León XIV, tras su polémica con Trump: "El corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios"
- Alerta de que las democracias que no se mantienen saludables pueden convertirse en una "dictadura de la mayoría"
- Durante su visita a Argelia, León ha visitado la antigua ciudad romana de Hipona, siguiendo los pasos de San Agustín
León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, se ha convertido en las últimas semanas en una de las figuras más críticas con la gestión bélica de la Casa Blanca y con el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este martes, en el contexto de su visita a Argelia, el máximo responsable de la Iglesia Católica ha publicado en su perfil oficial de X que "el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes ni los soberbios", sino con los "pequeños y humildes".
Una declaraciones que vienen tras las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había asegurado que "no le gustaba en absoluto" el nuevo papa por ser "demasiado liberal" y por estar "a favor del crimen".
"El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras", ha apostillado el pontífice.
Un intercambio de golpes
Desde que el pasado domingo Donald Trump expresase su desagrado hacia León XIV frente a los periodistas, el Sumo Pontífice, que hasta el momento se había mostrado prudente con el republicando, ha defendido su postura pacifista frente a la guerra. En declaraciones a los periodistas en su vuelo al continente africano, en el que viaja RNE, el papa dejó claro que "no tiene miedo" a Trump: "No le temo, ni a su administración ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del evangelio, que es para lo que estoy aquí".
No ha sido el único método empleado por el papa para responder a los ataques de su compatriota. En una carta enviada este martes por el Vaticano a los obispos a los que convoca a una reunión en junio, León ha afirmado que las democracias solo se mantienen saludables cuando están arraigadas en valores morales, y que sin este fundamente, corren el riesgo de convertirse en una "dictadura de la mayoría".
Donald Trump ha criticado en los últimos días la actitud del papa, tanto en declaraciones a los periodistas como en su red social Truth Social, donde lo catalogaba de "débil ante el crimen, y terrible para la política exterior".
El pasado domingo, el republicano publicó una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) que le representaba como Jesucristo, sin ningún texto explicativo. Una imagen que derivó en críticas y comentarios por parte de figuras cristianas habitualmente afines al gobierno "trumpista". Una imagen que finalmente el presidente eliminó, aunque sin disculparse, alegando que lo que realmente representaba la imagen era al mandatario como un "doctor".
Viaje a África
El arremetimiento de León contra la prepotencia y la soberbia ha sido pronunciado también en sus discursos en su visita a Argelia, la primera parada de un viaje de 10 días en el que también pisará el suelo de Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Se trata del primer gran viaje decidido personalmente por el nuevo pontífice y el viaje más largo de un papa en los últimos 26 años.
Esta tarde, León ha visitado una residencia católica de mayores en la ciudad de Annaba, llamada Hipona en época romana, y ha visitado sus restos arqueológicos. Hipona era la ciudad en la que fue obispo San Agustín, cuyas reglas forman la Orden de San Agustín de la que forma parte el actual pontífice. Actualmente la basílica de San Agustín supone el principal refugio donde los cristianos de Annaba, una ciudad mayoritariamente musulmana, ejercen su fe.
La visita de el papa León XIV a África se produce en una fase de auge del cristianismo en el continente. Según un estudio del centro de investigación Pew Research Center, publicado en junio de 2025, un 62% de la población del África subsahariana profesa la fe cristiana. Según datos del Anuario pontificio de 2026, el pasado año se produjo el sorpaso africano, superando a Europa en número de bautizados por primera vez en la Historia, con 288 millones de africanos por 285 millones de europeos.
La siguiente parada de Robert Prevost es Camerún, donde el miércoles el pontífice se encontrará con la autoridades en Palacio Presidencial y visitará un orfanato de la ciudad de Yaundé.