representaba como Jesucristo, sin ningún texto explicativo. Una imagen que derivó en críticas y comentarios por parte de figuras cristianas habitualmente afines al gobierno "trumpista". Una imagen que finalmente el presidente eliminó, aunque sin disculparse, alegando que lo que realmente representaba la imagen era al mandatario como un "doctor".