Trump borra la imagen en la que se presentaba como Jesucristo tras recibir críticas por cargar contra el papa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado este lunes de su cuenta en su propia red social, Truth Social, la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesucristo. Trump lo ha hecho tras recibir comentarios negativos incluso de figuras cristianas ultraconservadores, que lo han tachado de blasfemia.

Sin embargo, Trump se ha negado a disculparse con el papa, León XIV, por su enfrentamiento dialéctico del día anterior, cuando criticó al pontífice con un comentario también en su red social. Pese a las críticas internacionales, el republicano ha insistido en criticar al papa por su postura sobre la guerra de Irán y por ser "débil respecto a la ley y el orden".

Acusaciones de blasfemia Trump compartió en su red social, sin ningún texto asociado, una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) que le representaba como un Jeuscristo sanador. La imagen de Trump como Jesucristo hecha con IA: de la polémica a la retirada en menos de 24 horas VerificaRTVE, María Navarro Sorolla La imagen despertó el malestar y comentarios negativos incluso de figuras religiosas habitualmente partidarias de Trump. Así, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico, calificó la imagen de "francamente repugnante e inaceptable", además de una "interpretación errónea" del "renacimiento de la fe en Cristo" del pueblo estadounidense, según recoge Efe. Otro comunicador ultracatólico, Michael Knowles, normalmente alineado con Trump, afirmó que al presidente le convenía "tanto espiritual como políticamente, borrar la foto", "sin importar la intención" que tuviera al difundirla. Comunicadores e influencer cristianos y conservadores, como Megan Basham, Brilyn Hollyhand o Jon Root, han hablado directamente de "blasfemia", según recoge la web Politico. Tras la polémica, Trump ha eliminado la imagen de su perfil. "Bueno, no era una foto - se ha justificado el presidente ante los periodistas - Era yo, lo puse y pensé que era yo como un doctor. Tenía que ver con la Cruz Roja, como un trabajador de la Cruz Roja, a la que apoyamos". El republicano ha acusado a las fake news (noticias falsas) de la interpretación de la imagen como una identificación de su persona con Jesucristo. "He escuchado sobre eso y he dicho: ¿cómo han podido salir con eso? Se suponía que era yo como un doctor haciendo que la gente mejorando a la gente. Y yo hago que la gente mejore". El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por IA.

Críticas por el enfrentamiento con el papa: de Meloni a Guterres El incidente de la imagen generada por IA se ha producido tras el cruce de reproches entre el presidente de EE.UU. y el papa por la guerra de Irán. Trump arremetió el domingo contra el jefe de la Iglesia Católica tras los llamamientos del pontífice, el primer papa estadounidense, a detener la guerra en Irán y sus críticas a la intervención militar en Venezuela. Trump dijo que León XIV era "terrible en política exterior". El papa le recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". Este mismo lunes, León XIV ha dicho que no le tiene "miedo a la Administración de Trump". "Seguiré levantando la voz para construir la paz", ha afirmado a la prensa a bordo del avión papal que le conducía a Argelia en viaje oficial. Trump dice que León XIV es "terrible en política exterior" tras criticar la guerra y el papa defiende su "obligación moral" El enfrentamiento ha provocado críticas en EE.UU. y desde varios países. "Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni tampoco es el papa un político", ha escrito en un comunicado, reproducido por Efe, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., el arzobispo Paul Coakley. El sacerdote jesuita y escritor estadounidense James Martin ha escrito en redes sociales: "Dudo que el papa pierda el sueño por esto, antes de iniciar su peregrinación a África. Pero el resto de nosotros sí deberíamos perderlo. Porque esto es desquiciado, falto de caridad y anticristiano. ¿Acaso no tiene fondo esta miseria moral?". La Conferencia Episcopal italiana también ha expresado "su pesar por los comentarios" de Trump, informa Afp. Precisamente desde Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, tradicional aliada del republicano en Europa, ha considerado sus palabras "inaceptables". "El papa es la cabeza de la Iglesia Católica, y es justo y apropiado que abogue por la paz y condene toda forma de guerra", ha añadido Meloni en un comunicado oficial. También en España, los partidos políticos, salvo Vox, han defendido al papa. Sánchez y Feijóo defienden al papa León XIV tras las criticas de Trump y Vox evita pronunciarse Félix Donate Mazcuñán El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reiterado el "inmenso respeto" por el pontífice. "Comparten muchas sensibilidades comunes en lo que respecta a la prevención de conflictos, a la promoción de la paz y al respeto de la dignidad humana", ha añadido el portavoz de Guterres. Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha condenado el "insulto" al papa. "La profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo la gloria de Alá", ha escrito Masud Pezeshkian en X. ““